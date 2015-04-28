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Nissan Tiida: ищем отличия от европейского Pulsar и российской Sentra
Вслед за седаном Sentra на Ижевском автозаводе начали сборку хэтчбека Tiida. Ищем отличия нашей Тииды от европейского Pulsar и от седана Sentra.
Вслед за бодро стартовавшим седаном Sentra, неплохо адаптированным к российским реалиям (ЗР, 2014, № 9, 12), на Ижевском автозаводе начали сборку хэтчбека — хотя еще недавно ниссановцы били себя кулаком в грудь: «Сентры-хэтчбека у нас не будет!». Что же подвигло их подкорректировать курс?
Вероятно, именно курс… рубля! Колебания нашей валюты привели к настоящему переделу рынка. Из России ушел Seat, нам делают ручкой автомобили Opel и доступные Chevrolet, а Honda сворачивает импорт популярной модели Civic… Ford после скачка цен и последовавшего за этим двукратного падения продаж и остановки завода под Санкт-Петербургом судорожно переписывает ценники на понижение в надежде восстановить реноме.
Очевидно: в игре останутся те, кто предложит как можно больше машины на каждый рубль цены. Причем «больше» в широком смысле слова: богаче оснащенной, технически актуальной, хорошо приспособленной для российских дорог и, конечно, симпатичной.
02
К качеству ижевской сборки почти нет претензий. Разве что усилие, с которым нужно закрывать двери, великовато.
К качеству ижевской сборки почти нет претензий. Разве что усилие, с которым нужно закрывать двери, великовато.
К качеству ижевской сборки почти нет претензий. Разве что усилие, с которым нужно закрывать двери, великовато.
«А она ничего! Не то, что старая Tiida!» — воскликнул наш арт-директор. Я не спорю. Nissan дважды попал в цель: и хэтчбек, и седан смотрятся гармонично с любого ракурса. А ведь машины-то разные! Не похожи друг на друга в профиль и даже анфас совершенно разные! Sentra — эдакая мини- Teana, олицетворяющая американский подход к дизайну, а Tiida тяготеет к европейским автомобильным ценностям, и тому есть вполне логичное объяснение.
Специально для европейского рынка Nissan создал модификацию Pulsar (С13), призванную заполнить пустующую после ухода Алмеры нишу. У него российская Tiida позаимствовала стильную внешность, но и только. Ни бензинового турбомотора объемом 1,2 л, ни дизеля, ни нарядного евросалона мы не увидим. Дорого. А чтобы было дешевле, по технической начинке Тииду унифицировали с Сентрой.
Так что ниссановцы лукавили, говоря «почти правду»: это действительно не совсем Sentra-хэтчбек, а самостоятельная модель.
И вы будете уверены в этом ровно до тех пор, пока не сядете за руль. Я попрыгал из хэтчбека в седан: да это одна и та же машина, рабочее место водителя один в один! Довольно высокая посадка в умеренно мягком водительском сиденье, оснащенном микролифтом. Перед глазами — современные, но без дизайнерских изысков приборы, вписанные в умиротворяющие изгибы передней панели… Всё знакомо! А вот вид в салонное зеркало заднего вида, конечно, другой.
03
По запасу места для ног задних пассажиров хэтчбек (слева) не уступает седану, а потолок у него даже выше.
По запасу места для ног задних пассажиров хэтчбек (слева) не уступает седану, а потолок у него даже выше.
По запасу места для ног задних пассажиров хэтчбек (слева) не уступает седану, а потолок у него даже выше.
Во втором ряду в обеих машинах просторно. Очень просторно! Сажусь «сам за собой» — и при росте 180 см могу даже закинуть ногу на ногу. Ступни без проблем умещаются под передним сиденьем. Логичный паритет, если учесть, что колесная база у седана и хэтча одинакова. Над головой хватает воздуха, но в хэтчбеке расстояние от макушки до потолка чуть больше — ведь он выше на 39 мм, а линия крыши менее пологая. А вот задний свес у хэтчбека короче, а потому багажник меньше аж на 204 л — в полтора раза! Впрочем, заявленные 307 л объема «под шторкой» в сочетании с полноразмерной запаской под полом — достойный результат.
ЯБЛОКО ОТ ВИШЕНКИ?
Мы раздобыли один из первых собранных в Ижевске хэтчбеков — и не сомневались, что легко найдем идентичный по уровню оснащения седан. Близок локоток, а не укусишь: все представительские Сентры как назло разъехались по городам и весям, поскольку постоянно участвуют в дилерских тренингах и презентациях. Бросили клич по редакции — и отыскали у одного из сотрудников свежеприобретенный седан. К чему это я? К тому, что корректно сравнить ходовые качества седана и хэтча мы не смогли.
Sentra обута в зимние нешипованые шины Michelin размерности 205/55 R16, а Tiida — в летний Continental 205/50 R17. Понятно, что мы зафиксировали разные уровни шума, да и плавность хода различается, но по отношению к ожиданиям — с точностью до наоборот! Почему-то «летняя» Tiida звучнее катит по ровному асфальту, а «зимняя» Sentra как-то грузнее проходит трамвайные пути и менее благородно фильтрует дорожную мелочовку. Но главное в другом: в седане слышна работа амортизаторов!
05
Хэтчбек короче на 238 мм благодаря куцему заднему свесу, а крыша у него менее покатая.
Хэтчбек короче на 238 мм благодаря куцему заднему свесу, а крыша у него менее покатая.
Хэтчбек короче на 238 мм благодаря куцему заднему свесу, а крыша у него менее покатая.
Что за чертовщина! Юра Тимкин, который первым в стране поездил на Сентре еще в прошлом году (ЗР, 2014, № 12), уверяет, что она была чуть тише и чуть плавнее нынешней. Изменились настройки? Сменили поставщиков комплектующих? Инженеры из Ниссана тверды как Фудзияма: подвески у седана и хэтчбека абсолютно одинаковые, перенастроенные под увеличенный до 155 мм клиренс, а конструкцию Сентры с момента ее постановки на конвейер не меняли. Быть может, свою лепту вносит разница в массе (седан тяжелее на 12 кг) и то, что короткий задний свес хэтчбека меняет момент инерции относительно вертикальной оси? А может, дело все же в амортизаторах конкретного экземпляра Сентры? Неужели таков «разбег» в характеристиках поставляемых на конвейер амортизаторов? Разберемся — расскажем.
06
Цены на Сентру стартуют с 788 000 рублей и достигают 999 тысяч. Базовая Tiida дороже на 1000 рублей, ну а наиболее упакованная версия обойдется в 980 000 рублей. Правда, это цены с учетом «специального предложения» — со скидкой по программе утилизации. Если у вас нет старого Москвича, придется доплатить 70 тысяч за седан и 50 тысяч за хэтчбек.
Цены на Сентру стартуют с 788 000 рублей и достигают 999 тысяч. Базовая Tiida дороже на 1000 рублей, ну а наиболее упакованная версия обойдется в 980 000 рублей. Правда, это цены с учетом «специального предложения» — со скидкой по программе утилизации. Если у вас нет старого Москвича, придется доплатить 70 тысяч за седан и 50 тысяч за хэтчбек.
Цены на Сентру стартуют с 788 000 рублей и достигают 999 тысяч. Базовая Tiida дороже на 1000 рублей, ну а наиболее упакованная версия обойдется в 980 000 рублей. Правда, это цены с учетом «специального предложения» — со скидкой по программе утилизации. Если у вас нет старого Москвича, придется доплатить 70 тысяч за седан и 50 тысяч за хэтчбек.
А в быстрых поворотах машины похожи: сильно кренятся, «длинный» и легкий руль не настраивает на активный драйв. Как, впрочем, и 117‑сильный мотор 1.6, альтернативы которому нет. Впряженный в вариатор (в базе идет пятиступенчатая механика), он честно отрабатывает свой бензин, но на трассе на резвые обгоны можно не рассчитывать. В городе же трип-компьютер декларирует сносный средний расход — 10,1 л/100 км. Цены? В начальной комплектации Tiida всего-то на тысячу рублей дороже Сентры. Но радости от этого мало, ибо у такой машины нет доставшихся базовой Сентре кондиционера, обогрева передних сидений и кнопки открытия багажника из салона. Если сравнивать схожие комплектации, Tiida получается дороже. А самая дорогая Sentra козыряет кожаным салоном, тогда как Tiida довольствуется велюровым. Впрочем, один серьезный козырь у топовой Тииды все же есть: ей справили диодный головной свет, а седану положен лишь ксенон. Так в чем же изюм хэтчбека? Чем он лучше седана? Ничем. Он просто другой. Tiida и Sentra адресованы совершенно разным покупателям, для которых тип кузова принципиален. Седанофилам подавай обилие хрома на массивной радиаторной решетке и помпезный профиль, а поклонники хэтчбеков предпочитают молодежный облик с элементами техностиля. Одним выстрелом Nissan подстрелил сразу двух зайцев. Машины-то почти одинаковые, но покупательские аудитории у них разные. Сдается, японцы выбрали верный курс.
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