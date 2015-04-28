Nissan Tiida: ищем отличия от европейского Pulsar и российской Sentra

Вслед за седаном Sentra на Ижевском автозаводе начали сборку хэтчбека Tiida. Ищем отличия нашей Тииды от европейского Pulsar и от седана Sentra.

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Вслед за бодро стартовавшим седаном Sentra, неплохо адаптированным к российским реалиям (ЗР, 2014, № 9, 12), на Ижевском автозаводе начали сборку хэтчбека — хотя еще недавно ниссановцы били себя кулаком в грудь: «Сентры-хэтчбека у нас не будет!». Что же подвигло их подкорректировать курс?

Вероятно, именно курс… рубля! Колебания нашей валюты привели к настоящему переделу рынка. Из России ушел Seat, нам делают ручкой автомобили Opel и доступные Chevrolet, а Honda сворачивает импорт популярной модели Civic… Ford после скачка цен и последовавшего за этим двукратного падения продаж и остановки завода под Санкт-Петербургом судорожно переписывает ценники на понижение в надежде восстановить реноме.

Очевидно: в игре останутся те, кто предложит как можно больше машины на каждый рубль цены. Причем «больше» в широком смысле слова: богаче оснащенной, технически актуальной, хорошо приспособленной для российских дорог и, конечно, симпатичной.

02 К качеству ижевской сборки почти нет претензий. Разве что усилие, с которым нужно закрывать двери, великовато.

К качеству ижевской сборки почти нет претензий. Разве что усилие, с которым нужно закрывать двери, великовато.

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РАЗНИЦА НА ЛИЦО

«А она ничего! Не то, что старая Tiida!» — воскликнул наш арт-директор. Я не спорю. Nissan дважды попал в цель: и хэтчбек, и седан смотрятся гармонично с любого ракурса. А ведь машины-то разные! Не похожи друг на друга в профиль и даже анфас совершенно разные! Sentra — эдакая мини- Teana, олицетворяющая американский подход к дизайну, а Tiida тяготеет к европейским автомобильным ценностям, и тому есть вполне логичное объяснение.

Специально для европейского рынка Nissan создал модификацию Pulsar (С13), призванную заполнить пустующую после ухода Алмеры нишу. У него российская Tiida позаимствовала стильную внешность, но и только. Ни бензинового турбомотора объемом 1,2 л, ни дизеля, ни нарядного евросалона мы не увидим. Дорого. А чтобы было дешевле, по технической начинке Тииду унифицировали с Сентрой.

Так что ниссановцы лукавили, говоря «почти правду»: это действительно не совсем Sentra-хэтчбек, а самостоятельная модель.