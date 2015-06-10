Citroen Grand C4 Picasso: семейный аквариум

Можно смело утверждать, что модельный ряд Citroen сегодня — это коллекция дизайнерских автомобилей. Один из ярких примеров — семиместный Grand C4 Picasso, похожий благодаря огромной площади остекления на стильный ультрасовременный мобильный аквариум.

Citroen Grand C4 Picasso Citroen Grand C4 Picasso Exclusive (с опциями): 1 680 000 руб.

Citroen Grand C4 Picasso Exclusive (с опциями): 1 680 000 руб.

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Второе поколение Grand C4 Picasso появилось в российских автосалонах в прош­лом году. В отличие от немного странного, напоминавшего в профиль тяни-толкая предшественника современный вариант имеет более привычную минивэновскую комплекцию. По крайней мере где зад, а где перед уже не спутаешь. Тем не менее в потоке Grand C4 Picasso очень заметен благодаря редкой сегодня «двухэтажной» передней оптике и заходящему на крышу (опция) ветровому стеклу.

Но главное скрыто внутри. Инженеры и дизайнеры попытались создать функциональный, универсальный семейный и действительно изящный современный интерьер. В целом им это удалось. Большая площадь остекления создает хорошую обзорность всем обитателям салона. Второй и третий ряды состоят из отдельных кресел с индивидуальными регулировками. Салон легко трансформируется из семиместного пассажирского в одноместный полугрузовой: спинки всех сидений и даже переднего правого складываются в любом сочетании, образуя практически горизонтальную поверхность. А сколько ящичков и бардачков! Причем порой в неожиданных местах: под передними креслами, в нижней части торпедо и даже в полу.

Но главное здесь все-таки дизайн. Тут в оригинальности с Citroen соревноваться трудно. Оснащение тоже не бедное. Усеченным снизу рулем с кучей кнопок и колесиков уже никого не удивишь, а вот 12-дюймовым дисплеем с «нарисованной» приборной доской могут похвастаться разве что более дорогие модели очень прес­тижных марок. Но гвоздь прог­раммы — селектор переключения режимов КП. Не приглядевшись внимательно, сра­зу и не поймешь, что этот изя­щный рычажок наделен столь важной функцией.

Citroen Grand C4 Picasso Интерьер полон футуризма и французского шарма. Цент­ральная консоль прячется под торпедо так, что можно легко пересесть слева направо, не выходя из машины

Интерьер полон футуризма и французского шарма. Цент­ральная консоль прячется под торпедо так, что можно легко пересесть слева направо, не выходя из машины

Моторы для этой модели в России 1,6-литровые турбированные: бензиновый мощностью 150 л.с. и дизельный — 115 л.с. Коробки передач 6-ступенчатые, для первого — гид­ромеханический «автомат», а для второго — «робот» с одним сцеплением. Диапазон цен сегодня (без опций): 1 360 000 — 1 672 000 руб.

На мой взгляд...

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— Я очень скептически отношусь ко всякого рода нестандартным органам управления. Будь то многофункциональный подрулевой джойстик у Mercedes-Benz, который управляет и светом, и стеклоочистителями, и указателями поворотов. Или нефиксируемые подрулевые рычажки у BMW и Mini. Нет, к любому решению рано или поздно можно привыкнуть и не обращать внимания при ежедневной эксплуатации, но мы живем во времена, когда семьи уже не ограничиваются одним автомобилем. Глава семьи может по каким-то причинам одолжить авто у супруги или просто пересесть на служебный транспорт. И тут начинается путаница. После Grand C4 Picasso я несколько дней машинально пытался нащупать невидимый рычажок селектора коробки передач над рулем других автомобилей. Это выглядело как минимум странно и сбивало с толку.

Впрочем, за смелость в дизайне французы достойны похвалы. Им удалось из обычного семейного минивэна сделать автомобиль, на который оборачиваются. Можете припомнить подобный пример в этом классе? Ну, за исключением Fiat Multipla, который выглядел скорее нелепо. А этот Grand C4 Picasso смотрится потрясающе.

Отдельно хочу похвалить приборный щиток с тремя темами оформления на выбор. Надеюсь, в будущем можно будет скачать новые темы из Интернета или даже нарисовать свою.

Citroen Grand C4 Picasso

На мой взгляд...

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— Получив ключи от «Ситроена», выхожу на стоянку, где среди обыкновенных автомобилей C4 Grand Picasso смотрится как пришелец из будущего, концепт — благодаря округлости, «хитросочиненной» оптике, большой площади остекления. Впрочем, для Citroen ненормальный дизайн — это как раз обыденность. И даже первый Picasso выглядел странновато.

Сажусь за руль. Электронный щиток приборов посредине, во время движения придется все время коситься на него. Ничего, привыкнем — уже приходилось раньше. Стояночный тормоз электронный, включается-выключается кнопкой на той же приборной панели (консоли в привычном понимании нет). Вы-клю-ча-ем... Стоп, а где же селектор коробки передач? Ага, вот он! Ситроеновские дизайнеры (точно не инженеры) решили, что самое место для него — за рулем, там, где обычно размещается «приборка». И в отличие от американских «кочережек» сделали рычажок тонюсеньким, напоминающим куриную косточку или ощипанное гусиное перо. Кажется, вот-вот сломается от неловкого движения. Впрочем, от неловкости я задеваю только рычаг дворников, который попадает под руку точно, когда я переношу ее от кнопки «ручника» к селектору «робота». Причем каждый раз!

Неловкости компенсирует движение автомобиля. Едет Grand C4 Picasso дос­таточно быстро, плавно, на нем легко и приятно маневрировать. А сколько места в салоне и багажнике!

Citroen Grand C4 Picasso Проход на «галерку» удобный, но сиденья третьего ряда, по сути, детские. При ненадобности они убираются в пол багажника

Проход на «галерку» удобный, но сиденья третьего ряда, по сути, детские. При ненадобности они убираются в пол багажника

На мой взгляд...

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— О вкусах не спорят, есть тысяча мнений... А посему неординарный внешний и внутренний дизайн я оставлю на «съедение» коллегам. По, мягко говоря, странному селектору «робота» уже «потоптался» Илья, а я хочу пройтись по панели управления вспомогательной электроникой. Вошедший было в моду три-четыре года назад и практически сразу получивший отставку у многих ведущих автопроизводителей сенсорный пульт не мог пройти мимо Citroen. Игрушка это красивая, похожая на стеклокерамическую варочную панель.

Беда в том, что управлять на ощупь невозможно — зацепиться пальцами не за что (тоненькие хромированные ламельки в данном случае не в счет). Соответственно приходится отвлекаться от дороги не только на установленный в центре торпедо «телевизор», показывающий приборы, но и опускать взгляд вправо вниз, чтобы попасть в виртуальные кнопки, например, настроек микроклимата. Громкость музыки, конечно, можно поправить и с баранки, не выпуская ее из рук, но (грех многих моделей и других марок) нужно предварительно освоить слепое попадание в то колесико и ту кнопочку. И не стоит удивляться, что водители так невнимательны на дороге. Видимо, многие из них в этот момент тычут пальцем в сенсорные панели и ищут ту «пипочку» на руле.

Ну а что касается ходовых качеств Grand C4 Picasso, то со своими прямыми обязанностями он справляется: комфортабельный семейный автомобиль для неспешного семейного перемещения. Но не более того: при резком педалировании «робот» с мотором нередко ссорится...

Citroen Grand C4 Picasso

Итог

— Оригинальностью дизайна, качеством отделочных материалов, функциональностью, комфортом и уровнем оснащения Citroen Grand C4 Picasso наших экспертов порадовал: он выглядит ярче большинства просто утилитарных конкурентов. Зато есть единодушная претензия к селектору КП. Строгих стандартов к этому органу управления и его расположению нет, но хочется, чтобы он все-таки был на привычном месте. Есть вопросы и к настройкам силового агрегата: высокой согласованнос­ти в работе мотора и КП в переходных режимах, увы, не наблюдается.