Dongfeng AХ7 и А30: приезжие с амбициями

Краткое знакомство с «китайцами», которые готовятся к визиту в Россию.

Dongfeng

В Поднебесной всё еще учатся. Не только разрабатывать и производить автомобили, но и правильно подавать их. А пока что тест-драйв по-китайски — это сильно ограниченное по времени катание на крошечной площадке. Поэтому о ездовых впечатлениях я могу рассказать только в самых общих чертах. Тем более что представленные машины могут отличаться от тех, что доберутся до российских дилеров.

МАЛЫЕ ФОРМЫ

Китайцам уже удаются вполне приличные с виду кроссоверы и большие седаны, а вот с внешностью компактных моделей беда. Седан Dongfeng A30 тоже не назовешь гармоничным. Когда-то это можно было считать простительным для недорогой машины В‑класса, но теперь и в этом сегменте без дизайна никуда.

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Зато интерьер производит приятное впечатление. Клавиши не люфтят, усилия на них и ручках управления климатом — на уровне моделей с мировым именем.

Сенсорный экран мультимедийного комплекса — с хорошим откликом. Добавляют позитива двухцветная отделка с вкраплениями вставок под алюминий и информативные приборы.

Только не будем забывать, что это топовая комплектация — с навигацией, кожей и горячо любимым китайцами люком. А в России спрос наверняка сместится в сторону машин попроще.

Несколько кругов по размеченной конусами площадке не выявили криминала.

Тормоза соответствуют классу и вполне ожидаемо быстро перегрелись на 25‑градусной жаре. Они, кстати, дисковые на всех колесах.

07 Передняя панель седана Dongfeng A30 современна и почти лишена эргономических просчетов.

Можно придраться к чрезмерно длинным ходам рычага коробки передач и педали сцепления, но не буду. Первый факт не мешает четко ловить передачи, а приноровиться ко второй особенности — дело привычки.

Бензиновый 116‑сильный атмосферник 1.6, работая в паре с опционным четырехступенчатым «автоматом», предсказуемо вял. Добиться не напрягающих в потоке повадок при таком сочетании агрегатов удалось лишь автовазовцам — на «Гранте» и «Калине» с четырехступенчатой коробкой Jatco.

В целом А30 мне понравился. Гонщики среди его покупателей вряд ли найдутся, а остальные если и обнаружат отличия от аналогов, то лишь по части цены и надежности машины. И это принципиальный момент, а потому компании Dongfeng ни в коем случае нельзя промахнуться: конкуренция в секторе бюджетных седанов запредельная.

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ЛИДИРУЮЩИЙ СЕГМЕНТ

Куда же на российском рынке без кроссовера? Первенец бренда Dongfeng — совсем свежая модель AX7, прототип которой представили в Пекине весной 2014 года. Дизайн удачный: если бы мне показали машину с закрытыми эмблемами, то я назвал бы ее корейской не моргнув глазом. Причем это касается и интерьера. Но есть опасение, что цена кроссовера окажется нескромной. Хотя бы в силу габаритов: АХ7 покрупнее, чем Honda CR-V, и ненамного меньше нового Kia Sorento.