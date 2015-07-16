Назад в прошлое: как рекламировали автомобили в СССР

Известный факт: купить автомобиль в Стране Советов было большой проблемой. Приходилось записываться в очередь и ждать встречи с заветной «ласточкой» лет эдак шесть-восемь, ежемесячно откладывая на сберкнижку часть кровно заработанных. Вне очереди машину могли приобрести лишь орденоносцы и ветераны войны. Зачем же тогда автопроизводители времен СССР вкладывались в рекламу своих детищ?

Как бы абсурдно это ни выглядело, автомобили тогда активно рекламировались. Правда, не с помощью радиоротаций и телевизионных роликов, а посредством всякого рода печатных брошюр, ярких плакатов и листовок. Подобная макулатура украшала не только прилавки магазинов «Березка», холлы «Интуриста» и кабинеты «Совтрансавто», но и стены обычных коммунальных квартир. Повесить в коридоре красочный постер с изображением одной из моделей советского автопрома для наших соотечественников было верхом крутизны. Притом что собственная машина для многих из них так и оставалась несбывшейся мечтой.

Это сегодня мы не представляем себе автомобильную рекламу без участия очаровательных полуобнаженных девушек-манекенщиц. Тогда же, в эпоху жесткой цензуры, рядом с четырехколесным другом на фото максимум, что мы могли увидеть, это дамочку в модном по тем временам одеянии. А то и вовсе молодую пару, нередко с детьми. К тому же в Советском Союзе легковушка, которая являлась больше роскошью, чем средством передвижения, позиционировалась строго как семейный автомобиль. Производители тогда не разделяли потребителей своей продукции на «истинных ценителей бездорожья», «молодых и энергичных» или, упаси боже, «амбициозных эгоистов». К тому же больше одного железного коня в стойле рядовая советская семья себе позволить попросту не могла.

Впрочем, девушки в купальниках, украшающих родную «классику» или «Волгу», все же были. Правда, такие плакаты нам не показывали, а служили они инструментом для торговли на внешних рынках.

Реклама ГАЗ-24 на советском ТВ

Участвовали автостроители из СССР и в международных выставках. К слову, на крупнейшей поствоенной выставке Expo-58 в Брюсселе стенд ГАЗа, одного из первых, кто наладил экспорт своей продукции за границу, получил признание мировых экспертов и был удостоен Гран-при. Естественно, советские умы не упустили возможности использовать сей факт в последующем продвижении бренда за кордоном. И, надо сказать, у них неплохо получалось. «Волга» (ГАЗ-21), а затем и ГАЗ-24 успешно продавались в десятках европейских стран. Опыту коллег последовали и остальные. На экспорт за радость уходили вазовские «копейки» и «двойки», переименованные из «Жигулей» в Lada, 408-е и 412-е «Москвичи», а также пресловутый «горбатый» и пришедший ему на смену ЗАЗ-966.

Реклама «Запорожца» на советском ТВ