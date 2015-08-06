Пятый этап РСКГ, «Победа»-родстер и концерт

На Смоленском кольце с размахом отпраздновали 5-летний юбилей.

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Впервые мы, редакторы ЗР, приехали на строящийся автодром под Дорогобужем летом 2009-го — чтобы познакомиться с его еще неполной конфигурацией на трех спортивных автомобилях: Mini JCW, Jaguar XKR и Mercedes-Benz ML63 AMG.

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Тогда трасса была не закольцована, и мы засекали время только на одном секторе: Олег Петриков выжимал из машин максимум, стараясь не слететь со свежеуложенного асфальта на песок, а я фиксировал время секундомером.

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Следующий приезд состоялся осенью, как только круг замкнулся: на этот раз мы привезли горячие хэтчбеки SEAT Leon Cupra и Audi S3. Первые замеры на полной конфигурации мы не стали включать в таблицу рекордов — это был лишь базовый слой асфальта, покрытый к зимовке эмульсией да еще изрядно смоченный дождем. Не включили в список результаты Maserati Ghibli, Ford Focus RS и Subaru BRZ — по той же причине. А вот затем…

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Затем, в августе 2010-го, автодром открылся официально. Да с каким размахом! Только-только схватился второй слой гоночного асфальта, как на него выехали пятитонные тысячесильные махины: Смоленское кольцо первым из современных трасс приняло соревнования уровня чемпионата Европы. С тех пор еще трижды гоночные грузовики серии ETRC приезжали под Дорогобуж, а этап получил имя собственное — Truck Battle Russia — и традиционно собирал рекордное количество зрителей.

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— На первые гонки собрались 28 000 болельщиков, — рассказывает основатель автодрома Сергей Анатольевич Петриков. — Это было настолько потрясающе, что даже не хочется говорить о тех сложностях, которые нам пришлось решать, чтобы этап прошел на высшем уровне. Гораздо приятнее вспоминать, как один фанат из Владивостока два месяца бомбардировал нас вопросами «а правда ли, не отменится ли, а когда именно?» — и приехал-таки на этап с другого конца страны! Жаль, я так и не смог с ним лично встретиться в той суматохе...

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А на следующий день после этапа безмерно уставший, но и столь же счастливый директор новорожденного автодрома Олег Петриков уже ставил первые рекорды трассы. Разумеется, для журнала «За рулем»: мы привезли на Смоленское кольцо Porsche 911 Turbo S, Audi R8 5.2 quattro и Mercedes-Benz SLS AMG. Времена, показанные им за рулем этих суперкаров, стали первыми официальными результатами наших замеров, которые сейчас используют и зарубежные ресурсы.

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С тех пор на Смоленском кольце проводят этапы чемпионата и Кубка РФ, объединенные в Российскую серию кольцевых гонок, любительские серии RHHCC и MaxPowerCars, презентации новых моделей и автоспортивные тренировки. В паддоке разворачивают картинговую трассу для юных спортсменов, которые защищают честь Смоленской области на всероссийских соревнованиях, а на гоночной конфигурации с 18-метровым перепадом высот в перерывах между автомобильными соревнованиями проводят тренировки и состязания… лыжники!

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Число протестированных ЗР на Смоленском кольце автомобилей — самых разных, включая даже патрульный ВАЗ-2114! — скоро достигнет сотни. И один из результатов, который мы зафиксировали в минувшие выходные, поистине уникален: в год 5-летия Смоленского кольца мы привезли на автодром реплику легендарного родстера «Победа». И, разумеется, наш тест-пилот Олег Петриков с огромным удовольствием прохватил на нем по автодрому, зафиксировав скромный, но уникальный результат: 2 минуты 46,8 секунды.

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Открытую «Победу» возродили по инициативе основателя движения Gorkyclassic Ивана Падерина именно в этом году не случайно. В 1955-м, аккурат 60 лет назад, в СССР прошел первый чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам.

О том, как мы вместе с легендарными гонщиками проехали по несуществующему ныне Большому минскому кольцу, читайте в сентябрьском журнале «За рулем». А пока небольшой фоторепортаж о том, что происходило на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (смотрите в галерее внизу) — наследнице первого советского чемпионата. Кстати, сравните времена круга современных болидов с гоночной «Победой»: даже «Калинам» класса Национальный требуется менее 1 минуты 50 секунд, чтобы преодолеть круг на Смоленском кольце. А рекорд в самом мощном классе Туринг (поставленный, разумеется, Олегом Петриковым) — всего 1:33,330.