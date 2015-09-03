Евгений Уфимцев: РСА становится открытым

Прошел год реформ в ОСАГО. Что изменилось для владельцев автомобилей? Чего ожидать в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы журналу «За рулем» отвечает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений УФИМЦЕВ.

Уфимцев

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Прошел год реформ в ОСАГО. Есть ли положительные результаты и над чем еще нужно работать?

Купить полис ОСАГО сейчас намного проще. Он стал дороже, но и суммы выплат увеличились: по железу — с 120 тысяч до 400 тысяч рублей на одного потерпевшего, а по здоровью — с 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Средняя выплата по ОСАГО выросла на 32% — до 42 тысяч рублей.

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Цена полиса сейчас адекватна и для страховщиков, и для владельцев транспорта. Поэтому страховщики вернулись в регионы и страхователи могут свободно приобрести полис ОСАГО. А с 1 июля его можно оформить и приобрести через Интернет.

Еще одно новшество — безальтернативное прямое возмещение убытков (пострадавший обращается в свою страховую компанию. — Прим. редакции). Теперь страховщик заинтересован в сохранении клиентов и пострадавший получает более полное возмещение. А страхователи, в свою очередь, тщательнее выбирают страховую компанию перед покупкой полиса.

Полученных от страховой компании денег хватает на ремонт автомобиля?

Применение единой методики расчета стоимости ремонта, основанной на реальных, рыночных ценах на запасные части и ремонтные работы, позволяет пострадавшим получать адекватную компенсацию. Но страхователю придется доплачивать сумму износа: соответствующая норма прямо прописана в законодательных актах. Конечно, у официальных дилеров цена нормочаса, как правило, выше, чем в справочнике. Но многие сервисные станции готовы сотрудничать со страховщиками, когда те вместо выплаты живых денег организуют ремонт пострадавшим.

Prices for mandatory vehicle insurance to increase by 40–60%

Разногласия по поводу сумм компенсации привели в свое время к появлению на рынке юридических услуг «автоюристов», которые отсуживали у страховщиков значительные средства. Теперь судебных споров стало меньше?

Заметно меньше. Но разногласия встречаются. Несмотря на унификацию подходов к определению размера ущерба, разные специалисты могут по-разному определить, к примеру, необходимый объем ремонтных работ. Один эксперт считает, что достаточно отремонтировать поврежденную деталь, другой уверен, что необходимо заменить ее новой. Иногда бывает, что при определении стоимости ремонта за основу берется максимальная комплектация автомобиля, а у потерпевшего — машина без дорогостоящих опций. В результате набегает ощутимая разница. Раньше суды, не разбираясь в ситуации, обязывали страховщиков выплачивать владельцу автомобиля значительно больше, чем на самом деле стоил бы ремонт. Сейчас пострадавший, недовольный размером выплаты, обязан сначала направить страховщику претензию. Такая схема позволяет без суда урегулировать спор. Если страховщик ошибся в расчетах, пострадавший получит доплату. Но обычно калькуляция страховщиков соответствует реальным затратам на восстановление автомобиля.

Насколько востребован такой вид страхового возмещения, как ремонт автомобиля на СТО по направлению страховой компании?

Пока страховщики неохотно идут на организацию ремонта, но большинство ведущих страховых компаний ведут переговоры с техстанциями. И здесь многое зависит от страхователей, автомобилистов: если эта услуга будет востребована, дело пойдет быстрее.

Многие дилеры готовы работать по единой методике в рамках ОСАГО. На сайте РСА в разделе «ОСАГО» мы дадим адреса тех станций, которые готовы проводить ремонт по заявленной стоимости нормочаса. Проинформируем и о стоимости запчастей: разместим список магазинов, готовых продать деталь по заявленной цене. Этот сервис мы планируем запустить в октябре. Такой подход позволит автомобилистам убедиться в адекватности страховой выплаты и выбрать СТО, где можно провести ремонт по согласованию со страховой компанией.

Материалы по теме Оформление ДТП по европротоколу: подробная инструкция

Наши читатели жалуются, что страховые компании неправильно применяют коэффициент «бонусмалус» (КБМ). В результате автовладельцам присуждаются низкие классы и они вынуждены платить за ОСАГО приличные суммы…

Мы знаем об этой проблеме и делаем все возможное, чтобы автовладельцы покупали полис ОСАГО по «правильной» цене. АИС «РСА» работает исправно, за семь месяцев был всего один технический сбой на пару часов. Если в страховой компании говорят, что система РСА не работает и КБМ определить невозможно, это жульничество.

Бывает, что данные об автовладельце были внесены некорректно — например, неправильно записана фамилия. В этом случае необходимо обратиться в страховую компанию, где прежде приобретался полис, с заявлением о внесении изменений и выдаче справки о безубыточности.

На сайте РСА можно проверить свой КБМ, сделать распечатку и показать представителю страховой компании. После исправления данных автовладельцу обязаны вернуть переплаченную сумму. В противном случае рекомендую обращаться в РСА. Мы вместе с Центральным банком жестко реагируем на подобные нарушения.

Что пожелаете читателям «За рулем»?

Желаю не попадать в аварии. Если же избежать ДТП не удалось, оформляйте его самостоятельно — по европротоколу. Это просто и удобно. И напоминаю, что при любом нарушении прав страхователей можно обратиться как в Центральный банк, так и в РСА. Мы гарантируем, что каждая жалоба будет рассмотрена, а виновники — наказаны.