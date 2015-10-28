Почему мы ездим по обочинам (ВИДЕО)

Одно из самых частых и наглых нарушений — езда по обочине. Почему люди сознательно игнорируют правила дорожного движения? Разбираемся в причинах.

Обочина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки (ПДД 1.2)

Мы отправились в рейд с экипажем № 7 батальона ДПС ГИБДД Московской области. Пока ехали на точку, полицейские поделились статистикой. С начала этого года по сентябрь в Московской области составлено более 70 тысяч протоколов за езду по обочине. То есть ежедневно «накрывают» в среднем 260 таких нарушителей.

В действительности их на порядок больше. К каждому летящему по обочине наглецу инспектора не приставишь, и пока полицейский разбирается с одним обочечником, десятки за его спиной сворачивают на укатанную дорожку. Их не пугает штраф в 1500 рублей: ловят за это нарушение нечасто, потому что останавливают не всех поголовно.

Впрочем, вот мы и на месте.

ПОЧЕМУ НАРУШАЕТЕ?

Длинная пробка, широкая асфальтированная обочина. Не прошло и пары минут, как нарисовался первый нарушитель. За ним второй, третий, пятнадцатый, и потянулась вереница. Толпе нужен предводитель — самый наглый, за которым потянутся прочие.

Логика пристроившихся сзади проста: накажут первого, а пока с ним будут разбираться, мы успеем затесаться в ряд и избежать кары. На месте полицейских я штрафовал бы не первого, а кого-нибудь из середины — это эффективнее. Кстати, во многих странах инспекторы именно так и поступают — возможно, поэтому нарушений там меньше.

Впрочем, в этих «массовых беспорядках» виноваты не только водители, но и инфраструктура. Поглядите на ширину обочины — она по ГОСТу может составлять до 3,75 м, в зависимости от категории дороги. Это же еще один полноценный ряд — вот и поддаются люди соблазну. Может, в Европе не ездят по обочинам еще и потому, что они зачастую не шире автомобиля. Наша страна подписала Венскую конвенцию о стандартизации дорожных знаков и сигналов, но ширина пресловутого «ряда» отдается на откуп стране-подписанту. То есть определяется ее внутренними, национальными стандартами.

Так не пора ли внести в них изменения? Сколько времени, денег и нервов это сэкономит! Так и подмывало послушать нарушителей: чем они мотивируют езду по обочине? Полный спектр ответов вы увидели в видеообзоре и, наверное, обратили внимание: мы ни разу не услышали чего-нибудь вроде «я так больше не буду» или «не заметил, простите». Некоторые хитрили — дескать, поток такой плотный, что не поймешь, обочина это или нет. Но самое удивительное, что подавляющее большинство заявляли цинично и нагло: «Мне надо!». Причем транспортом они управляли самым разным — от таксомотора до дорогого вседорожника.

02-Obochina_zr-11_15 Глядя на инспектора ДПС Валерия Якубенко, нарушитель разводит руками — мол, сам не знаю, как на обочину попал.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В таком случае, господа нарушители, нам тоже надо. Надо заставить вас уважать закон и тех, кто находится рядом, — тех, кто толкается в пробке, когда вы летите и пылите по обочине, а потом нахально втискиваетесь обратно в ряд, да еще и возмущаетесь, если вас туда не пускают. В магазине вы тоже обходите очередь и влезаете прямо перед кассой? Или побаиваетесь — ведь вы не защищены железом автомобиля?

Важно, чтобы и на дороге наказание было неотвратимым. Чтобы как можно быстрее заработала видеофиксация на загруженных магистралях, где чаще всего и происходят такие нарушения. Проехал по обочине десять раз в день — получи десять протоколов. Необходимо упростить схему фиксации таких нарушений. Неоднократно наблюдал, что наиболее совестливые или трусливые обочечники, увидев, что я их фотографирую на смартфон, снижали скорость и не обгоняли меня по обочине. Значит, все-таки существуют методы борьбы с нарушителями — надо лишь не опускать руки и не закрывать глаза.