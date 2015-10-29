Какими станут маршрутки?

Столичная реформа общественного транспорта только набирает обороты, но уже сейчас специалисты рекомендуют московскую модель как пример другим российским городам. Знакомимся с новой системой на городских маршрутах.

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Старые маршрутки, которые носятся по улицам, наплевав на Правила дорожного движения, останутся в прошлом. Нет, частных перевозчиков не запретят, но городские власти объединят все маршрутки в единую городскую транспортную систему с жесткими требованиями к водителям и машинам. Те, кто не захочет играть по новым правилам, останутся за бортом.

ЕДИНАЯ СЕТЬ

Частные перевозчики заключают с городом пятилетние госконтракты через конкурсы (63 конкурса на 211 маршрутов в девяти округах столицы). По условиям договора, расчеты между пассажирами и водителями маршруток будут производиться только посредством проездных билетов («ТАТ», «Тройка», «90 минут» и «Единый»). Как в муниципальных автобусах. При этом за пассажирами сохранят их льготы. Все перевозчики будут принимать социальные карты. Цена проезда одинакова для всех маршрутов.

Долгое ожидание автобуса или маршрутки также останется в прошлом — они будут ходить строго по расписанию. В контрактах предусмотрена денежная мотивация соблюдения графика движения. Аналогичная система уже четыре года действует в Лондоне — за этот период среднее время ожидания автобуса сократилось на 40%. В полном объеме новая сеть заработает к 2016 году.

01-taxi-marshrut_zr-11_15 В распоряжении водителя — система спутниковой навигации ГЛОНАСС и дисплей, передающий изображение с четырех видеокамер.

В распоряжении водителя — система спутниковой навигации ГЛОНАСС и дисплей, передающий изображение с четырех видеокамер.

НА ЧЕМ ПОЕДЕМ?

Требования жесткие. Автобусы должны быть не старше двух лет (значит, частники обновят почти весь парк), их оборудуют системами климат-контроля — сейчас такая роскошь лишь в каждой пятой машине.

Экологический класс — не ниже Евро‑4. Все машины должны быть подключены к системе ГЛОНАСС, чтобы отслеживать маршрут. Остановки будут объявлять в автоматическом режиме. Автобусы большой вместимости оборудуют приспособлениями для малоподвижных граждан и пассажиров с колясками.

На каждой машине установят видеокамеры (внутренние и внешние), а также видеорегистраторы. В списке необходимого оборудования есть тревожная кнопка, позволяющая водителю в случае опасности послать сигнал в диспетчерскую службу. Сообщить о нештатной ситуации он сможет и по рации, работающей на спецчастотах. Разработан единый стиль внешнего оформления: весь московский транспорт будет сине-голубым.

09-taxi-marshrut_zr-11_15 Первый госконтракт с городом заключила компания Автокарз. Директор Василий Фоминых уверен, что контракт на пять лет гарантирует стабильное финансирование. Городские власти обещают помочь субсидиями на приобретение новой техники.

Первый госконтракт с городом заключила компания Автокарз. Директор Василий Фоминых уверен, что контракт на пять лет гарантирует стабильное финансирование. Городские власти обещают помочь субсидиями на приобретение новой техники.

СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ

В правительстве Москвы уверены, что реформа повысит уровень комфорта для пассажиров и разгрузит дороги — дескать, многие автомобилисты пересядут на общественный транспорт. Интересна ли московская реформа другим городам и регионам? Эксперты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, выполнившие анализ маршрутных сетей, считают, что такая модель оптимальна для всех крупных городов России.