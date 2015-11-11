Формула-1: какой мотор достанется Квяту?

Мы уже привыкли к Даниилу Квяту в Формуле-1. И будет плохо, если Red Bull действительно покинет чемпионат мира. Ведь российский пилот тогда непременно потеряет работу. Насколько вероятно такое развитие событий?

F1 Grand Prix of Mexico В команде Квят прижился очень быстро и заработал авторитет — все его хвалят. А на трассе россиянин нисколько не уступает партнеру, Даниэлю Рикьярдо.

В команде Квят прижился очень быстро и заработал авторитет — все его хвалят. А на трассе россиянин нисколько не уступает партнеру, Даниэлю Рикьярдо.

Угроза ухода из Формулы-1 сразу двух команд, опекаемых Red Bull, прозвучала еще летом. Произошло это из-за того, что у конюшни испортились отношения с поставщиком моторов — Renault. Что стало причиной раздоров? Отчасти то, что сами моторы слабосильные. В большей степени — то, что Renault не спешила их модернизировать по ходу сезона, отложив апгрейд аж до ноября. А давление со стороны Red Bull, заинтересованной в скором улучшении результатов, судя по всему, дипломатично игнорировала.

Еще чуть позже обрисовались контуры нового проекта — оказывается, Renault решила вернуться в Формулу-1 с собственной полноценной командой, для чего начала процесс приобретения команды Lotus. Не исключено, что в такой ситуации ей стали попросту не нужны клиенты, и французская фирма отмежевалась от партнерства с Red Bull на 2016 год. По другой версии, Red Bull сама отвергла Renault, ошибочно полагая, что достигла договоренности с «Мерседесом».

F1 Grand Prix of Mexico Болиды несут на бортах рекламу Renault и Infiniti, а это фактически означает, что основные расходы на приобретение моторов до сих пор компенсировали сами рекламодатели.

Болиды несут на бортах рекламу Renault и Infiniti, а это фактически означает, что основные расходы на приобретение моторов до сих пор компенсировали сами рекламодатели.

Исчезновение аутсайдеров, не влияющих на борьбу за зачетные очки, — не трагедия для Формулы-1. Два года назад, провожая Caterham и Marussia, глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун довольно жестоко подметил, что не очень-то они были и нужны все те годы, что выступали в чемпионате. А вот уход двух достаточно сильных команд, в том числе одной чемпионской в недавнем прошлом, мог серьезно пошатнуть благополучие Формулы-1. Поэтому угроза Red Bull, почти наверняка являвшаяся блефом, побудила вступить в диспут самые влиятельные силы, способные надавить на производителей моторов. Интересы Red Bull стали отстаивать Экклстоун и президент FIA Жан Тодт. Предлагали самые разные варианты: от альтернативных двигателей до установления невысоких фиксированных цен на клиентские моторы. Ни один вариант пока не прошел, но поиск вариантов еще не завершен.

Red Bull тоже не сидела сложа руки и проводила переговоры с Mercedes-Benz, Ferrari, Honda и Renault. Японцы отказали наотрез — об этом позаботился глава McLaren Group Рон Деннис. Немцы согласились, но при условии, что это будут «не такие же моторы», как у собственной команды «Мерседеса», и вдобавок дорого. Примерно так же ответили и итальянцы. От таких предложений Red Bull отказалась сама, поясняя, что нет никакого смысла покупать двигатели с заведомо худшими характеристиками, чем у других. Но ведь Ferrari с Mercedes-Benz тоже невыгодно продавать опасному сопернику хорошие двигатели.

F1 Grand Prix of USA — Qualifying Кристиан Хорнер в тяжелом положении: все рабочие переговоры ведет он, а окончательные решения принимает глава всей фирмы Red Bull Дитрих Матешиц.

Кристиан Хорнер в тяжелом положении: все рабочие переговоры ведет он, а окончательные решения принимает глава фирмы Red Bull Дитрих Матешиц.

Тупик! Однако из него наверняка отыщется выход. Внешне сейчас все выглядит бесперспективно для Red Bull, но за кулисами идет оживленный торг. Каждая сторона пытается найти свою выгоду в предстоящей сделке.

Другой вопрос, что Red Bull вряд ли получит конкурентоспособный мотор. На сегодняшний день актуально предложение президента Ferrari Серджио Маркионне: он готов выделить «Ред Буллу» инженерные и производственные возможности для самостоятельного проекта по силовым установкам. Но появилась и договоренность с Renault: французы согласны продолжать поставки, но без своего бренда и с условием, что дальнейшую доработку моторов Red Bull будет вести сама.

Почти наверняка Даниил Квят продолжит радовать нас стартами в Формуле-1. Но вот какой мотор будет двигать по мировым трассам его болид? На этот вопрос руководитель команды Кристиан Хорнер обещает дать ответ в ближайшие две недели.