Новые тягачи МЗКТ: богатырская сила

Новые седельные и балластные тягачи Минского завода колесных тягачей предназначены для транспортировки крупногабаритных тяжелых грузов полной массой автопоезда до 130–150 тонн.

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В июле 1954 года на Минском автомобильном заводе было создано специальное конструкторское бюро по разработке многоосных автомобилей высокой проходимости для Министерства обороны СССР. Знаковым автомобилем в истории МАЗа, а потом МЗКТ (еще есть российский — Курганский завод колесных тягачей) стал МАЗ-535 8х8, выпущенный в 1956 году, и затем его модернизированная версия МАЗ-537.

Многие конструктивные решения, впервые примененные на нем, используются и поныне. В 1991 году на основе производства колесной техники специального назначения МАЗа был создан Минский завод колесных тягачей. С той поры продукция предприятия выпускается под торговой маркой Volat (с белорусского «богатырь»). МЗКТ разрабатывает и производит внедорожные и транспортные автомобили колесной формулой от 4х4 до 16х16. Кроме сугубо армейского назначения шасси МЗКТ используется для монтажа оборудования для нефтяных и газовых месторождений, различного специального оборудования, подъемного оборудования грузоподъемностью до 160 тонн. В производственной программе — седельные тягачи для работы в составе автопоезда грузоподъемностью до 130 т, балластные тягачи для транспортировки грузов до 400 т, самосвалы грузоподъемностью до 45 тонн.

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Среди широкой гаммы специализированных тягачей можно выделить две наиболее универсальные модели полноприводных «четырехосников»: МЗКТ-742910 и МЗКТ-7416. Первый — в большей степени плод конверсии армейских вездеходов и потому негабаритной ширины 3180 мм. На нем можно перевозить грузы или вне дорог общего пользования, или по строго согласованным маршрутам и с автомобилями сопровождения. Ширина второго тягача МЗКТ-7416 составляет 2550 мм, что позволяет ему работать на любых дорогах.

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