Какой кроссовер Datsun готовит для России

Ответ на вопрос, какой будет третья модель Datsun для России, знает Максим Кадаков, который побывал на премьере концептуального кроссовера Datsun GO-Cross в штаб-квартире фирмы Nissan в Иокогаме.

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Красивый силуэт? Мне тоже нравится! Премьеру концептуального кроссовера Datsun GO-Cross, прошедшую в штаб-квартире фирмы Nissan в Иокогаме, приурочили к полуторалетнему юбилею реинкарнации бренда. За полтора года на рынках России, Индии, Индонезии и ЮАР продано свыше 115 тысяч Датсунов.

Пока это лишь концепт — интерьера нет, днище сплошь прикрыто щитами от посторонних глаз. И неизвестно, в каком виде GO-Cross дойдет до конвейера.

Как пояснил мне глава бренда Datsun Винсент Кобе, стратегия заключается в том, чтобы на каждом из рынков предлагать наиболее доступные, локализованные модели — как наши on-DO и mi-DO. На сей раз повезло не нам: GO-Cross построен на шасси семиместного компактвэна Datsun GO+, который выпускается в Индии и в основе которого лежит шасси старой Микры. Наверняка серийный GO-Cross будет безальтернативно переднеприводным, лишенным интерьерных изысков и предназначенным только для Индии.

А мы? У нас Datsun-кроссовер тоже появится, но построенный на другой базе. Да и выглядеть будет по-иному. И, если вспомнить о принятой стратегии локализации, основой для него может послужить одна из моделей Лады. Какая именно? Узнаем через пару лет.

Парень из нашего города

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В ниссановской штаб-квартире я нос к носу столкнулся с дизайнером Андреем Басмановым. Он окончил Уральскую архитектурно- художественную академию, семь лет проработал в Renault — в частности, участвовал в проектах Kadjar и Twingo. А теперь трудится над обликом автомобилей Infiniti и Datsun. Именно его эскизы легли в основу концепткара GO-Cross. И хотя на круглых противотуманках настоял шеф-дизайнер Коджи Нагано (в проекте Андрея головные фары вырастали практически из решетки радиатора), а некоторые элементы заимствованы у компактвэна GO+, получилось очень самобытно. Радуйся, Индия!