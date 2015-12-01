Ресурсные испытания дисков Alcoa: 54 720 км

Показания счетчика суммарного пробега тягача Volvo FH13 , на котором проводятся ресурсные испытания легкосплавных колес Alcoa, на день прибытия машины в парк остановились на значении 587 720 километров. Учитывая, что на момент старта проекта одометр показывал 533 000 км, несложно рассчитать пробег автопоезда: с момента монтажа на него испытуемых колес он составил 54 720 км. Практически все время, которое длится спецпроект, на автопоезде чувствовалась вибрация, идущая от колес. Первый раз ее пытались устранить повторной балансировкой, о чем мы рассказали в прошлом отчете (см. «Рейс» №7–2015 г.). Однако тогда устранить вибрацию не удалось. Было принято решение найти и устранить ее источник в следующий заход машины в парк.

Случилось это 15 июля. Алгоритм поиска построили по принципу «от простого к сложному». Первым делом с тягача демонтировали передние колеса и на их место установили полностью отбалансированные, не имеющие геометрических отклонений колеса «баллоны», снятые с другого аналогичного грузовика. Пробный заезд по дороге общего пользования с разгоном грузовика до скорости 70 км/ч (именно на этой скорости проявлялся дисбаланс) показал, что вибрации, которые досаждали водителю, никуда не исчезли. Поскольку для нас было важно не просто определить источник вибрации, но и устранить его таким образом, чтобы на тягаче остались легкосплавные колеса для дальнейших испытаний, мы решили демонтировать колеса с задней, ведущей оси тягача парами. Сначала с правой стороны, а потом с левой. Именно справа в «спарке» стоял тот самый диск, который еще на момент запуска спецпроекта имел яйцевидную форму, что было зафиксировано мастером шиномонтажного участка, который собирал и балансировал колеса. На проверке именно правой пары колес настаивал и водитель Сергей Корнеев, который привел тягач в парк. На этот раз донором колес для ведущей оси послужил другой, полностью аналогичный нашему тягач, который также находился в ремонтной зоне. Пробная поездка по той же дороге (по тому же самому маршруту) показала, что вибрации полностью исчезли!

смонтированная на аналогичное колесо, то была оперативно проведена замена одного колеса в сборе другим, и автопоезд без простоя снова вышел на линию.

Таким образом, был достаточно оперативно найден виновник — внутренний диск, имевший яйцеобразную форму. Напомним, его установка на тягач была одобрена представителем компании Alcoa, который присутствовал на запуске спецпроекта. При этом шиномонтажник, проводивший сборку и балансировку колес, указал на имеющий место быть дефект. Поскольку на каждую из групп колес автопоезда, а именно рулевую, ведущую и прицепную оси, у перевозчика имелась «запаска»,

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