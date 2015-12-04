Новый Smart ForTwo: как бы тут разместиться?

С новым Смартом меня свел случай. Будучи в отпуске, мы с женой решили взять машину напрокат. Дело было в Италии, и поначалу приглянулся 500-й Fiat — но, увидев на прокатной парковке новый Smart Fortwo с индексом 453, я не удержался.

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УЛЫБАЙСЯ!

Смотрю на него и не могу сдержать улыбку — до чего умилительна эта вытянутая мордочка со смеющимися фарами и U‑образными ходовыми огнями! Как радостен раскрашенный в два цвета кузов! Так и хочется обнять его, благо длина позволяет — всего 2690 мм.

В отличие от прежних Смартов, созданных концерном Daimler, нынешний «умник» базируется на заднеприводной платформе Renault Twingo.

Двухцветный интерьер лишь усиливает мультяшное настроение. Забавная аудиосистема а‑ля старый приемник, удивленно выглядывающие из панели «глаза» — дефлекторы вентиляции. А за дизайн блока климат-контроля с ползунком температуры, снабженным увеличительным стеклом, надо выдать отдельную премию! И по всему салону рассыпаны реношные элементы: плафон освещения, подрулевые переключатели, кнопки, приборы — всё от Twingo.

02-Smart_zr-09_15 Двухцветный интерьер — зачет! Но быстро пачкающаяся тканевая обивка передней панели не самое практичное решение.

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КУПЕ НА ДВОИХ

Веселый интерьер оказался весьма удобным для двоих. Сиденья-ковши отлично распределяют нагрузку и цепко держат в своих объятиях. А какова обзорность! Капот теперь виден, зеркала большие. Заднее стекло расположено буквально за спиной, и габариты чувствуешь ею же. Кажется, еще немного — и можно выглянуть и посмотреть на задний бампер!

Под стать обзору и маневренность. На тесной парковке Fortwo — король. Диаметр разворота всего 7,3 метра — кручусь почти на месте! В общем, в городе Smart чувствует себя как рыба в воде.

Мне досталась самая простая версия — Passion, с литровым моторчиком мощностью 71 л.с. и пятиступенчатой механикой. Такого агрегата легкому автомобилю хватает с запасом: он легко срывается с места и бодро ускоряется. И расход топлива радует — 5,5 л/100 км.

05-Smart_zr-09_15 О родстве с Renault напоминают многие детали салона — от рукоятки коробки передач до джойстика регулировки зеркал.

Но есть ли жизнь за городом?

Есть! На трассе малыш спокойно держит крейсерские 110–120 км/ч и не пугает слишком широким динамическим коридором. Разве что к боковому ветру неравнодушен. И расход уже переваливает за 6 л/100 км.

Где Smart удивил больше всего, так это на серпантинах. На вираже он держится ничуть не хуже, а может, и лучше полноценных хэтчбеков. Приятное усилие на удобном руле, четкое следование траектории — что еще нужно?

Конечно, трехцилиндровому моторчику с характерным «несбалансированным» жужжанием на высоте туго. Приходится помогать ему частыми переключениями — благо, коробка перещелкивается отменно и к подбору передаточных чисел вопросов нет.

Кто бы мог подумать, что Smart заставит улыбаться и в движении! Главное, как я выяснил, — не покидать ровный асфальт. Стоило мне съехать на обочину, как Fortwo запротестовал пробоями подвески. Эта двухместка — существо исключительно гладкоасфальтовое.

01-Smart_zr-09_15 Задняя дверь традиционно двойная — облегчает жизнь на тесной парковке.

МАЛ ЗОЛОТНИК

В тесной Европе крохотные Смарты давно снискали популярность. Недороги (нынешнее поколение в Старом Свете дешевле 11 000 евро), расходуют мало. Нет проблем с парковкой, а на платных дорогах их рассчитывают по минимальному тарифу. У нас же Smart до сих пор воспринимается как дорогая безделушка. Этакий автомобильный тамагочи. И автомобиль нового поколения вряд ли что-то изменит. Тяжело ему с европейской улыбкой пробираться через трещины российских дорог, не дорос еще Smart до наших просторов.

Или мы не доросли до него? Улыбайтесь чаще!

ПЛЮС: Вызывает улыбку и яркой внешностью, и ярким характером МИНУС: Ехать нужно налегке — багажника, считай, нет

Знакомство с новым «Смартом» напомнило нам о том, что в 2013 году его предшественник неплохо выступил в «Эконом-тесте» журнала «За рулем» и даже помог создать рецепт экономичной езды, который приводится ниже.

Расскажем вкратце, как проходили испытания. Из многообразия официально продающихся в России на тот момент автомобилей были выбраны четыре наиболее экономичных (по мнению участников теста), на которых нужно было проехать на одной 500-рублевой заправке как можно большее расстояние.

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Времени на подготовку было немного. Тем не менее определенную работу экипаж Смарта проделал: заклеили все швы скотчем, им же нарастили задние арки, максимально прикрыв колеса; после включения щеток стеклоочистителя выдернули предохранитель — и они замерли в вертикальном положении ближе к стойкам. Всё ради лучшей аэродинамики.

«Поначалу все шло неплохо: неспешно пилить по утренней Москве — одно удовольствие, — рассказывал экипаж Смарта по горячим следам. — Жаль, закончилось оно очень быстро: уже на ТТК, перед съездом на улицу Радио, встали в пробку: торопыга на Королле „догнал“ Октавию — и они перегородили целых три ряда. Хорошо хоть, у нашей машинки (из-за скромных габаритов я машинально называю ее только уменьшительно-ласкательно) есть система „старт-стоп“, позволившая в этой ситуации проиграть не так уж много».

Топливо кончилось уже в Мордовии, на 445-м км — по одометру.

48 ECO-RALLY_zr 07–13_новый размер Финиш «Смарта»: 374 км от редакции. Узнав, кто мы и откуда, тракторист поделился своим рекордом: 600 л солярки каждый день.

Расход топлива у Смарта оказался весьма скромным: 3,39 л/100 км. Однако победителем признали экипаж на Пежо-301, который и расходовал меньше, и уехал дальше, что объяснимо: свою роль сыграл экономичный дизель, а также направление, почти полностью совпавшее с федеральной трассой.

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Рецепт экономичной езды, четырежды проверенный экипажами на практике