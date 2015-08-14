Меньше некуда: сегмент мини-каров на грани исчезновения

Маленькие автомобили в России особым спросом не пользуются. В свое время дешевая «Ока» продавалась в бόльших количествах, чем сегодня автомобили класса А, вместе взятые. К тому же сами автопроизводители не спешат предлагать россиянам такие модели, на которых много денег не заработаешь. Однако популярные в Европе субкомпактные машинки могли бы решить многие проблемы и наших мегаполисов.

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«Ока»-класс

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Сегмент автомобилей А-класса сегодня является самым узким на российском авторынке: на него приходится всего 0,6% продаж. А ведь еще в 2003 году эта доля была в 10 раз больше. Тогда, по данным «Автостата», продажи мини-каров составляли 65,5 тыс. штук, что соответствовало 6% рынка новых автомобилей. Правда, львиную долю в этом количестве (более 60 тыс. машин) занимала микролитражка «Ока», которая была самым дешевым автомобилем в России — стоимостью всего 80 тыс. рублей. Однако с ужесточением экологических стандартов для новых автомобилей «Ока», получившая китайский двигатель, стала неконкурентоспособной. В 2008 году она стоила уже 150 тыс. рублей, то есть фактически догнала по цене вазовскую «классику». Впрочем, основу производства «Оки» традиционно составляли госзаказы по социальным программам для инвалидов, поэтому именно с их прекращением в 2008 году микролитражка покинула конвейер.

С падением продаж «Оки» сокращался сегмент мини-каров в целом — к 2006 году его рыночная доля упала до 2,6% и держалась у этой отметки примерно до 2011 года. Между тем в 2004 году на российский рынок вышел Daewoo Matiz, который с 2006 года остается бессменным лидером А-сегмента. С момента начала продаж Matiz в России своих покупателей нашли почти 300 тыс. таких машин, а рекорд продаж этой модели пришелся на 2008 год, когда было реализовано 44,7 тыс. автомобилей. Однако с 2013 года продажи Matiz начали снижаться и по итогам первого полугодия 2015 года составили всего 2,5 тыс. штук (-58%). Впрочем, и сегодня «Матиз» занимает более 55% сегмента.

Как считает директор по продажам дивизионов «Внуково» и «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Константинов, многолетнее лидерство Daewoo Matiz объясняется отсутствием предложения и низкой конкуренцией в А-сегменте на российском рынке. В свою очередь, в пресс-службе Uz-Daewoo отмечают, что по сравнению с одноклассниками, представленными в России, цена Matiz (от 300 до 400 тыс. рублей) более чем на 40% ниже. Спрос на проверенную временем модель поддерживает также развитость дилерской сети. Ориентировочно в 2016 году Matiz получит ряд изменений, которые, в основном, коснутся интерьера и опционального наполнения. В компании рассчитывают, что это позволит Matiz укрепить свои позиции в качестве лидера продаж. Кроме того, в Uz-Daewoo обещают в ближайшие несколько лет не раз удивить своих покупателей новостями в данном классе, однако подробностей не раскрывают.

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В стиле «Мини»

Второе место по объему продаж среди моделей А-класса последние несколько лет удерживает Kia Picanto, доступный в России с 2011 года. Как отмечают в пресс-службе «Киа Моторс Рус», с тех пор было реализовано более 25 тыс. этих автомобилей, а рыночная доля Picanto в субкомпактном сегменте выросла более чем вдвое: с 11,2 до 25%. За первое полугодие 2015 года продажи модели составили 1,1 тыс. единиц (-51%), при этом с мая в продаже у российских дилеров появился обновленный Picanto (490–775 тыс. рублей). Несмотря на то, что модель поставляется по импорту, а сегмент субкомпактов на российском рынке сокращается, компания Kia не намерена отказываться от продаж Picanto в нашей стране. «Для многих клиентов Picanto является „входным билетом“ в мир марки, для другой категории — вторым автомобилем в семье. Все это позволяет нам продолжать импорт автомобилей Picanto в Россию», — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что доля этой модели в реализации Kia составила 1,4% по итогам первого полугодия, в то время как в среднем по рынку на сегмент субкомпактов приходится 0,5–0,6% продаж.

В тройку самых продаваемых в России мини-каров вошел и обновленный Lifan Smily, доступный по цене 395–485 тыс. рублей. В январе-июне 2015 года эта модель разошлась тиражом 262 экземпляра (-67%), ненамного опередив по продажам smart fortwo (от 690 тыс. рублей), на котором остановили свой выбор 250 российских покупателей (+60%). Рост продаж немецких мини-автомобилей руководитель отдела продаж марки smart в России Александр Эльзас объясняет, в частности, тем, что за прошедший год компания «Мерседес-Бенц РУС» инвестировала в расширение дилерской сети, благодаря чему марка теперь представлена во всех российских городах-миллионниках. «Жители мегаполисов видят ухудшение транспортной ситуации — пробки и нехватка парковочных мест заставляют людей искать более компактный автомобиль. Это естественная эволюция, которая не подразумевает, что smart заменит бόльшие модели. Это вторая машина для города», — отмечает Александр Эльзас.

Выбор невелик

Что касается рейтинга продаж, ни одна из остальных моделей А-класса по итогам первого полугодия не преодолела отметку в 100 реализованных машин. Всего, по данным «Автостата», за этот период было продано 4,4 тыс. субкомпактных автомобилей, а их доля сократилась до 0,6%.

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Как отмечают в пресс-службе Uz-Daewoo, основные потребители мини-каров нуждаются не только в утилитарном средстве передвижения, но и — в значимой доле — в средстве для самовыражения. А в кризис покупатели начинают подходить к приобретению автомобиля взвешеннее: их внимание смещается в сторону моделей, предлагающих больше потребительской ценности. «На российском рынке появляется все больше новых моделей B-класса, которые в силу своих бОльших размеров и не менее интересного дизайна становятся товаром-заменителем, конкурентом мини-автомобилей. Конечно, немаловажную роль продолжает играть цена, однако у большинства представителей А-класса она уже сейчас всего на 20–30 тыс. рублей ниже, чем у массовых моделей B-класса. Фактически продолжают сохранять свои позиции только Daewoo Matiz и Kia Picanto», — констатируют в Uz-Daewoo.

В то же время выбор субкомпактных моделей на российском рынке небольшой, что также сказывается на размерах сегмента. Как считает Дмитрий Константинов, автопроизводители, как правило, не завозят такие автомобили в связи с высокой себестоимостью и низкой наценкой. «Чем выше себестоимость автомобиля, тем выше маржинальность. Основная часть производителей сейчас нацелены на SUV-сегмент, который и лидирует в России. Россияне не отказываются от А-класса, просто нет выбора таких автомобилей у производителей», — говорит он.

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Экономный вариант

А вот в Европе «миники» достаточно популярны — здесь этот сегмент занимает 7,8% авторынка. Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, только за первые шесть месяцев 2015 года европейцы купили 652,4 тыс. автомобилей А-класса, а самыми продаваемыми из них стали Fiat Panda, Fiat 500 и Volkswagen up!.

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«В Европе владение субкомпактом обосновано и структурой городов, и уровнем качества дорог, и экономическими показателями — автомобиль сегмента А влечет за собой минимум расходов на владение. Это осознанный выбор рационалистов. Строгий контроль за соблюдением скоростного режима во многих случаях делает избыточную мощность и динамику откровенной роскошью, не нужной покупателю. К тому же для тех, кто путешествует на небольшие расстояния и преимущественно в одиночку или вдвоем, это тоже рациональный выбор», — комментируют в пресс-службе «Киа Моторс Рус».

По мнению Александра Эльзаса, разница между российскими и европейскими покупателями состоит лишь в том, что у последних был более продолжительный опыт эксплуатации микроавтомобилей и они лучше понимают преимущества городской мобильности.

Вместо мотоцикла

А больше всего, пожалуй, мини-кары востребованы в Индии, где доля автомобилей А-класса составляет аж 22,4% всех продаж, гласят данные JATO Dynamics. Показательно, что вот уже более 10 лет абсолютным бестселлером на индийском рынке остается субкомпактный хэтчбек Maruti Alto — только за январь-июнь 2015 года индийцы купили 138,8 тыс. таких машин. Столь высокий спрос на дешевые микролитражки объясняется, прежде всего, низким уровнем жизни местного населения. «Для клиентов в Индии автомобиль А-сегмента — это транспортное средство, значительно удобнее мотоцикла или мопеда. Уровень оснащения, безопасности, качество сборки — вторичные показатели. Главное — цена и „крыша над головой“ в дороге», — говорят в пресс-службе «Киа Моторс Рус».

hindu Фото: Youtube

Фото: Youtube

Российский рынок по условиям формирования больше похож на американский, нежели на европейский или индийский, добавляют в Uz-Daewoo. «У нас спрос на автомобили разного класса во многом продолжает определяться большими пространствами, дорожными условиями и плотностью населения. Несмотря на наличие автомобильных заторов в крупных городах, плотность населения, а соответственно и интенсивность движения, у нас несоизмеримо меньше, чем, например, в Индии. К тому же автомобили А-класса в Индии и России — это разные автомобили, с разными показателями вместимости, мощности и комфорта», — отмечают в пресс-службе компании.

Для женщин и не только…

Кстати, мини-кары традиционно считаются исключительно женскими автомобильчиками, однако, как показывает статистика, доля мужчин среди покупателей таких машин довольно значительна. Так, по словам Александра Эльзаса, среди клиентов smart соотношение между женщинами и мужчинами примерно равное — это могут быть студенты, бизнесмены или пенсионеры. Среди владельцев Kia Picanto мужчины составляют ровно треть, а для 70% клиентов он становится первым автомобилем. Как поясняют в корейской компании, это молодые покупатели, которые считают непрестижным выбрать в качестве первого автомобиля отечественный или утилитарный, или автомобиль с пробегом. Также Picanto становится выбором современных горожан, не обращающих внимание на традиционные предрассудки и вполне сознательно выбирающих компактный и экономичный автомобиль.

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Что касается перспектив «малышей» в нашей стране, то они могут быть вполне востребованными у российских потребителей, особенно в загруженных машинами мегаполисах. Как говорит Александр Эльзас, интерес к микроавтомобилям снова возрастет, ведь крупные города все больше и больше страдают от пробок и отсутствия парковки. Тем более что обычно в городах в автомобилях с пятью и более посадочными местами ездят один-два человека.

«Потенциал А-сегмента огромен на ближайшие 3–5 лет, особенно если государство начнет вводить ограничения на крупногабаритный транспорт и производители посмотрят в сторону расширения своей линейки. Например, такие авто, как Hyundai i10, Ford Ka, Mitsubishi Colt, Toyota iQ, присутствуют на зарубежных рынках, но не поставляются в Россию», — говорит Дмитрий Константинов. Кроме того, по его словам, когда в городах введут ограничения для бензиновых/дизельных машин и появится много заправок для электромобилей, то рассматривать покупку мини-электромобилей будут остальные категории покупателей.

Мини-кары и большая политика

Между тем уровень обеспеченности автомобилями населения России до сих пор довольно низкий. По данным «Автостата», личный транспорт есть у каждой второй семьи, при этом лишь 17% семей имеют два автомобиля и более. Поэтому в нашей стране, где автомобиль в большинстве случаев единственный в семье, спрос на мини-кары в качестве второй машины в гараже во многом будет определяться уровнем жизни населения. Как считают в пресс-службе Uz-Daewoo, с дальнейшим ростом благосостояния и обеспеченности населения автомобилями в России будет восстанавливаться спрос на миниатюрные, удобные для использования в городе автомобили. «Начало восстановления спроса на мини-кары мы связываем с покупками второго автомобиля в семью и окончанием кризиса в экономике, — говорят в пресс-службе компании. — Если первое возможно спрогнозировать, то экономическая ситуация, к сожалению, больше зависит от политических факторов и остается неопределенной».

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В «Киа Моторс Рус» также считают, что перспективы А-сегмента зависят от развития экономической и геополитической ситуации. «Если будет дальнейшее снижение экономики, перспективы не оптимистичны. При условии пессимистичного сценария сегмент А если и будет расти, то именно за счет низкой стоимости и, соответственно, в пользу наиболее утилитарных моделей. Но, скорее, останется узким и нишевым. При оптимистичном сценарии сегмент начнет восстанавливаться — в первую очередь потому, что инфраструктура развивается, крупные мегаполисы все больше стимулируют владение компактными автомобилями», — резюмируют в пресс-службе корейской компании.