Гоним Land Rover Discovery на Колыму

Дороги и бездорожье Магаданской области стали очередным этапом на пути экспедиции Land Rover по труднодоступным уголкам России. По колымским сопкам прошел Владимир Соловьев.

Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Land Rover > Discovery

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00-Magadan_zr-10_15О масштабах расстояний на Колыме говорит дорожный указатель. С учетом того, что все дороги насыпные, гравийные, а асфальт встречается лишь на редких разъездах (как на фото), труднодоступность здешних мест надо умножать на два.
О масштабах расстояний на Колыме говорит дорожный указатель. С учетом того, что все дороги насыпные, гравийные, а асфальт встречается лишь на редких разъездах (как на фото), труднодоступность здешних мест надо умножать на два.

Колыма — край удивительный. Это боль и богатство России: страшные лагеря и золотые кладовые. Куда ни глянь, всюду следы преступлений ГУЛАГа и надругательств над природой в поиске драгметаллов. Дороги на Колыме построены еще заключенными, и с тех жутких времен мало что изменилось. Всё те же насыпные щебенчатые трассы (щебенка темная, словно накрошена из надгробных плит), подправленные грейдерами и раскатанные грузовиками. Если зэк умирал на строительстве дороги, зачастую тело просто присыпали мерзлым грунтом, — поэтому местные говорят, что колымские трассы построены на костях.

Официально считается, что все дороги Магаданской области имеют твердое покрытие, но асфальт красуется только на отдельных парадных участках, близ населенных пунктов и на больших перекрестках. Разумеется, в числе асфальтированных — дорога из аэропорта Сокол в Магадан, улицы столицы края и нечастых райцентров. На колымских трассах выживают лишь грузовики да вседорожники. Колыма — место не для слабых людей и машин. Но для Discovery в самый раз.

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26-Magadan_zr-10_15Грейдер — главная дорожная машина. После него дорога становится ровной, но коварной: ковш часто поднимает гвозди и острые камни. На АЗС есть лишь «девяносто второй» и солярка.
Грейдер — главная дорожная машина. После него дорога становится ровной, но коварной: ковш часто поднимает гвозди и острые камни. На АЗС есть лишь «девяносто второй» и солярка.

— Чуть правее руль — и проходим! Евгений выскочил из ползущей вверх по склону машины, протискивающейся между выходами скальных пород, и стал подбадривать меня жестами. Discovery, переваливая через полуметровые валуны, продолжал восхождение к туманной вершине Марчеканской сопки. До сих пор я не верю, что смог проехать здесь на автомобиле.

Евгений — инструктор магаданского клуба «4×4». Нам он помогал осваивать езду по, казалось бы, безнадежному бездорожью. К счастью, Discovery многое умеет сам. Достаточно включить нужный режим системы Terrain Responce — и он протиснется, проползет (даже вброд) там, где это кажется невероятным. Главное — четко представлять себе предел его возможностей. Инструктор этот предел знает. А водителю «англичанина» нужно только решиться полезть на эти камни — остальное сделают мощный турбодизель, полный привод, длинноходная пневмоподвеска и продвинутая электроника. Даже на педаль газа, как выяснилось, можно не давить.

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08-Magadan_zr-10_15Мелкая прибрежная галька оказалась серьезным препятствием даже для Discovery. Выехать удалось, приспустив шины и поработав лопатой.
Мелкая прибрежная галька оказалась серьезным препятствием даже для Discovery. Выехать удалось, приспустив шины и поработав лопатой.

Уезжая с Колымы, поймал себя на мысли, что каждый россиянин должен хоть раз побывать в этом суровом и прекрасном краю, ставшем синонимом силы духа. В моих глазах Discovery может считать себя состоявшимся россиянином.

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20140327_lc_2013_dyn_13 Какие вcедорожники годны для бездорожья

Из словаря колымских водителей

  • Алиментный — дополнительный прицеп к тягачу.
  • Баллон — автомобильная шина.
  • Бутара — приспособление для промывки золотоносного песка в русле реки.
  • Верёвка — вереница машин.
  • Гальмануть, ударить по гальмам — резко затормозить.
  • Колымбак — дополнительный бак, расположенный, как правило, за кабиной тягача или под самодельным спальным местом. Емкость — около одного кубометра.
  • Налив — автоцистерна, обычно бензовоз.
  • Люлька — большая волна на дороге.
  • Намыть — добыть золотого концентрата.
  • Секанул, выписал сечку — сломался на трассе.
  • Судорога, гребёнка — плохая дорога.
  • Тёщин язык — крутая петля с изменениями высоты.
  • Тычок — резкий перепад высоты на трассе.
  • Тягун — плавный долгий подъем.
  • Хапнуть — сойти одним (как правило, правым передним) колесом в мягкий грунт или снег, после чего уже неуправляемый автомобиль уходит с трассы в снег или болото.
  • Шлифануть — забуксовать на подъеме.
  • Эфеля — промытый грунт крупной фракции, а также спитая чайная заварка.
Гоним Land Rover Discovery на Колыму
Гоним Land Rover Discovery на Колыму
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Land Rover Discovery (4)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Это все тот же ЛендРовер!!!

Недостатки:

Их нет кроме цены.

Комментарий:

Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать та...

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