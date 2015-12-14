Гоним Land Rover Discovery на Колыму

Дороги и бездорожье Магаданской области стали очередным этапом на пути экспедиции Land Rover по труднодоступным уголкам России. По колымским сопкам прошел Владимир Соловьев.

00-Magadan_zr-10_15 О масштабах расстояний на Колыме говорит дорожный указатель. С учетом того, что все дороги насыпные, гравийные, а асфальт встречается лишь на редких разъездах (как на фото), труднодоступность здешних мест надо умножать на два.

Колыма — край удивительный. Это боль и богатство России: страшные лагеря и золотые кладовые. Куда ни глянь, всюду следы преступлений ГУЛАГа и надругательств над природой в поиске драгметаллов. Дороги на Колыме построены еще заключенными, и с тех жутких времен мало что изменилось. Всё те же насыпные щебенчатые трассы (щебенка темная, словно накрошена из надгробных плит), подправленные грейдерами и раскатанные грузовиками. Если зэк умирал на строительстве дороги, зачастую тело просто присыпали мерзлым грунтом, — поэтому местные говорят, что колымские трассы построены на костях.

Официально считается, что все дороги Магаданской области имеют твердое покрытие, но асфальт красуется только на отдельных парадных участках, близ населенных пунктов и на больших перекрестках. Разумеется, в числе асфальтированных — дорога из аэропорта Сокол в Магадан, улицы столицы края и нечастых райцентров. На колымских трассах выживают лишь грузовики да вседорожники. Колыма — место не для слабых людей и машин. Но для Discovery в самый раз.

26-Magadan_zr-10_15 Грейдер — главная дорожная машина. После него дорога становится ровной, но коварной: ковш часто поднимает гвозди и острые камни. На АЗС есть лишь «девяносто второй» и солярка.

— Чуть правее руль — и проходим! Евгений выскочил из ползущей вверх по склону машины, протискивающейся между выходами скальных пород, и стал подбадривать меня жестами. Discovery, переваливая через полуметровые валуны, продолжал восхождение к туманной вершине Марчеканской сопки. До сих пор я не верю, что смог проехать здесь на автомобиле.

Евгений — инструктор магаданского клуба «4×4». Нам он помогал осваивать езду по, казалось бы, безнадежному бездорожью. К счастью, Discovery многое умеет сам. Достаточно включить нужный режим системы Terrain Responce — и он протиснется, проползет (даже вброд) там, где это кажется невероятным. Главное — четко представлять себе предел его возможностей. Инструктор этот предел знает. А водителю «англичанина» нужно только решиться полезть на эти камни — остальное сделают мощный турбодизель, полный привод, длинноходная пневмоподвеска и продвинутая электроника. Даже на педаль газа, как выяснилось, можно не давить.

08-Magadan_zr-10_15 Мелкая прибрежная галька оказалась серьезным препятствием даже для Discovery. Выехать удалось, приспустив шины и поработав лопатой.

Уезжая с Колымы, поймал себя на мысли, что каждый россиянин должен хоть раз побывать в этом суровом и прекрасном краю, ставшем синонимом силы духа. В моих глазах Discovery может считать себя состоявшимся россиянином.