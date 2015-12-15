Chevrolet Niva Winter Edition: у природы нет плохой погоды

Зима, мороз. Не волнуйтесь! Сейчас совершенно не тот случай, когда ведут речь о климате, поскольку другие крепкие мысли на ум не приходят. Есть весьма уместный повод: совместное предприятие Джи Эм-АВТОВАЗ выпустило ограниченную серию вседорожников Шевроле Нива Winter Edition. Тираж новинки всего 600 экземпляров, и в продажу такие вседорожники поступили аккурат в начале зимы.

YAKU1414 Шевроле Нива может многое, но это еще дорога...

Шевроле Нива может многое, но это еще дорога...

Совместное предприятие GM-АВТОВАЗ время от времени балует покупателей так называемыми спецсериями. Но эта, пожалуй, одна из самых актуальных — автомобиль на базе модификации LC адаптирован к холодам.

Ветровое стекло — со встроенными нитями электрообогрева. Щетки стеклоочистителя — бескаркасные зимние. Стандартный аккумулятор 6 СT-55 уступил место батарее повышенной емкости 6 СТ-64. Кузов вседорожника окрашен эмалью с говорящим названием «Айсберг». Вы уже догадались, какого он цвета? Бамперы, дуги колесных ниш, накладки порогов и дверей, напротив, черные, из окрашенного в массе пластика. Практичное решение — внешний вид машины не испортят неизбежные зимой царапины из-за бомбардировки песком и камнями и касания сугробов при парковке. На крыше модели смонтированы рейлинги. Черные колеса из легкого сплава обуты во внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT размерности 215/65 R16.

YAKU1546 … а вот и целина в начале зимы.

…а вот и целина в начале зимы.

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А что в салоне? Задние сиденья оснащены электрообогревом. Передние кресла тоже обогреваемые, а нестандартного в них — новая обивка, вышитый логотип с названием модели и регулируемый поясничный подпор. Есть и круглогодичная опция — хотя как знать, с музыкой в мороз веселее, — впервые на Шевроле Ниве появился аудиоцентр заводской установки. Примечательно, что ресивер и акустика от компании Alpine.

Цена Chevrolet Niva Winter Edition — 617 тысяч рублей. Упомянутый уже автомобиль модификации LC стоит 572 тысячи.

Остается добавить — Winter Edition, как и другие новые Шеви Нивы, выполняет нормы токсичности Евро-5. Механической связи педали газа с дроссельной заслонкой в автомобиле нет. Вместо тросика электронный газ, а управляет двигателем контроллер Bosch нового поколения. Калибровали его специалисты фирмы-изготовителя. Как это отразилось на работе двигателя? Характеристики не пострадали, есть небольшая прибавка в экономичности и снижена пульсация трансмиссии за счет оптимизации работы электронной дроссельной заслонки.

YAKU1348 Внедорожные шины Continental неплохи и в ряде зимних дисциплин.

Внедорожные шины Continental неплохи и в ряде зимних дисциплин.

Спрашивается: тема погоды для производителя — каприз или желание привлечь внимание к автомобилю? Спецсерия, безусловно, хороший способ продавать автомобиль в сборе. Но прямыми доходами дело не кончается. На ограниченной партии машин в нестандартной комплектации производитель изучает рынок опций. Некоторые потом попадают в крупную серию. Зима, мороз, подогрев всех сидений — есть о чем подумать и поговорить.