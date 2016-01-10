Формула успеха: как побеждать в автогонках

Кем и каким надо быть, чтобы стать чемпионом мира в одной из дисциплин автоспорта? Не спешите возражать, что такого рецепта нет. Некоторые закономерности удалось проследить, изучив личности и жизненный путь действующих чемпионов.

00

Правда, тенденции имеют свойство со временем трансформироваться. Например, в 2013 году все официальные чемпионы мира по автоспорту попадали под описание «белый европеец», а сегодня это не работает. Но есть и абсолютно нерушимые критерии.

Общие приметы

В первую очередь, гоночный чемпион мира — мужчина. Само собой, в полном расцвете сил.

Шовинизм мы гневно клеймим и осуждаем. Но пока в автоспорте не делят мужчин и женщин на две зачетные группы, у девушек нет шансов. Можно вспомнить великую раллистку Мишель Мутон, но это было очень давно. И чемпионкой она так и не стала. В американском формульном чемпионате IndyCar сверкала Даника Патрик. Даже выиграла одну гонку! Но — за семь лет участия. И гонки Indy — это даже не чемпионат страны, а всего лишь коммерческая серия. Затем Даника перешла в NASCAR, а там ее результаты значительно хуже.

lopez556 Хосе-Мария ЛОПЕС. Аргентина, 32 года, чемпион мира в кузовных гонках WTCC

Девушки нередки в молодежных формулах, на этой стадии их гоночные карьеры, как правило, и обрываются. В более серьезные турниры их если и берут, то с маркетинговыми целями. То есть не за череду побед, а буквально за красивые глаза. Титулы в автоспорте женщинам явно не по плечу.

Большинство нынешних чемпионов впервые сели за руль карта в возрасте пяти — семи лет, а к десяти уже добились успеха в соревнованиях местного масштаба. Исключение — чемпион по ралли-кроссу Петтер Сольберг. В шесть лет он, преступив норвежский закон, сел сразу за руль легкового автомобиля. Поэтому, наверное, в итоге и стал раллистом. И уже пару лет вводит в курс этого дела своего 14‑летнего сына. Кстати, Оливер Сольберг начал свою карьеру по правильной схеме, а именно в картинге, и в восемь лет уже побеждал.

Далее, чемпион мира 2015 года стал чемпионом мира второй или даже третий раз подряд. Исключение — гонки на выносливость, но там и чемпион не один, а сразу трое, к тому же сам WEC существует лишь три года. Во всех остальных чемпионатах отличились прошлогодние победители. Однако это нельзя причислить к закономерностям. Иначе получим парадокс: чтобы стать чемпионом, сначала надо стать им.

ham136 Льюис ХЭМИЛТОН. Великобритания, 30 лет, чемпион мира в Формуле‑1

Наконец, действующие чемпионы мира всех возрастов (от 26 лет до 41 года) пребывают в отличной физической форме. Их рост — от 175 до 184 см, вес — от 65 до 75 кг. На слишком высоких, даже если они талантливы, любая команда при выборе будет смотреть косо. Под них, чего доброго, придется обустраивать кокпит по индивидуальной мерке. Коротышки недостаточно фотогеничны, а толстяки вдобавок затрудняют инженерный поиск оптимальной развесовки гоночной машины.

Всё меньше становится идеально выбритых чемпионов. Теперь они стараются по ходу всего сезона поддерживать брутальную небритость. Но это, скорее всего, вообще такая мода, а не признак чемпионов. И — да! — все чемпионы мира хорошо владеют английским языком.

Ничего личного

Все чемпионы мира склонны утаивать детали личной жизни. Закрытые люди. Настолько шифруются, что о некоторых неизвестно, свободен он или женат в данный момент. Таков, в частности, Марк Уэббер. Известно лишь, что он долго был близок с Энн Нил, которая значительно старше его.

solberg1515 Петтер СОЛЬБЕРГ. Норвегия, 41 год, чемпион мира по ралли-кроссу

Не исключено, что одно из условий завоевания титула заключается в том, что постоянная спутница гонщика сама должна быть связана с автоспортом. Так, Энн изначально была координатором австралийской Формулы-Ford, затем стала личным менеджером Марка.

Себастьен Ожье познакомился со своей будущей супругой в салоне раллийного VW Polo WRC — журналистка Андреа Кайзер делала сюжет для телепередачи о гонках. Жена Сольберга — Пернилла — некогда самостоятельно выступала в ралли как пилот, а ныне ассистирует Петтеру в роли штурмана в ралли исторических автомобилей.

Хотя этот феномен, скорее всего, объясняется тем, что у профессиональных гонщиков плотный график работы и почти нет времени на знакомство с девушками в какой-либо иной среде, нежели гонки. Что тоже является штрихом к коллективному портрету.

ojier235 Себастьен ОЖЬЕ. Франция, 33 года, чемпион мира по ралли