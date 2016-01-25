Новый самосвал MAN TGS: с места в карьер

MAN выводит на российский рынок специализированные карьерные самосвалы серии TGS. Они более универсальны, чем привычные машины для работы в карьере, и при этом унифицированы по многим узлам со строительными и магистральными грузовиками — обслуживать их можно на обычной СТО.

MAN TGS 41.480 8×8

Длина×ширина×высота 9180×2550×3915 мм

9180×2550×3915 мм Снаряженная/полная масса (по ПТС) 22 000/44 000 кг

22 000/44 000 кг Объем кузова 21 м 3

21 м Нагрузка на оси, передн./задн. 8 + 8/16 + 16 т

8 + 8/16 + 16 т Максимальная скорость, с огранич. 80 км/ч

80 км/ч Топливо/объем бака ДТ/400 л

ДТ/400 л Двигатель турбодизель MAN D2676, Р6, 24 клапана, 12,8 л; 353 кВт/480 л.с. при 1900 об/мин; 2300 Н.м при 1000–1400 об/мин

турбодизель MAN D2676, Р6, 24 клапана, 12,8 л; 353 кВт/480 л.с. при 1900 об/мин; 2300 Н.м при 1000–1400 об/мин Трансмиссия 8×8; А24

подвеска — зависимая, рессорная/ресорная

— зависимая, рессорная/ресорная рулевое управление — винт-шариковая гайка, с гидроусилителем

— винт-шариковая гайка, с гидроусилителем тормоза — пневматические, барабанные с АБС

— пневматические, барабанные с АБС шины — 325/94 R24 или 14,00 R20

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Жизнь самосвала нелегка, а у тяжелого самосвала — тем более. Их норовят нагрузить с горкой — будь то керамзит или мелкий гранитный щебень. Между тем существуют самосвалы в особых исполнениях, изначально предназначенные для перегруза, — их называют майнинговыми (англ. mine — рудник, карьер) или просто майнингами. Например, компания «МАН Трак энд Бас РУС» дополнила гамму самосвалов полноприводными моделями MAN TGS 41.480 8×8 с кузовом 21 м³ (грузоподъемность 32 тонны) и MAN TGS 40.480 6×6 с кузовом 16 м³ (25 тонн).

Майнинговый самосвал универсальнее сугубо карьерного — такого как 30‑тонный БелАЗ‑7540. У майнинга стандартная ширина — 2550 мм (БелАЗ‑7540 намного шире — 3860 мм, на обычную дорогу его не выпустят), и с неполной нагрузкой он может выезжать на трассы общего пользования. Полноприводный майнинг можно отправлять на заработки даже на северá, причем своим ходом — везде пройдет! При этом по многим узлам такие машины унифицированы со строительными и магистральными грузовиками — обслуживать их можно на обычной СТО.

Модуль упругости

Под увеличенную грузоподъемность у карьерников модернизируют прежде всего кузов, подвеску и раму. Схема «лонжерон в лонжероне» на модели TGS не используется, но есть локальные усилители и коробчатый надрамник самосвальной установки.

IMG_1206 Интерьер не хуже, чем на седельном тягаче. Кабина может быть и со складной спальной полкой.

Интерьер не хуже, чем на седельном тягаче. Кабина может быть и со складной спальной полкой.

Передняя подвеска — на легких четырехлистовых параболических рессорах. Сзади — 20‑тонные 16‑листовые пакеты. В мостах задней тележки — усиленные балки, подшипники, ступицы. Ступица балансира работает не на втулках, а на больших сайлент-блоках.

Тормоза — барабанные, с электронно-пневматическим приводом и АБС. Колодки самоцентрирующиеся, с автоматической регулировкой зазоров. В отличие от трехосных самосвалов, на задней тележке версии 8×8 используют энергоаккумуляторы увеличенного диаметра. Вместо компрессионного моторного тормоза применяют гидродинамическую систему MAN PriTarder, схожую с гидротрансформатором автоматических коробок. В ней используется охлаждающая жидкость двигателя, а теплота рассеивается радиатором системы охлаждения. PriTarder устанавливается на переднем конце коленчатого вала и развивает тормозную мощность до 600 кВт. Но и в коробке может быть установлен трансмиссионный замедлитель.

Шины — Michelin 14,00 R20. На каждом вентиле установлен датчик: водитель видит на дисплее давление во всех колесах. При резком падении давления сработает зуммер.

IMG_1199 В комбинации приборов помимо гирлянды контрольных лампочек карамельных расцветок есть и русскоязычный дисплей.

В комбинации приборов помимо гирлянды контрольных лампочек карамельных расцветок есть и русскоязычный дисплей.

Интернациональный дизель

Удельная мощность тяжелых грузовиков — около 9–11 л.с. на тонну полной массы. У майнингов MAN та же пропорция. На базе 10,5-литровой «шестерки» D2066 немцы создали мотор D2676 объемом 12,4 л. Эти же моторы делают в США — International Navistar. Диапазон мощности — от 480 до 540 л.с., крутящего момента — от 2300 до 2500 Н·м. Применена раздельная для головки и для блока циркуляция охлаждающей жидкости и масла — прокладка головки уплотняет только газовый стык. Дизель здесь в более простом исполнении (это допустимо в России для полноприводных грузовиков) — под Евро-4, но без мочевины и рециркуляции (фактически — уровня Евро-3). Под Евро-5 будет уже с AdBlue.

Самосвалу, работающему в пыли карьеров, необходим воздушный фильтр-циклон. На TGS он стоит в дополнение к картонному воздушному фильтру, но и тот — увеличенного объема и двухступенчатый. Внутрь одного элемента вставляется второй, меньшего диаметра. Если порвется штора на внешнем фильтре, поршневую группу защитит внутренний элемент.

Давний партнер

Компании MAN и Zahnradfabrik сотрудничают уже 100 лет! На майнинговые самосвалы MAN TGS 6×6 и 8×8 ставят 12‑ступенчатые коробки-роботы ZF-AS Tronic 12 AS 2330 с передаточными числами от 12,33 до 0,78. Фирма MAN называет их TipMatic. Это коробки третьего поколения — надежные, экономичные и умные. Способны даже раскачивать завязнувший в грязи автомобиль. Возможно применение и механических 16‑ступенчатых коробок ZF семейства Ecosplit.

IMG_1221 Радиатор и поддон мотора прикрыты толстым защитным стальным листом. Управляемые оси — со стабилизаторами поперечной устойчивости.

Радиатор и поддон мотора прикрыты толстым защитным стальным листом. Управляемые оси — со стабилизаторами поперечной устойчивости.

Раздаточные коробки — либо с подключаемыми управляемыми мостами, либо с постоянно включенными. Раздатки двухступенчатые, с передаточными числами 0,98 и 1,58, суммарно получается 24 передачи.

Ведущие мосты MAN производит сам. Их особенность — прочные литые стальные балки мостов и ступичные планетарные редукторы. Предусмотрены блокировки межосевого и межколесных дифференциалов с электропневматическим включением.

В едином стиле

Кабина TGS стилистически схожа с флагманской MAN TGX, но она чуть более узкая. На самосвалах MAN TGS используют короткую кабину (S) с низкой крышей и кабину средней длины (М), у которой за спинками сидений более 30 см пространства: если сдвинуть кресла вперед до упора, а спинки откинуть к панели приборов, раскладывается спальная полка шириной 60 см.

Сиденье водителя — на пневмоподвеске, рулевая колонка — с пневмофиксатором. Фирма MAN первой среди производителей тяжелых грузовиков спрямила переднюю панель, и в кабине стало просторнее.

DSC_0581 Майнинговые самосвалы отличаются большим «ростом» — из-за крупных колес и мощной подвески. Выхлопная труба смонтирована справа и выведена вверх.

Майнинговые самосвалы отличаются большим «ростом» — из-за крупных колес и мощной подвески. Выхлопная труба смонтирована справа и выведена вверх.

Для подачи чистого воздуха в кабину в дополнение к обычному салонному фильтру используется фильтр-циклон, и это забота не только о водителе, но и о многочисленных электронных приборах.

Майнинговый самосвал дороже обычного примерно на 10–15%. Многое зависит от комплектации, важно даже знать, как он будет работать на маршруте — идти с грузом снизу вверх или сверху вниз.

КТО ЕЩЕ?

Майнинговых самосвалов на российском рынке немного. Из отечественных раньше был питерский Яровит. Из иномарок первой появилась в России итальянская Astra, которая по многим агрегатам идентична модели Iveco Trakker. Года два назад аналогичный самосвал продемонстрировала Scania — сейчас их в России около тысячи. Примерно тогда же начали завозить даймлеровский Western Star из Канады.