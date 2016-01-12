Ищем альтернативу ЗИЛам с седельным тягачом ГАЗон-Next

Горьковский автозавод планирует выпускать седельный тягач на шасси грузовика Газон Next. Машину позиционируют как альтернативу седельным тягачам несуществующего ныне ЗИЛа и одиночным бортовым грузовикам типа КАМАЗ‑53212. Николай Мордовцев выяснил, почему за основу для тягача взяли именно Газон Next, а не ГАЗ‑3309 или ГАЗ‑3310 Валдай.

ГАЗ ГАЗон Next
ГАЗ ГАЗон Next

ГАЗ > ГАЗон Next

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DSC_2805Даже прототип седельного тягача из Некста уже получается достаточно интересным для перевозок на небольшом плече.
Даже прототип седельного тягача из Некста уже получается достаточно интересным для перевозок на небольшом плече.

ГАЗ-С47R13 4×2

  • Длина×ширина×высота 6000×2200×2400 мм
  • Полная масса автопоезда 16 800 кг
  • Снаряженная/полная масса тягача 3450/8700 кг
  • Нагрузка на ССУ 5100 кг
  • Максимальная скорость 104 км/ч
  • Топливо/запас топлива ДТ/2 × 105 л
  • Двигатель турбодизель ЯМЗ‑53403, Р4, 16 клапанов, 4,43 л; 155 кВт/210 л.с. при 2300 об/мин; 780 Н·м при 1200–1600 об/мин
  • Трансмиссия 4×2; М5
  • Ходовая часть: подвеска — зависимая, рессорная/пневматическая, рулевое управление — винт-шариковая гайка, с гидроусилителем; тормоза — пневматические, дисковые, с АБС; шины — 245/70 R19,5
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Почему за основу для нового тягача газовцы взяли именно Газон Next, а не ГАЗ‑3309 или ГАЗ‑3310 Валдай? Главная причина в том, что у Некста выше грузоподъемность, а дисковые тормоза с пневмоприводом эффективнее и удобнее — ведь расцеплять полуприцеп с гидравлическими тормозами очень сложно.

Тягач ГАЗ-С47R13 имеет полную массу 8700 кг, но рассчитан на работу с 10‑тонным полуприцепом. Полная масса автопоезда — 16 800 кг. Машину позиционируют как альтернативу седельным тягачам несуществующего ныне ЗИЛа. А еще — одиночным бортовым грузовикам типа КАМАЗ‑53212.

У Горьковского автозавода когда-то были тягачи ГАЗ‑51П и ГАЗ‑63П 4×4 под полуприцепы полной массой 6000 кг. Позже появились экзотические ГАЗ‑52–06. Но в докамазовскую эпоху массовыми тягачами были только ЗИЛы, что хорошо заметно по кадрам советской кинохроники 60‑х и даже начала 80‑х годов прошлого века.

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DSC_2748ГАЗ-С47R13 4×2
ГАЗ-С47R13 4×2

Что можно возить на автопоезде не самой высокой грузоподъемности? Что-то легкое и объемное: электролампочки, бытовую технику, пенопласт и другие легкие стройматериалы, мебель, перины — да много чего! А еще такие тягачи используют в тех случаях, когда приходится отправлять в рейс обычный автопоезд полной массой 40–44 тонны, но перевозчик знает, что в оба конца он будет загружен наполовину или даже на одну треть. Зачем зря жечь солярку и вырабатывать ресурс дорогого тягача?

Динамический фактор

Заявленная максимальная скорость автопоезда — 104 км/ч. Для такой шустрой езды 149‑сильного мотора ЯМЗ‑5344 явно не хватит. Поэтому четырехцилиндровый турбодизель «разогнали» до 210 л.с. и 780 Н·м. Мощнее только шестицилиндровый ЯМЗ‑536 (максимум 312 л.с. и 1240 Н·м), но он под капот Некста не встает.

Возросшие нагрузки на трансмиссию требуют сцепления и карданной передачи большего типоразмера. Напомним, что на Газоне Next стоит сцепление Sachs: диафрагменное, однодисковое, диаметром 362 мм. Кардан тоже импортный: с торцевыми шлицами у фланцев, по стандарту ISO. У коробки и ведущего моста все зубчатые зацепления, валы и подшипники должны выдерживать возросший более чем в полтора раза крутящий момент.

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IMG_3402Выпуск спального модуля для Газона Next уже наладили в нижегородской фирме Чайка-Сервис. Он выклеен из пластика.
Выпуск спального модуля для Газона Next уже наладили в нижегородской фирме Чайка-Сервис. Он выклеен из пластика.

И пяти передач явно мало — нужно шесть, а лучше девять. Поэтому, скорее всего, коробку используют импортную. И ведущий мост будет другой — Канашского автоагрегатного завода (Чувашия), который выпускает мосты для автобусов ЛиАЗ‑5256 и ПАЗ. Канашский мост будет оснащаться дисковыми тормозами Wabco.

В ожидании пневмоподушек

Раму усилят (не исключено использование накладных усилителей, как на грузовиках Mercedes-Benz и MAN), но колесная база останется неизменной — 3770 мм. Для уменьшения высоты рамы и в расчете на увеличенные осевые нагрузки выбрали шины 245/70 R19,5, как на Газоне NextCity.

Передняя подвеска осталась без изменений: у рессор витые ушки коренных листов (с серьгами), а в сопряжениях рессоры с кронштейнами рамы — сайлент-блоки. Рессоры длинные, поэтому машина идет мягко.

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IMG_0774В «двухрядке» спинки задних сидений откидываются — получается спальник.
В «двухрядке» спинки задних сидений откидываются — получается спальник.

Задняя подвеска тоже рессорная, серийная, но в перспективе обещают пневмоподвеску. Возможны две схемы, и обе — двухбаллонные. Инженеры ГАЗа разработали вариант с реактивными штангами, а компания Ростар (Набережные Челны) предлагает схему с Z‑образными полурессорами.

Модульный подход

Кабина у Некста удачная: для перевозок на небольшом плече, без ночевок, ее вполне достаточно и седельному тягачу. Но в Нижнем делают и двухрядную, семиместную кабину — со второй дверью по правому борту для доступа к заднему ряду сидений. Предусмотрены и откидывающиеся спинки: можно организовать спальное место длиной 180 см (коротковато, но лучше, чем ничего) и шириной 80 см. Для тягача на межрегиональных перевозках дополнительная дверь вообще не нужна. И было бы хорошо создать версию этой кабины в стиле американских магистральных тягачей, со спальной зоной, близкой к предельным габаритам — шириной около 2500 мм.

Без особых затрат кабина превратится в аэродинамически совершенный клин, разрезающий поток набегающего воздуха, а не толкающий его перед собой, как это обычно бывает у бескапотников.

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20150625_151835Спальных полок у чайка-сервисовской версии кабины — две, но они не очень широкие.
Спальных полок у чайка-сервисовской версии кабины — две, но они не очень широкие.

Машина получилась интересная и перспективная. Закономерный вопрос: когда ее начнут выпускать? Здесь многое определится при формировании портфеля заказов. К примеру, с момента презентации грузовика Урал Next до начала серийного выпуска прошло около девяти месяцев — при том что его с радостью приняли в госструктурах, традиционно эксплуатирующих Уралы. Тягач Газон Next ориентирован на другой сегмент рынка, поэтому постановка на конвейер, вероятнее всего, растянется на год-полтора.

В зависимости от комплектации, тягач может быть даже дешевле бортового грузовика. Очевидный вопрос: где найти легкий полуприцеп? Пока ориентиром является САЗ‑94141 (бортовой, с тентом), который будут делать в Саранске.

Ищем альтернативу ЗИЛам с седельным тягачом ГАЗон-Next
Ищем альтернативу ЗИЛам с седельным тягачом ГАЗон-Next
Фото: Николай Мордовцев, ГАЗ
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Отзывы о ГАЗ ГАЗон Next (3)

ГАЗ 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Новая машина, с надёжным двигателем и ходовой. Отличная ремонтопригодность. Учитывая, что за 150000 пробега у него почти ничего не сломалось, автомобиль считаю надёжным.

Недостатки:

Аккумулятор всегда грязный

Комментарий:

Хороший среднетоннажник, который легко может взять небольшой перегруз и всегда довезёт вас до места назначения.

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