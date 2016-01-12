Ищем альтернативу ЗИЛам с седельным тягачом ГАЗон-Next

DSC_2805Даже прототип седельного тягача из Некста уже получается достаточно интересным для перевозок на небольшом плече.
ГАЗ-С47R13 4×2
- Длина×ширина×высота 6000×2200×2400 мм
- Полная масса автопоезда 16 800 кг
- Снаряженная/полная масса тягача 3450/8700 кг
- Нагрузка на ССУ 5100 кг
- Максимальная скорость 104 км/ч
- Топливо/запас топлива ДТ/2 × 105 л
- Двигатель турбодизель ЯМЗ‑53403, Р4, 16 клапанов, 4,43 л; 155 кВт/210 л.с. при 2300 об/мин; 780 Н·м при 1200–1600 об/мин
- Трансмиссия 4×2; М5
- Ходовая часть: подвеска — зависимая, рессорная/пневматическая, рулевое управление — винт-шариковая гайка, с гидроусилителем; тормоза — пневматические, дисковые, с АБС; шины — 245/70 R19,5
Почему за основу для нового тягача газовцы взяли именно Газон Next, а не ГАЗ‑3309 или ГАЗ‑3310 Валдай? Главная причина в том, что у Некста выше грузоподъемность, а дисковые тормоза с пневмоприводом эффективнее и удобнее — ведь расцеплять полуприцеп с гидравлическими тормозами очень сложно.
Тягач ГАЗ-С47R13 имеет полную массу 8700 кг, но рассчитан на работу с 10‑тонным полуприцепом. Полная масса автопоезда — 16 800 кг. Машину позиционируют как альтернативу седельным тягачам несуществующего ныне ЗИЛа. А еще — одиночным бортовым грузовикам типа КАМАЗ‑53212.
У Горьковского автозавода когда-то были тягачи ГАЗ‑51П и ГАЗ‑63П 4×4 под полуприцепы полной массой 6000 кг. Позже появились экзотические ГАЗ‑52–06. Но в докамазовскую эпоху массовыми тягачами были только ЗИЛы, что хорошо заметно по кадрам советской кинохроники 60‑х и даже начала 80‑х годов прошлого века.
DSC_2748ГАЗ-С47R13 4×2
Что можно возить на автопоезде не самой высокой грузоподъемности? Что-то легкое и объемное: электролампочки, бытовую технику, пенопласт и другие легкие стройматериалы, мебель, перины — да много чего! А еще такие тягачи используют в тех случаях, когда приходится отправлять в рейс обычный автопоезд полной массой 40–44 тонны, но перевозчик знает, что в оба конца он будет загружен наполовину или даже на одну треть. Зачем зря жечь солярку и вырабатывать ресурс дорогого тягача?
Динамический фактор
Заявленная максимальная скорость автопоезда — 104 км/ч. Для такой шустрой езды 149‑сильного мотора ЯМЗ‑5344 явно не хватит. Поэтому четырехцилиндровый турбодизель «разогнали» до 210 л.с. и 780 Н·м. Мощнее только шестицилиндровый ЯМЗ‑536 (максимум 312 л.с. и 1240 Н·м), но он под капот Некста не встает.
Возросшие нагрузки на трансмиссию требуют сцепления и карданной передачи большего типоразмера. Напомним, что на Газоне Next стоит сцепление Sachs: диафрагменное, однодисковое, диаметром 362 мм. Кардан тоже импортный: с торцевыми шлицами у фланцев, по стандарту ISO. У коробки и ведущего моста все зубчатые зацепления, валы и подшипники должны выдерживать возросший более чем в полтора раза крутящий момент.
IMG_3402Выпуск спального модуля для Газона Next уже наладили в нижегородской фирме Чайка-Сервис. Он выклеен из пластика.
И пяти передач явно мало — нужно шесть, а лучше девять. Поэтому, скорее всего, коробку используют импортную. И ведущий мост будет другой — Канашского автоагрегатного завода (Чувашия), который выпускает мосты для автобусов ЛиАЗ‑5256 и ПАЗ. Канашский мост будет оснащаться дисковыми тормозами Wabco.
В ожидании пневмоподушек
Раму усилят (не исключено использование накладных усилителей, как на грузовиках Mercedes-Benz и MAN), но колесная база останется неизменной — 3770 мм. Для уменьшения высоты рамы и в расчете на увеличенные осевые нагрузки выбрали шины 245/70 R19,5, как на Газоне NextCity.
Передняя подвеска осталась без изменений: у рессор витые ушки коренных листов (с серьгами), а в сопряжениях рессоры с кронштейнами рамы — сайлент-блоки. Рессоры длинные, поэтому машина идет мягко.
IMG_0774В «двухрядке» спинки задних сидений откидываются — получается спальник.
Задняя подвеска тоже рессорная, серийная, но в перспективе обещают пневмоподвеску. Возможны две схемы, и обе — двухбаллонные. Инженеры ГАЗа разработали вариант с реактивными штангами, а компания Ростар (Набережные Челны) предлагает схему с Z‑образными полурессорами.
Модульный подход
Кабина у Некста удачная: для перевозок на небольшом плече, без ночевок, ее вполне достаточно и седельному тягачу. Но в Нижнем делают и двухрядную, семиместную кабину — со второй дверью по правому борту для доступа к заднему ряду сидений. Предусмотрены и откидывающиеся спинки: можно организовать спальное место длиной 180 см (коротковато, но лучше, чем ничего) и шириной 80 см. Для тягача на межрегиональных перевозках дополнительная дверь вообще не нужна. И было бы хорошо создать версию этой кабины в стиле американских магистральных тягачей, со спальной зоной, близкой к предельным габаритам — шириной около 2500 мм.
Без особых затрат кабина превратится в аэродинамически совершенный клин, разрезающий поток набегающего воздуха, а не толкающий его перед собой, как это обычно бывает у бескапотников.
20150625_151835Спальных полок у чайка-сервисовской версии кабины — две, но они не очень широкие.
Машина получилась интересная и перспективная. Закономерный вопрос: когда ее начнут выпускать? Здесь многое определится при формировании портфеля заказов. К примеру, с момента презентации грузовика Урал Next до начала серийного выпуска прошло около девяти месяцев — при том что его с радостью приняли в госструктурах, традиционно эксплуатирующих Уралы. Тягач Газон Next ориентирован на другой сегмент рынка, поэтому постановка на конвейер, вероятнее всего, растянется на год-полтора.
В зависимости от комплектации, тягач может быть даже дешевле бортового грузовика. Очевидный вопрос: где найти легкий полуприцеп? Пока ориентиром является САЗ‑94141 (бортовой, с тентом), который будут делать в Саранске.
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