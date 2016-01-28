Новое поколение самосвалов КАМАЗ: первый тест-драйв

В Набережных Челнах прошел первый официальный тест-драйв самосвалов КАМАЗ нового поколения. Челнинские самосвалы должны стоить дешевле аналогичных европейских и быть более выгодны в эксплуатации, чем иномарки.

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Почти год прошел с того времени, как мы познакомились с первенцем в семействе новых строительных грузовиков — полноприводным самосвалом КАМАЗ-65802. Теперь в Челнах представили практически всю гамму нового поколения: КАМАЗ-6580 6х4, четырехосный КАМАЗ-65801 8х4 и КАМАЗ-65802 6х6. Не было только полноприводного четырехосника. А если брать за основу европейские грузовики строительного назначения — не хватало 4х4, 6х2 и 8х6. Но для российского рынка это во многом экзотические версии. Хотя — еще не вечер, быть может, сделают, но позже.

Полноценному тест-драйву помешала погода — шел мокрый снег, который затруднял фотосъемку. Маршрут движения и загрузка тоже не имели ничего общего с реальными условиями эксплуатации самосвалов. Но все же удалось немного поездить на этих автомобилях, почувствовать их. А главное — увидеть те конструктивные особенности, которыми поколение 6580 отличается от КАМАЗ-6520. Напомним, основой для создания целого поколениям перспективных челнинских грузовиков стали новые седельные тягачи КАМАЗ-5490 4х2 с кабиной и двигателем Mercedes-Benz Axor. Когда-то таким лидером, ведущим за собой, был бортовой КАМАЗ-5320, затем самосвал КАМАЗ-6520.

kamaz_id3 Полноприводный «трехосник» самый высокий из всех представленных самосвалов: из-за мостов, подвески и шин.

Полноприводный трехосник — самый высокий из всех представленных самосвалов: из-за мостов, подвески и шин.

Тягач КАМАЗ-5490 запущен в производство накануне 2014 года, и за это время их выпустили около 1300 штук. В 2016 году планируют изготовить 3000 автомобилей. Это примерно 10% от годового выпуска КАМАЗа, но уже сейчас четко видно, что на линии автосборочного завода их гораздо больше, чем раньше. Можно ожидать такое же нарастание темпов производства и по семейству 6580, которое обещают поставить на конвейер нынешней осенью. Но если среди челнинских седельных тягачей у 5490 конкурентов нет — только иномарки, то с самосвалами все сложнее. Понятно, что грузовики строительного назначения прежнего поколения не будут сразу снимать с производства — их оставят еще на три-четыре года. При этом есть устойчивый спрос и есть свой покупатель на модернизированное семейство КАМАЗ-6520. И это один из самых серьезных конкурентов самосвалов нового поколения. Поэтому для КАМАЗ-6580 сделали более гибким подбор применяемых агрегатов и опций — в зависимости от них будет меняться цена на автомобили. Причем столь широких возможностей в спецификациях у тяжелых самосвалов КАМАЗ никогда раньше не было.

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