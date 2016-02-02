Как производят шины Yokohama в Липецке

Завод шинной компании Yokohama расположен под Липецком, в особой экономической зоне. Это уже четырнадцатое предприятие Иокогамы в мире, не считая заводов по выпуску прочих резинотехнических изделий, и по большей части они сосредоточены в Азии. На липецком заводе трудится около 750 человек, из них лишь девять — японцы, из числа руководителей. Еще до запуска производства в 2012 году наши специалисты прошли стажировку в Японии сроком от двух месяцев до полугода, а поначалу работу на участках контролировали иностранцы.
Первая очередь предприятия загружена почти полностью: в год выпускают 1,6 миллиона покрышек — это около 9% российского рынка. Вторая и третья очереди позволят «варить» до пяти миллионов штук ежегодно. Рабочий процесс непрерывен: в сутки производят 5000 покрышек. Доля брака — полпроцента: контролеры отправляют на переработку одну шину из двухсот.
Около половины сырья — отечественное: синтетический каучук, технический углерод, сера, оксид цинка, антиокислители. Почему не стопроцентная локализация? Это решает штаб-квартира в Японии, где тестируют образцы компонентов. К тому же часть их, например натуральный каучук, производится только за рубежом.
Процесс производства автомобильной шины
1 Fabrika shin
- Приготовление резиновой смеси
- Параллельное производство составных частей шины: силовой структуры, боковины и протектора
- Процесс сборки так называемой «зеленой» шины
- Вулканизация сырой шины
- Проверка шины на соответствие техническим требованиям
Переналадить станки готовы для выпуска партии всего из 48 шин! Правда, некоторые специфические модели здесь делать не берутся: например, слики и псевдослики для Российской серии кольцевых гонок выпускают исключительно в Японии. При этом юниорский класс СМП РСКГ ездит именно на шинах, изготовленных в нашей стране, — в прошлом году это была модель C.drive АС02, а со следующего сезона ее сменит новая Yokohama BluEarth.
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