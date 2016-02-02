Как производят шины Yokohama в Липецке

Чтобы узнать, как делают японские шины в России, Вадим Никишев посетил завод компании Yokohama в Липецке. Здесь он познакомился со всеми тонкостями процесса, от приготовления смеси до производства элементов, сборки, вулканизации, контроля качества и отгрузки, а заодно разведал, много ли российского в отечественных покрышках.

Завод шинной компании Yokohama расположен под Липецком, в особой экономической зоне. Это уже четырнадцатое предприятие Иокогамы в мире, не считая заводов по выпуску прочих резинотехнических изделий, и по большей части они сосредоточены в Азии. На липецком заводе трудится около 750 человек, из них лишь девять – японцы, из числа руководителей. Еще до запуска производства в 2012 году наши специалисты прошли стажировку в Японии сроком от двух месяцев до полугода, а поначалу работу на участках контролировали иностранцы.

Первая очередь предприятия загружена почти полностью: в год выпускают 1,6 миллиона покрышек – это около 9% российского рынка. Вторая и третья очереди позволят «варить» до пяти миллионов штук ежегодно. Рабочий процесс непрерывен: в сутки производят 5000 покрышек. Доля брака – полпроцента: контролеры отправляют на переработку одну шину из двухсот.

Около половины сырья – отечественное: синтетический каучук, технический углерод, сера, оксид цинка, антиокислители. Почему не стопроцентная локализация? Это решает штаб-квартира в Японии, где тестируют образцы компонентов. К тому же часть их, например натуральный каучук, производится только за рубежом.

Процесс производства автомобильной шины

Почти 13% выпуска поступает на конвейер российского автозавода Nissan – в перспективе долю шин так называемой первой комплектации планируют увеличить до 30%. Основу производства (около 80%) составляют покрышки с посадочным диаметром 14–16 дюймов, но есть и 13-, и 18‑дюймовые. Одновременно в производстве может находиться 30 типоразмеров, хотя оборудование позволяет выпускать зимние и летние покрышки в 150 размерностях.

Переналадить станки готовы для выпуска партии всего из 48 шин! Правда, некоторые специфические модели здесь делать не берутся: например, слики и псевдослики для Российской серии кольцевых гонок выпускают исключительно в Японии. При этом юниорский класс СМП РСКГ ездит именно на шинах, изготовленных в нашей стране, – в прошлом году это была модель C.drive АС02, а со следующего сезона ее сменит новая Yokohama BluEarth.