Пилотируем гоночные Ладу Калину, Kia Rio и VW Polo: герои треков и дорог

Эти модели являются давними конкурентами в борьбе за симпатии покупателя. Однако Лада Калина, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan сражаются не только в сводках об итогах продаж на российском авторынке, но и «живьем» — на автодроме. Все эти машины — естественно, с форсированными моторами, каркасами безопасности и гоночными сиденьями — участвуют в Национальном классе Российской серии кольцевых гонок, в котором разыгрывается Кубок страны. А подойдут ли они для обычной жизни?

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Я захлопываю дверь Калины и понимаю, что тщетными оказались все усилия заводских инженеров сделать машину тише и благороднее в мелочах. Тонкая створка, впечатываясь в проем, гремит, словно ведро молочницы, не попавшей спросонья в ворота хлева. Однако, как давно принято говорить по отношению к Ладам, цена оправдывает всё: владельцу эта боевая машина обошлась дешевле 1,2 миллиона рублей. А если не претендовать на «полный фарш», можно уложиться и в 800 тысяч.

Kia Rio класса Национальный заметно дороже — 1,3–1,6 миллиона рублей, а подготовленный по этим же требованиям Volkswagen Polo обойдется в полтора миллиона. У них тоже гулко захлопываются двери, отсутствуют электроприводы задних стекол и обогрев сидений — зато установлены каркасы безопасности, гоночные сиденья и форсированные до 150 сил моторы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ

Все эти машины участвуют в Национальном классе Российской серии кольцевых гонок, в котором разыгрывается Кубок страны. Он вырос из моносерии АВТОВАЗа, где с конца 1990‑х годов гонялись «восьмерки», а позже более современные «двенадцатые». Затем ВАЗ‑2112–37 перекочевали в зачет Национальный, параллельно завод проводил собственный Кубок на Калинах, а с 2010 года самая свежая на тот момент вазовская модель стала доминировать в Национальном. Так продолжалось до сезона 2014 года, когда главные кольцевые соревнования страны при поддержке SMP Racing стали называться Российской серией кольцевых гонок, а в пелетоне самого массового и доступного класса появились новые машины.

16-Gonschiki-MRW_zr-11_15 Грузить арбузами Калину перед гонкой никто не позволит, но лидерам приходится брать на борт балласт: после побед в двух гонках массу машины увеличивают на 60 кг — для «уравнивания сил».

Первой ласточкой, залетевшей в стаю хищных Калин в прошлом году, стал Volkswagen Polo Sedan. Изначально эту модель компания «Академия ралли», которую возглавляет столичный меценат Михаил Лепехов, подготовила для участия в раллийном Монокубке. Но оказалось, что она вполне попадает в «кольцо», ведь главное условие допуска к стартам в Национальном — отечественная сборка, принадлежность к сегменту B+ и атмосферный двигатель объемом до 1600 см³.

Адаптацией раллийной машины к кольцевым гонкам занялась команда B‑Tuning. Ее руководитель Андрей Севастьянов в свое время наездился на отечественной технике в младших гоночных классах, затем получил опыт подготовки и пилотирования мощных иномарок и потому с большим энтузиазмом взялся превратить Polo-седан в реального конкурента «национальным» Калинам. Команда неделями не вылезала со «Смоленского кольца» и учила автомобиль ездить. Наконец, весной 2014 года на старт первого этапа РСКГ вывели два Polo.

Судьба Rio чем-то похожа на фольксвагеновскую. Машина — российской сборки, а подготовкой к РСКГ занялся Сергей Нуждин. До этого момента пилот и конструктор гоночной техники работал исключительно с Ладами: в его портфолио «десятка» самой быстрой и престижной в начале XXI века категории Супер-туризм, Калина инженерного класса Туринг-Лайт, Приора с 1600‑кубовым турбомотором для чемпионского зачета Туринг… В общем, если вы когда-то задумывались над тем, чтобы форсировать свою Ладу, фраза «валы от Нуждина» для вас не пустой звук.

30-Gonschiki-MRW_zr-11_15 На гоночном Rio можно и в супермаркет сгонять: есть и регистрационные знаки, и документы.

Разница между Rio и Polo в том, что Нуждин изначально готовил машину для 200‑сильного класса Туринг-Лайт и только под конец дебютного сезона выпустил дефорсированную версию, удовлетворяющую требованиям класса Национальный в РСКГ.

В прошлом году Volkswagen и Kia терялись на фоне изученных спортсменами вдоль и поперек Калин: лучший результат на Polo показал Александр Масленников, ставший бронзовым призером одной из гонок, а Родион Шушаков на Rio добился лишь шестого места в заезде.

Настоящим прорывом для новых моделей стал нынешний сезон РСКГ. Первый звоночек прозвенел на сочинском этапе, когда Игорь Самсонов, пришедший в профессиональный спорт из любительской серии RHHCC, выиграл квалификацию. До гонки многие списывали это на случайность, однако в заезде Игорь финишировал вторым. И это среди двадцати двух стартовавших в самом «жестяном» классе РСКГ, название которого многие произносят как «эмоциональный»! На следующих этапах Polo постоянно попадали в первую десятку, а финальный этап на трассе «Казань Ринг» и вовсе грозил превратиться в живую рекламу Фольксвагена: за руль автомобиля сел экс-пилот Формулы‑1, победитель «24 часов Ле-Мана» Мика Сало.

14-Gonschiki-MRW_zr-11_15 Выпускник автошколы сможет сдать экзамен на гоночном Polo: органы управления стандартные, а усилия и отклики на них абсолютно прозрачны.

На тренировках финн показал лучшее время, квалифицировался на первую гонку третьим, и лишь проблема с коробкой передач заставила его выбыть из борьбы. Во второй гонке формульный пилот, привыкший жестко обращаться с техникой, вновь сокрушил вилку переключения третьей и четвертой передач и довольствовался бронзой.

Впору вспомнить рекламу Фольксвагена полувековой давности, на которой надпись Nobody’s perfect под накренившимся в сторону спущенного колеса Жуком напоминала, что совершенства в жизни нет.

Зато финальный уик-энд преподнес сюрприз конструктору гоночного Rio: Сергей Нуждин праздновал не только свой день рождения, но и успех подготовленной своими руками машины. Победы Романа Агошкова в обеих гонках, третье место Айдара Нуриева в одном из заездов — это ли не признание заслуг? Да и на предпоследнем этапе Kia ярко проявила себя, позволив Нуриеву взять золото и серебро в напряженнейших сражениях. Так что в будущем году пилоты на машинах Kia и Volkswagen, очевидно, могут оказаться главными звездами класса Национальный.