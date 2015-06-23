Покупаем Kia Rio: уже большой, еще не взрослый

Рачительные покупатели это давно подметили: хочешь не ошибиться при покупке и не потерять при продаже — выбирай машину, популярную у большинства. Лидер среди седанов иностранных марок вот уже несколько лет подряд — Hyundai Solaris. Его брат-близнец Rio выступает лишь догоняющим. Однако скромными результаты Kia могут показаться только на фоне успехов бестселлера. Все прочие супермини, включая Polo, «Логаны» обоих поколений и «Рапиды», раскупают в разы скромнее. Мало того, у Kia есть чему поучиться и Hyundai.

Kia Rio, от 539 900 руб., оптимальная версия 709 900 руб., КАР от 5,69 руб./км

Kia Rio, от 539 900 руб., оптимальная версия 709 900 руб., КАР от 5,69 руб./км

Точный расчет и немного личного

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Цифры и в самом деле впечатляющие. Судите сами: за четыре года, что на нашем рынке здравствуют эти корейский братья, они нашли уже без малого 800 000 поклонников. Никто в классе супермини даже близко не приближался к ним по популярности. Да, доля Kia здесь скромнее — порядка 300 тысяч машин. Однако и появился Rio на полгода позже «Соляриса».

Вынужденное опоздание инженеры Kia использовали с умом. Прежде всего, обошли грабли, расставленные для Hyundai: помните откровенно провальные настройки подвески, отсутствие на первых «Солярисах» обивки крышки багажника и ABS в базовой комплектации? И, пожалуй, главное — в отличие от Solaris, Rio сразу смогли скроить живей и интересней как снаружи, так и внутри.

«Cтаршенький» за четыре года перенес три обновления. Kia с момента дебюта осенью 2011 года прихорашивался только единожды — этой весной. Заметьте, все изменения внесены, что называется, интеллигентно. Прежние поклонники Rio не должны почувствовать себя владельцами в одночасье устаревших машин. Конечно, все это сделало Kia дороже. Однако и тут обошлось без революций. Более того, едва ли не впервые за эти годы появились версии Rio, которые оказались доступнее «Соляриса» в схожих комплектациях.

Какой выбор?

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Если бегло заглянуть в прайс-лист, то Rio на первый взгляд оказывается откровенно амбициозным товарищем. Еще бы, народный автомобиль, а просит за свои услуги от 539 000 руб. На нашем рынке существует с десяток более доступных моделей. Какая тут, казалось бы, демократия? Однако главное, что должно быть в бюджетной массовой машине — правильное сочетание цены, количества автомобиля и дизайна — у Rio все-таки есть. Как только замечаешь, что в базовой версии имеются электропакет, ABS, пара подушек безопасности и металлик, а мотор 1.4 л в 107 л.с. бойчее иных 1.6 — ценовое преимущество прочих ребят становится далеко не очевидным.

По большому счету, Rio Comfort не хватает лишь кондиционера, обогрева сидений и магнитолы. За прохладу в салоне, «теплые» кресла, а также руль с кожаной отделкой и обогревом просят 40 000 руб. По нынешним временам адекватные деньги. А вот нарядная фирменная магнитола почему-то оказалась в изгоях. В отличие от того же «Соляриса» ее продают… только с более мощным двигателем. Каких-либо других комплектаций на версию 1.4 не предлагают. Не расстраивайтесь. «Музыку» и нештатную не проблема приладить. Тогда и базовый Comfort наверняка будет радовать.

Есть у Rio и еще один козырь. В пику многим конкурентам он позволяет сочетать базу и АКП (619 900 руб.). Единственная важная оговорка — такой автомобиль создан для людей неторопливых. Барышне, которая только учится ездить — самое то. Для езды же всем семейством лучше переплатить 30 000 за версию с АКП при поддержке мотора 1.6 л. Забегая вперед, замечу, что такой автомобиль получается на зависть бойким. Живее многих в своем разряде.

Comfort: Без фирменной магнитолы и с полиуретановым рулем салон Rio выглядит откровенно простецки

Comfort: без фирменной магнитолы и с полиуретановым рулем салон Rio выглядит откровенно простецки

Кому адресованы версии побогаче? Luxe оказалась дороже Сomfort-1.6 тоже на 30 000 «деревянных». За исключением удобства посадки водителя (здесь появляется регулировка руля по длине), версия принципиально мало что улучшает. А вот Rio Prestige — совсем другой коленкор. Полоски светодиодов в бампере, линзы в передних фарах, диски из легкого сплава взамен колпаков — такой Kia выглядит взрослее и благороднее. Сложно переоценить также наличие боковых подушек и шторок безопасности, климат-контроля, обогрева ветрового стекла. Всего же за лишний десяток важных опций и полдюжины второстепенных просят 70 000 руб. Доплата, согласитесь, вполне адекватна приобретениям.

Особняком стоит разве что Premium. Хотели как лучше: система доступа без ключа, ESP, задний парктроник. Все по делу. Однако идеала не получилось. Удивительно, но положенные этой версии шины с более низким профилем делают Rio менее стабильным на высокой скорости. А главное, ценник такой машины в 809 900 лежит за рамками разумного. Да и до более взрослого Сerato рукой подать.

Наконец, помимо седана можно заказать хэтчбек. Старт продаж обновленных пятидверок был объявлен 1 июня.

001 У топовой версии Premium центральная консоль украшена черным глянцем

У топовой версии Premium центральная консоль украшена черным глянцем

Cнаружи и внутри

К слову, именно хэтчбек лучше всего подчеркивает молодцеватый стиль Rio и смотрится наиболее озорно. В России, впрочем, многим больше нравится седан — об этом говорят продажи. Чтобы платить больше за автомобиль, который короче, нужно видеть его плюсы. Это могут делать не все. Маневренней, практичней, лучше по части обзорности — все эти козыри в приоритете в Европах. У нас глаз застит принцип: больше — значит лучше.

Мало того, выбирая седан, вы обрекаете домашних на менее просторный диван (потолок здесь на 4 см ниже, чем в хэтчбеке), да и крыша в 5-дверке ниспадает не столь резко — садиться удобней.

Мало того, хэтч в большинстве ситуаций лучше подходит и на роль грузовоза. Оцените широкий багажный проем и съемную полку. Здесь запросто можно возить крупногабариты. Для единственной машины в семье — это важный козырь. В седан, конечно, тоже можно засунуть кое-какие длинномеры. Только вход в чрево багажника здесь узковат (45 против 79 см). Разве что трюм длиннее на 25 см. Зато поклажу по краям норовит прищемить массивными петлями крышка.

По меркам бюджетных супермини салон Rio выглядит едва ли не самым респектабельным

По меркам бюджетных супермини салон Rio выглядит едва ли не самым респектабельным

Интерьер же любого Rio исключительно позитивен. Дизайн «струящихся линий» Hyundai здесь заменен на антураж со спортивными нотками — спасибо красной подсветке, колодцам приборов, развернутой к водителю передней панели и рулю с ухватистыми приливами. А насколько добротно и со вкусом сделаны дефлекторы воздуховодов!.. Редко какой супермини может похвастать тем же уровнем качества.

После обновления карты задних дверей снабдили карманами с подбутыльниками. За это тоже спасибо. Жаль, наполнитель сидений по-прежнему жестковат, перчаточный ящик снова обделили подсветкой, только к одному сиденью пришит карман на спинке, а шторка макияжного зеркала есть лишь у противосолнечного козырька водителя. Для уже не дешевой машины это обидная экономия.

Спинка дивана складывается частями. Жаль, погрузке могут помешать узкий проем и ремень безопасности

Спинка дивана складывается частями. Жаль, погрузке могут помешать узкий проем и ремень безопасности

Что хорошо:

Выглядит спереди дороже, чем на самом деле (начиная с Prestige)

Добротные по меркам супермини материалы и качество сборки

Достаточно высокий (160 мм) клиренс, плоское днище

Задние двери получили карманы

Удобный выдвижной подстаканник для пассажиров

Вместительный, позволяющий перевозить длинномеры трюм

Практически ровный пол во втором ряду

Что плохо:

Отсутствие полноценных передних подкрылков

Нельзя заказать фирменную магнитолу на версию 1.4 л

Низкий потолок над диваном (90 см)

Петли багажника могут помять поклажу

Спинка дивана не складывается заподлицо с полом

Только одно промежуточное положение двери

За рулем

Для того чтобы рабочее место не вызывало болей в спине, нужно совсем немного. Прежде всего — удобно устроиться. Любой Rio может похвастать креслом с довольно длинной подушкой, регулировкой по высоте и широкой спинкой. Если взяли версию Luxe и старше — значит рулевая колонка будет с парой регулировок. Рослым водителям больше не придется выбирать, как усесться, — «по рулю» или «по педалям».

Многим наверняка понравится и сам обновленный трехспицевый руль — он ухватист. Придраться можно разве что к креплению накладки ступицы — зазоры в районе горизонтальных спиц великоваты. Зато после обновления на руле появилась кнопка управления борткомпьютером. Раньше она пряталась на приборной панели.

Комбинация приборов первых двух версий, как и прежде, простовата. Начиная с Prestige (фото в центре) появился более функциональный борткомпьютер с крупным дисплеем, вписанным в спидометр, а к стрелочному индикатору уровня топлива добавился такой же указатель температуры

Комбинация приборов первых двух версий, как и прежде, простовата. Начиная с Prestige появился более функциональный борткомпьютер с крупным дисплеем, вписанным в спидометр, а к стрелочному индикатору уровня топлива добавился такой же указатель температуры

А вот фирменную «музыку» для Rio 1.4, повторю, не предлагают, а жаль. Магнитола удобна, вполне нарядна и гармонирует с интерьером. Разве что любителям сенсорных панелей она может показаться архаичной.

Ниспадающая крыша заметно ограничивает обзор назад в любом кузове. В седане это усугубляется еще и наличием покатого «хвоста». Парктроник здесь необходим. Крышка бокса между креслами расположена низко, локоть на нее не положишь. По высоте тоже не отрегулируешь. Правда, в первых двух версиях бокса вообще нет. Если такой аксессуар нужен, его можно недорого купить на стороне. А еще перчаточный ящик мелковат и не имеет подсветки — совсем уж копеечная экономия.

О безопасности нашего героя можно судить по испытаниям Американского страхового института дорожной безопасности, которые провели над «Солярисом» (в США «Акцентом»). В целом автомобиль прошел их хорошо. Правда, били там автомобили с шестью подушками. У нас же полный набор эйрбэгов положен как минимум Rio Prestige. Лучше не скупитесь.

Стоит особо сказать о работе ESP. Она полностью отключаемая. Сделав это, сразу ощутите, насколько быстро автомобиль старается «замести хвостом» при резких маневрах. Снос развивается почти мгновенно. Аттракцион «пощекочи нервы» заканчивается далеко не всегда удачно. Включенная же стабилизация споро гасит едва начинающиеся колебания. Система пригодилась бы всем Rio. Однако пока позволяют наши законы, на этом экономят — за исключением топовой версии ESP нигде нет.

Что хорошо:

Богатое оснащение

Удобство управления бортовым компьютером

Обогрев руля и ветрового стекла

Расположенный в легкодоступном месте USB-разъем

Удобные ручки регулировки высоты подушки и наклона спинки

Что плохо:

Правое макияжное зеркало без шторки

Перчаточный ящик без подсветки

Подлокотник или отсутствует, или лишен регулировки крышки

Нет регулировки руля по вылету для версии 1.4 л

Корма, скрывающая высокие (до 1,1 м) препятствия

Не лучшим образом настроенный усилитель руля

По дорогам и без них

Базовый 1.4 — редкий шустрик. С 3000 об/мин двигатель везет с задором, недоступным иным 1.6, и даже позволяет ошибаться с выбором передач. Единственное, чего от него нельзя требовать, — бойцовского характера с холостых. Ну и обгоны с полной загрузкой на шоссе — не его стихия. Жаль, тандем автоматическая коробка — двигатель работает совсем неспешно, хотя стабильно — именно так в двух словах можно описать его характер. Отклики на газ здесь спокойные, а ускорения оставляют желать лучшего.

Если «автомат» необходим не меньше, чем динамика, без 1.6 не обойтись. С прошлого года на Rio установлена новая 6-ступенчатая АКП. Масло даром она не пережевывает. Паспортные 11,2 с до сотни кажутся преуменьшенными. Из мотора при этом совсем не нужно выжимать соки. Наоборот, средние обороты для него в самую масть. Лишь на высшей передаче разгон вязнет, как ложка в горшке меда. Впрочем, если не забывать использовать ручной режим АКП, двигатель едва ли разочарует.

В краш-тестах вместо Rio пришлось биться «Aкценту». По методике 2012 года он показал в целом неплохие результаты. Одна из претензий — передняя панель может нанести травму коленям

В краш-тестах вместо Rio пришлось биться «Aкценту». По методике 2012 года он показал в целом неплохие результаты. Одна из претензий — передняя панель может нанести травму коленям

Естественно, что 1.6 «на руке» — это самый резвый Rio. Длинных прямых для обгона можно не ждать. А еще усилитель руля тут работает попрозрачней. Близки 1.4 и 1.6 и по расходу топлива: выпьют в среднем 10–11 с АКП, 7–8 л/100 км с «механикой». Если же поедете в пределах 90 км/ч, то можно добиться 6 л/100 км.

Правда, независимо от силового агрегата Rio относится к тем машинам, управляемость которых не идеальна и заметно меняется от размерности шин. На самых, казалось бы, спортивных в гамме колесах 195/55R16 Kia частенько заставляет подруливать и ехать медленнее. С ростом скорости колебания кузова великоваты. И, наоборот, обутый в покрышки с более высоким профилем (185 / 65R15) он адекватней в реакциях — стабильней на прямой и понятней в резких поворотах. Правда, в любом случае колейности машина не любит, а энергоемкость шасси далеко не лучшая в классе супермини. По мне именно такой «набор» качеств мешает назвать Rio автомобилем по-настоящему драйверским.

Впрочем, повторюсь, можно просто умерить максимализм. На скоростях в рамках ПДД это вполне послушный, с хорошими тормозами и высоким по меркам супермини комфортом автомобиль. К тому же Kia Rio можно похвалить за неплохой (16 см) дорожный просвет и практически плоское днище. Парковку на стандартном бордюре машина разрешает безболезненно.

По меркам класса у Rio вполне достойная звукоизоляция. Лишь на грязных дорогах придется мириться с барабанной дробью от ударов камней по аркам

По меркам класса у Rio вполне достойная звукоизоляция. Лишь на грязных дорогах придется мириться с барабанной дробью от ударов камней по аркам

Что хорошо:

Бойкая динамика всех машин с МКП

Полноразмерное запасное колесо

Возможность безболезненного использования Аи-92

Экономичные в сочетании с МКП моторы

Достаточно эластичный силовой агрегат 1.6MT

Широкая дилерская сеть

Что плохо:

Серьезные ограничения гарантии

АКП, настроенная на экономию топлива

Огрехи управляемости на низкопрофильных (55%) шинах

Динамика версии 1.4 АКП

Громкая, не лучшая в классе по энергоемкости подвеска