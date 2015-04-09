Kia Rio: ключ к зрелости

На российский рынок вышел обновленный седан Kia Rio.

Кризис — хороший повод еще сильнее закрепиться на российском рынке. А в отношении своего бестселлера Kia Rio корейцы вдвойне осторожны, ведь, если покупатель отвернется сейчас, возвратить утраченные позиции будет ой как непросто. Оттого, видимо, и изменения главным образом декоративные.

Kia Rio На верхнем фото изображены новые фонари, на нижнем — дорестайлинговые. Какие смотрятся современнее, сразу и не скажешь, даже несмотря на светодиодную начинку для обновленного Kia Rio

На верхнем фото изображены новые фонари, на нижнем — дорестайлинговые. Какие смотрятся современнее, сразу и не скажешь, даже несмотря на светодиодную начинку для обновленного Kia Rio

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Внешне новинка отличается новыми бамперами, фальшрадиаторной решеткой и оптикой. В топовых версиях теперь модные линзованные фары прожекторного типа плюс светодиодные дневные ходовые огни и массивные противотуманки. Хотя базовую модель по-прежнему оснащают фарами с традиционными рефлекторами.

В профиль отличить рестайлинговую модель от предшественника можно по хромированному молдингу подоконной линии (на топ-версиях) и иному дизайну псевдодефлектора на переднем крыле.

Немногим больше изменений и в интерьере. К примеру, в Rio перекочевал руль от старшей модели Kia cee'd. Вот только у cee'd на рулевое колесо вынесены функции Flex Steer (изменяет реактивное усилие на руле) и подогрев рулевого колеса. У Rio кнопка подогрева руля на передней панели слева, а Flex Steer и вовсе отсутствует. Оно и понятно, ведь Rio оснащают не электро-, а гидравлическим усилителем рулевого управления, поскольку в отличие от того же cee'd он разрабатывался для стран третьего мира вне жестких рамок по экономичности и экологичности. Не секрет, что гидроусилитель руля повышает расход топлива на 5–10%.

Kia Rio За исключением передней панели и руля, в интерьере ничего не изменилось. Впрочем, и до рестайлинга к сиденьям претензий не возникало

За исключением передней панели и руля, в интерьере ничего не изменилось. Впрочем, и до рестайлинга к сиденьям претензий не возникало

Кстати, рулевая колонка Kia Rio теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету. Тут мнения разделились 50/50: кто-то вовсе не заметил, а по мне так это чуть ли не главная фишка рестайлинговой модели. Все зависит от телосложения водителя.

Kia Rio Багажный отсек седана Rio, как и прежде, вмещает 500 л. Кстати, проем чуть шире, чем у соплатформенного Hyundai Solaris

Багажный отсек седана Rio, как и прежде, вмещает 500 л. Кстати, проем чуть шире, чем у соплатформенного Hyundai Solaris

Рестайлинг коснулся также оформления мультимедийного блока и климатической системы. Но их функциональная часть осталась прежней. Центральную консоль, как и раньше, венчает монохромный дисплей с символами красного цвета... Стоп. При знакомстве с новой моделью для журналистов принято выкатывать самые нафаршированные модификации, а здесь ни одного автомобиля с навигацией. На самом деле мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем и навигацией есть. Просто ее в качестве аксессуара за доплату предлагают дилеры. Видимо, опыт продаж подтвердил, что штатная навигационная система пользовалась невысоким спросом, оказавшись чересчур дорогим удовольствием, учитывая класс автомобиля.

Kia Rio Слева от руля на панели кнопки подогрева руля и электрообогрева ветрового стекла

Слева от руля на панели кнопки подогрева руля и электрообогрева ветрового стекла

Зато Rio обзавелся электро­обогревом ветрового стекла и подогревом форсунок омывателя. Кстати, последней опции не досталось даже соплатформеннику Hyundai Solaris, который совсем недавно тоже претерпел фейслифт. Причем не только в кузове седан, но и хэтчбек. А вот Rio «помолодел» пока только в трехобъемном варианте, хэтчбек появится позже. Хотя «помолодел» в данном случае не совсем верное слово. Внешне Rio скорее повзрослел. Длинная секция воздухозаборника на переднем бампере визуально сделала автомобиль шире, теперь по стилистике малыш Rio в какой-то степени ассоциируется с бизнес-седаном Kia Optima. Солиднее оказался и новый дизайн колесных дисков. Помните эти аляповатые блестящие блины с узенькими прорезями между спицами, которыми щеголял дорестайлинговый Rio? А чип-ключ с кнопкой отпирания багажного отсека и вовсе достался от старших моделей — солидно!

Kia Rio Rio получил модный брелок от старших моделей

Rio получил модный брелок от старших моделей

Есть и еще пара незначительных, но приятных новшеств. Забортная температура теперь высвечивается на дисплее приборного щитка постоянно. Раньше в поисках этой информации приходилось листать меню бортового компьютера. Добавилась подсветка AUX и USB-разъемов. А еще изменили форму карманов передних дверей — теперь в них помещается бутылка с водой.

Kia Rio Приборный щиток прежний, вот только температура окружающего воздуха теперь выводится на центральный дисплей постоянно

Приборный щиток прежний, вот только температура окружающего воздуха теперь выводится на центральный дисплей постоянно

Что до технической части, то тут, к сожалению, откровения не случилось. Модель по-прежнему оснащают одним из двух бензиновых моторов рабочим объемом 1,4 (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.). Первому полагается 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат» на выбор. А вот старший 123-сильный агрегат с июня 2014 года работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным «автоматом». Такой мне и достался на пробу.

Kia Rio С новым дизайном колесных дисков Rio выглядит взрослее

С новым дизайном колесных дисков Rio выглядит взрослее

На ходу Rio ничем не отличается от дореформенной машины — те же всеядные подвески, то же маниакальное стремление «автомата» при первой же возможности переключиться на передачу выше в угоду экономичности, что, в свою очередь, еще больше акцентирует внимание на недостатке тяги на низах, и... отменная шумоизоляция! Это всегда приятно удивляло меня в автомобилях Hyundai и Kia: невзирая на класс, в салоне всегда тише, чем у большинства конкурентов других марок.

Kia Rio Шестидиапазонный «автомат» с функцией ручного управления доступен только в паре со 123-сильным мотором. Жаль, нет спортрежима

Шестидиапазонный «автомат» с функцией ручного управления доступен только в паре со 123-сильным мотором. Жаль, нет спортрежима

Впрочем, утверждение о том, что технических изменений не произошло, не совсем корректно. Ведь инженеры Kia постоянно модернизируют автомобиль. К примеру, с февраля на Kia Rio устанавливают амортизаторы с новыми перепускными клапанами, которые нивелируют эффект «потения» амортизатора. Неисправностью это, конечно, не считалось, но сильно напрягало рядовых автовладельцев. А чуть раньше пластиковую опорную втулку рулевой рейки заменили на алюминиевую — на эту деталь тоже было немало нареканий в прошлом.

Kia Rio

Итог

Константин Васильев

редактор:

− На поверку изменений у обновленного Kia Rio оказалось меньше, чем я ожидал, зато все в точку! Впрочем, даже без них дорестайлинговый Rio продавался в 1,5 раза лучше VW Polo и Renault Logan второго поколения. Полагаю, разрыв будет только расти.