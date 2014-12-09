Nissan запустил сборку нового X-Trail в России

С конвейера завода в Санкт-Петербурге начали сходить кроссоверы Nissan X-Trail третьего поколения. Модель была представлена еще осенью 2013 года во Франкфурте, однако с приходом в Россию задержалась. Цены нового «Икс-Трейла» пока не объявлены, однако первые автомобили поступят в салоны дилеров уже в феврале.

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Сегодня, 9 декабря, на заводе Nissan в северной столице прошла торжественная церемония начала производства новой модели. Российскую прописку получило третье поколение вседорожника X-Trail. Оно будет сходить с конвейера бок о бок с седаном Teana и тремя другими кроссоверами — Murano, Pathfinder и Qashqai. Последний из них завод освоит весной будущего года.

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Коммерческих деталей о новичке пока немного. Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж в феврале. Об объемах производства японцы также умалчивают, мол, экономическая обстановка, сами понимаете.

Между тем в Старом Свете X-Trail пока продается только с одним двигателем — 1,6-литровым дизелем, который развивает 130 л.с., агрегатируется с механической коробкой передач или вариатором, передним или полным приводом. По предварительным данным, появится этот мотор и на российских машинах. Но главной ударной силой, разумеется, станут бензиновые версии. Какие именно — тоже пока секрет.

Третий Nissan X-Trail в европейской спецификации показали в сентябре 2013 года на мотор-шоу во Франкфурте. Он радикально отличается от предшественника. В первую очередь платформой: в основе новинки лежит модульная «тележка» CMF, общая для моделей Renault и Nissan. В списке опций появились светодиодные фары, третий ряд сидений, электропривод пятой двери, полный спектр электронных систем активной безопасности.

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Кроссовер на 17 мм длиннее, на 30 мм шире и на 5 мм ниже предшественника. При этом колесная база выросла сразу на 76 мм, что значительно увеличило пространство для задних пассажиров. Заявленный дорожный просвет — 210 мм.

С приходом Nissan X-Trail предприятие в Санкт-Петербурге открыло новую страницу. Мощность завода увеличена вдвое, до 100 000 машин в год. Все пять моделей будут собирать на одной линии. При этом появление современных кроссоверов на модульной платформе не потребовало глобальной перестройки производственного процесса. Японская компания преследует амбициозную цель: силами марок Datsun и Nissan занять 10% российского рынка в 2016 году.

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По словам вице-президента, генерального директора Nissan Manufacturing RUS Дмитрия Михайлова, уже в 2012 году локализация производства на местном конвейере достигала 35%, и этот показатель продолжает расти. Так, в сентябре текущего года в технопарке вблизи с производством Nissan разместился один из поставщиков марки — японский Unipress.

Кроме того, на самом предприятии в сентябре был запущен цех производства пластиковых изделий, а в начале следующего года ожидается ввод в эксплуатацию цеха пресса. По словам Михайлова, местное производство пластиковых деталей на заводе — важная веха в развитии предприятия, поскольку большие пластиковые детали сложны в логистике. Все сходящие с местного конвейера автомобили после сборки выборочно проверяются на качество сборки на дорогах общего пользования, по которым они проходят около 40 км.