Летние покрышки сингапурской компании Giti Tire для кроссоверов изучил Владимир Соловьев.

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С ростом популярности кроссоверов множится и число шинных производителей, желающих поиграть на этом поле. Cингапурская фирма Giti Tire малоизвестна в России, хотя входит в десятку крупнейших мировых шинных компаний и является поставщиком азиатских и европейских автозаводов.

Почему кроссоверам не подходят легковые покрышки? Потому, что им нужны шины с более высоким индексом нагрузки (в среднем на 39% выше). Кроме того, поскольку у кроссоверов шире колея, выше центр тяжести, больше ход подвески, предназначенные для них шины должны иметь более жесткие блоки в плечевой зоне, а также упругие продольные ребра в центральной части для обеспечения оптимальных характеристик торможения и курсовой устойчивости. Для соответствия этим требованиям специалисты фирмы Giti Tire применили каркас с кордом из полиэфира высокой плотности. Чтобы укрепить боковины, брекерный слой с металлокордом расширили, а для повышения окружной прочности шин и лучшей устойчивости на высоких скоростях подпротекторный слой сделали бесшовным.

Модель Savero SUV — на мой взгляд, первый удачный опыт фирмы Giti Tire в разработке покрышек для кроссоверов. Как показали сравнительные тесты на европейских шинных полигонах, получился вполне достойный продукт. Покрышки Savero SUV оказались среди лучших в своем сегменте по характеристикам управляемости и торможения на влажном асфальте. Правда, судя по европейской маркировке, у них не самые высокие оценки по сцепным свойствам на мокром асфальте (индекс С) и по сопротивлению качению (тоже индекс С), а также средний показатель шумности.

Мне довелось поездить по Барселоне и ее окрестностям на Тигуане, обутом в шины Savero SUV. Дождя как назло не было, так что в характеристиках на мокрой дороге лично убедиться не удалось. По сухому асфальту Tiguan шел уверенно не только по прямой, но и в поворотах. На высоких скоростях излишнего шума я не заметил, а вот на местной грунтовке шумят шины изрядно — недаром инженеры предупреждали, что рассчитаны они на дороги с твердым покрытием.

Savero SUV выпускается в вариантах со скоростными индексами H (210 км/ч) и V (240 км/ч). Диаметр — от 16 до 18 дюймов. Розничная цена — 3790–7190 рублей, в зависимости от размерности.

А ЧТО У НИХ?

Фабио Печи-Бориани,

старший менеджер по продуктам Giti Tire

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Появление кроссоверов потребовало создания новых шин, которые, оставаясь в размерности легковых, должны выдерживать более высокие нагрузки. Требуется повышенная жесткость в плечевой зоне, и рисунок протектора нужен более агрессивный. Основным преимуществом шин Savero SUV я считаю цену: они примерно на четверть дешевле, чем аналогичные покрышки премиальных марок.