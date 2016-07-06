Антисанкции: есть ли у Лады шансы утвердиться в Западной Европе?

Проехав на Lada Vesta через территории четырех государств Западной Европы, не раз ловил заинтересованные взгляды. Пока марку Lada там еще не забыли. Но велики ли шансы стать востребованными у европейцев у новых моделей Лада?

Lada Priora заслужила к себе уважение европейцев невысокой ценой и неплохим качеством.

Материалы по теме Едем на Ладе Весте в Париж: что говорят французы?

Снова пишу на электронку знакомому дилеру во Францию. Снова спрашиваю, начались ли поставки машин из России — и снова получаю отрицательный ответ. Даниэль ждет не дождется, когда сможет позвонить и обрадовать своих клиентов, которые почему-то продолжают верить в Ладу и хотят приобрести российский автомобиль. По словам Даниэля, очень хорошее впечатление оставила у французов Lada Priora — это последняя из моделей, которую он получил от импортера. Машина не ломалась, была весьма неприхотливой, надежной и недорогой.

— Понимаю, не хватает на всех новых Vesta и XRAY, но мы на протяжении полутора лет не получили ни одной Lada, — сокрушается Даниэль.

Не знаю, что ему и ответить. На АВТОВАЗе присутствует желание увеличить экспорт, а в жизни что-то происходит не так. Может, это касается только Франции, которая не захотела отдавать России «Мистрали»? Не исключаю, ведь в соседней Германии с российскими автомобилями дело обстоит несколько лучше.

На этот счет есть и кое-какие статистические подтверждения. В частности, интерес к российской марке отмечает германская правительственная организация​ Kraftfahrt-Bundesamt, занимающаяся, в том числе, и регистрацией транспортных средств. Так, в первом квартале 2016 года количество новых Лад, получивших немецкие номера, выросло на 18%. Правда, сразу оговорюсь, что в абсолютных показателях прирост не выглядит столь впечатляюще: в первом квартале продали 355 машин против 300 за аналогичный период прошлого года.

Lada 4x4 Urban воспринимается в Западной Европе как все та же чуть подновленная Niva.

Неизменным лидером является Lada 4х4 (269 автомобилей), которую по старой привычке здесь называют Нивой — она прибавила 3 процента. Продажи Гранты более чем удвоились и составили 86 единиц против 37 в прошлом году. Третья же из моделей, официально поставляемых в Германию, — Kalina не попала в статистическую сводку.

В прошлом году в Германии было продано 1181 Lada. И если тенденция первого квартала сохранится, то к концу 2016-го результат может перевалить за 1,5-тысячную отметку. Модели-новинки Vesta и XRAY, очевидно, смогут привлечь Ладе новых покупателей, только вот вопрос об их появлении на немецком и европейских рынках еще не решен.

Lada XRAY для европейского потребителя должна иметь версию с дизельным двигателем. Такого предложения ВАЗ сделать не может.

Официально на ВАЗе мне подтвердили, что авторизовали продажи в трех западноевропейских странах: Германии, Венгрии и Словакии. Но как же Польша, Румыния, Болгария — те страны бывшего соцлагеря, куда исторически поставлялось немало наших Лад? А как Испания, Франция, где до сих пор, особенно в сельской местности, нет-нет да и встретишь на дороге Ниву? На это в Тольятти пока не дают ответа.

Любопытный эпизод произошел, когда я вступил в контакт с представителями французской Lada через сайт www.lada.fr , чтобы выяснить, что же происходит с маркой во Франции, почему, несмотря на запросы дилеров, им не поставляют автомобили? Директор по маркетингу и продажам Lada France SAS г-н Люсьен Лакруа написал мне буквально следующее (цитирую): «У нашей компании нет полномочий на прямое общение с прессой — обращайтесь в пресс-службу АВТОВАЗа», в которой, как я говорил ранее, мне и дали понять, что во Франции в настоящее время Ладами не торгуют.

Впрочем, об этом можно было догадаться из опубликованных на сайте материалов, которые я успел прочитать. Там говорилось об истории компании, о поставках запчастей, но ни слова — о готовых автомобилях, о предлагаемых на рынке моделях. Между тем Lada France SAS — это официальный импортер Лады во Францию и Бельгию.

Интересная деталь: после моего обращения страничка сайта lada.fr пропала из интернета. Думаю, что это просто совпадение: на ее месте появилось объявление о реконструкции ресурса. Которая, отметим, длится уже четвертый месяц.

Lada Vesta — наиболее привлекательная модель для европейского клиента. Жаль, пока нет версий с кузовами хэтчбек или универсал.

По стечению обстоятельств исчезновение французского сайта Лады совпало по времени с приходом на АВТОВАЗ нового руководства в лице президента Николя Мора, бывшего директора предприятия Dacia в Румынии, и отставкой Бу Андерссона, на которого теперь списывают все грехи и неудачи компании. Но это ситуацию с перспективами продаж в Европе не проясняет.

Казалось бы, если собственный, российский рынок падает, то надо развивать активность там, где наши машины еще хотят купить. Увы, активности в этом направлении немного. Уже не помню, сколько лет назад в последний раз видел Ладу на выставках в Женеве, Франкфурте-на-Майне или Париже. Не участвует она в международных экспозициях ни самостоятельно, ни под крылом старших партнеров по альянсу Рено-Ниссан, к которому прибилась.

Закрадывается крамольная мысль — не мешает ли экспорту в европейские страны то самое партнерство? Вазовские модели являются прямыми конкурентами и по технике, и по цене Логанам и Сандеро, которые в Европе носят марку Dacia. Так зачем подвергать риску продажи, которые уже развернулись, и развернулись неплохо?

Можно попробовать оправдать нерешительность ВАЗа подзабытыми навыками торговли и отсутствием развитой дилерской сети, которая фактически развалилась (так, в Венгрии после пятилетнего отсутствия Лады на рынке удалось найти девять дилеров, готовых торговать продукцией из Тольятти).

Lada Granta седан — самая дешевая из Лад, предлагаемых на западноевропейских рынках. В Венгрии машина стоит 2 млн форинтов.

Но тогда возникает другой вопрос: почему партнеры по альянсу не предлагают услуги своих концессионеров? Ведь это было бы вполне естественно, и так происходило, когда компания Renault после покупки Dacia стала развивать продажи Логанов. Видимо, в альянсе нет на этот счет единого мнения.

И все же, несмотря ни на что, желание торговать Ладами в Европе со стороны АВТОВАЗа присутствует. Чтобы стать привлекательнее, например, в той же Венгрии российский производитель пошел на введение 5-летней гарантии на все модели, включая Lada 4x4, моторы для экспортных машин подтянули к нормам Евро-6.

Экспорт надо развивать, иначе Lada может стать маркой для внутреннего пользования. И тогда уже на ее перспективах можно будет ставить жирный крест. А что до производственных мощностей — они не пропадут, на них уже полным ходом собирают Datsun и Logan. И тогда уже я никак не смогу порадовать Даниэля...