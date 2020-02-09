Самые необычные советские автомобили. Часть 2

Совсем недавно мы вспомнили дюжину незаурядных отечественных машин: серийных и опытных, легковых, грузовых, автобусов. Поскольку подборка вызвала большой интерес, предлагаем вторую серию воспоминаний об уникумах.

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В 1930-1940-х трехосные легковые автомобили делали несколько компаний. Идея заключалась в улучшении проходимости и увеличении полезной нагрузки. Не остался в стороне и Горьковский завод. ГАЗ-25 — седан и ГАЗ-21 (к Волге отношения не имеет) — пикап с 50-сильным двигателем и другими узлами «эмки» испытывали в 1937–1938 гг. и даже приняли к серийному производству.

Интересно, что в багажнике седана была пара дополнительных сидений.

И все же в серию машины не пошли, на ГАЗе совершенно справедливо решили, что полноприводные конструкции эффективнее.

ГАЗ-25 ГАЗ-25

Как известно, самым престижным и малодоступным автомобилем СССР была Волга, сначала 21-я, затем 24-я. Сделать из престижного седана утилитарный пикап? Да-да, такие машины, сначала, кстати, еще на базе ГАЗ-М20 Победа, творили из измученных жизнью и авариями, а потом капитально отремонтированных Волг несколько заводов в разных концах страны. Нынче чудом сохранившимися экземплярами интересуются коллекционеры.

Пикап ГАЗ-24 Волга Пикап ГАЗ-24 Волга

Кабриолет и социализм — явления малосовместимые. Последними серийными, помимо ЗИЛов и Чаек, а также УАЗов и ЛуАЗов, которые кабриолетами назвать язык не поворачивается, были в 1950-х Москвичи и Победы. Но в 1964-м на МЗМА попал подаренный во Франции Н.С. Хрущеву голубой Renault Caravella, вдохновивший заводчан на постройку двух открытых Москвичей-408 Турист. Предусматривали и жесткий верх, и даже двигатель с впрыском топлива. Тем временем сменился генсек, Москвичи пытались показать новому — Л.И. Брежневу. Но не сложилось…

Москвич 408 Турист

Троллейбус, как известно, штука экономичная и экологичная. Ну об экологии в 1950-х особо не думали, а вот экономичность была актуальна. Вот и изобрели троллейвоз на базе карьерного самосвала МАЗ-525 грузоподъемностью 25 000 кг. Машину в 1954-м сделали совместно с горняками и Харьковским трамвайно-троллейбусным управлением. В движении рогатый МАЗ приводили два электродвигателя Д-202 суммарной мощностью 172 кВт. Машину предназначали для работы в шахтах. Но для сложного и дорогого автомобиля нужно было как минимум протянуть туда тролли. Позднее аналогичные опытные машины строили на БелАЗе и на базе КрАЗа, но дальше испытаний дело так и не пошло.

Троллейвоз на базе карьерного самосвала МАЗ-525 Троллейвоз на базе карьерного самосвала МАЗ-525

Огромные многоосные МАЗы советские люди видели, в основном, на парадах. Ну или проходя службу в ракетных войсках, где чаще всего и применяли огромные конструктивно сложные машины. Каких только конструкций не строили в Минске! В том числе МАЗ-7907 колесной формулой 24х24. Между первыми шестью и вторыми шестью осями сделали шарнир, чтобы на машине можно было хоть куда-то вписаться. Управляемыми были первые четыре и последние четыре оси. Машину длиной более 29 м и снаряженной массой 65 800 кг с газовой турбиной в 1250 л.с. построили в 1985–1987 гг. Провели первые испытания, но вскоре проект остановили.

МАЗ-7907 МАЗ-7907

Неординарный пикап — ЗАЗ-968МП. «Ноги» росли, разумеется, от внутризаводских грузовичков, которые в Запорожье для собственных нужд делали еще с 1960-х. Ну а машину на базе ЗАЗ-968М с небольшим кузовком между передними сиденьями и моторным отсеком в начале 1990-х выпускали серийно. В надежде на удержание падающего спроса. Построили около 2,5 тыс. пикапов ЗАЗ.