Прощание с «классикой»: кто станет новым бестселлером на вторичке?

Вторичный авторынок устремился ввысь в наступившем году, показав в январе рост впервые за несколько лет. При этом значительно улучшили свои позиции иномарки, тогда как старые Жигули, превращаясь в автохлам, постепенно уходят с рынка. По мнению экспертов, обновление автопарка сделает вторичку еще более привлекательной для покупателей, в том числе тех, кто выбирает между новой и подержанной машиной.

Фокус с «семеркой»

Lada 2107

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Иномарки, уже свергнувшие продукцию АВТОВАЗа с верхней ступеньки пьедестала почета на рынке новых автомобилей, подбираются к лидерским позициям и на вторичке. По итогам января пальму первенства здесь по-прежнему удерживает пятидверный хэтчбек Lada Samara, а вот второе место в рейтинге продаж впервые завоевал Ford Focus, таким образом став популярней вазовской «классики».

И хотя разрыв между самой продаваемой подержанной иномаркой и уже давно снятой с производства «семеркой» находится на уровне статистической погрешности — всего 30 машин, стоит обратить внимание на динамику их продаж. Так, спрос на Ford Focus вырос на 3%, а на Lada 2107 — на столько же упал. Кроме того, помимо Тойоты Королла в десятке бестселлеров вторичного авторынка появилась еще одна японская модель — бизнес-седан Camry. Он вытеснил из топ-10 вазовскую «девятку», продажи которой продолжают снижаться. Как говорится, тенденция налицо: старые Жигули отжили свой век, уступая место более надежным бэушным иномаркам.

Топ-10 марок на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные агентства «Автостат»)

№ Марка янв. 2017 янв. 2016 Изм., % 1. Lada 85 280 83 540 2,1 2. Toyota 36 980 37 270 —0,8 3. Nissan 16 690 16 970 —1,7 4. Hyundai 13 420 12 690 5,8 5. Chevrolet 13 410 13 240 1,3 6. Ford 12 280 12 020 2,1 7. Volkswagen 11 780 11 130 5,8 8. Kia 10 980 10 000 9,8 9. Renault 10 220 9 290 10 10. Mitsubishi 9850 10 110 —2,6 Всего 314 670 308 900 1,9

По словам директора GiPA Russia Александра Груздева, расстановка сил на вторичном авторынке меняется, прежде всего, в зависимости от динамики автопарка: чем больше машин определенных моделей в парке, тем чаще их перепродают. Так, автомобилей Lada Samara больше не становится, а количество Ford Focus, Toyota Corolla и Camry продолжает расти.

«Популярность Фокуса обусловлена временным лагом, а Короллы и Камри — традиционно высокой ликвидностью. По сути, модели-лидеры первичного рынка сохраняют аналогичные позиции и на рынке автомобилей с пробегом», — добавляет руководитель «Avito Авто» Сергей Литвиненко.

Ford Focus

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Действительно, наибольший рост продаж среди подержанных иномарок сегодня показывают такие бестселлеры последних лет, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Стоит отметить, что «корейцы» продаются на вторичке даже более успешно, чем Lada Granta, которая долгое время лидировала среди новых машин. При этом все три модели вышли на рынок примерно в одно и то же время.

«Корейцы» идут напролом

Как считает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, именно Hyundai Solaris и Kia Rio смогут побороться за лидерские позиции в рейтинге продаж автомобилей с пробегом, причем произойдет это уже в ближайшее время. Запас прочности у этих моделей намного больше, чем у отечественных, а для большинства потребителей подержанных машин надежность является одним из основных аргументов в пользу их покупки. Чем старше будут становиться модели, тем популярнее на вторичном рынке будут «корейцы» относительно продукции АВТОВАЗа.

Топ-10 моделей на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные агентства «Автостат»)

№ Модель янв.2017 янв.2016 Изм., % 1. Lada 2114 9610 9340 2,9 2. Ford Focus 7870 7640 3,1 3. Lada 2107 7840 8100 —3,2 4. Lada 2110 7420 7520 —1,3 5. Lada 2170 6640 5950 11,7 6. Toyota Corolla 6280 6480 —3,1 7. Lada 4x4 6020 6080 —1 8. Lada 2112 5390 5510 —2,1 9. Lada 2115 5200 5070 2,6 10. Toyota Camry 4590 4340 5,8

«Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo — популярные массовые модели, которые были востребованы в течение последних пяти лет и в настоящее время дебютируют на вторичном рынке. Кроме того, эти автомобили активно используются для таксомоторных перевозок. Учитывая, что таксопарки обновляются достаточно часто, „списанные“ машины довольно быстро оказываются на вторичном рынке. Наконец, спрос в данном ценовом сегменте чувствителен к колебаниям цен, и после резкого увеличения стоимости новых автомобилей стала заметна переориентация покупателей на авто с пробегом. При выборе же между иномарками и Lada Granta играют роль предпочтения потребителей и остаточная стоимость автомобиля», — рассуждает Сергей Литвиненко.

Уже в ближайшее время бестселлеры рынка новых автомобилей, среди которых и Kia Rio, займут лидирующие позиции и на рынке подержанных машин, прогнозируют эксперты

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Показательно, что бэушная Lada Priora гораздо дешевле того же Фокуса: в среднем 249 тыс. против 387 тыс. рублей, хотя эти модели относятся примерно к одному классу. Конечно, цены на них значительно разнятся и на рынке новых машин, однако отечественные автомобили на вторичке обесцениваются сильнее. К примеру, стоимость пятидверного хэтчбека Lada Samara почти в 3 раза меньше по сравнению с самой популярной подержанной иномаркой — 132 тыс. рублей, а средний ценник на старую «семерку» и вовсе составляет 66 тыс. рублей, гласят данные «Avito Авто» по состоянию на январь 2017 года. Самой же дорогой Ладой с пробегом является Granta, которая предлагается в среднем за 324 тысячи.

Иномарки правят бал

В целом, продукция АВТОВАЗа еще долго будет доминировать на вторичном рынке, хотя ее доля и сокращается с каждым годом. Еще пять лет назад подержанные автомобили с ладьей на радиаторной решетке занимали свыше 35% всех продаж, а в текущем году на них придется всего около 27%, прогнозируют в «Автостате». Доля всех отечественных брендов падает еще стремительней, учитывая, что в основном это автомобили советской эпохи: Волга, Москвич, Иж, Ока. В 2012 году сегмент российских машин составлял почти 40% вторичного авторынка, сегодня — порядка 30%, а к 2019 году эта доля снизится еще на 5%.

К 2019 году, по прогнозам экспертов, доля все больше списывающихся в утиль советских машин практически сведется к нулю

По словам Сергея Литвиненко, сокращение доли российских автомобилей в структуре спроса связано с динамикой парка. Очевидно, что в последние годы на рынке доминировали машины иностранного производства, которые со временем начали замещать отечественные модели. Вероятно, в дальнейшем вторичный авторынок ожидает продолжение этого тренда.

Благодаря более высокому качеству и лучшему дизайну иномарки выйдут на лидирующие позиции в перспективе пяти лет, считает директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов. Этому, в частности, будет способствовать локализация их сборки, которая обеспечивает доступность запчастей. Кроме того, в крупных городах завоевывают популярность автомобили, оснащенные автоматом, а отечественных машин с этим типом трансмиссии выпускается очень мало.

Перетягивание спроса

Что касается итогов января 2017 года, рост продаж подержанных машин в этом месяце был зафиксирован впервые за три года. Так, россияне купили 314,7 тыс. бэушных автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. При этом на первичном авторынке снижение спроса в начале нынешнего года продолжилось и составило 5% со знаком «минус».

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«Сейчас мы видим, что вторичка чувствует себя уверенно, возвращается сезонность, которая была потеряна после обвала рубля в 2014 году. В марте и апреле однозначно будет рост показателей», — комментирует Денис Еременко.

Таким образом, спрос на автомобили с пробегом, рухнувший в 2015 году, продолжает восстанавливаться. Согласно базовому прогнозу «Автостата», по итогам 2017 года продажи в этом сегменте вырастут на 3%, до 5,34 млн машин. В будущем году вторичный авторынок составит 5,5 млн единиц, в 2019-м — 5,7 млн, то есть практически вернется к уровню 2013 года. Причем наметившееся оживление спроса на рынке новых авто практически не скажется на этой динамике, несмотря на то что в последние годы немало покупателей перешли оттуда на вторичку.

Как считает Сергей Литвиненко, перспектива «возвращения» потребителей на первичный рынок представляется возможной только при условии существенных стоков и в краткосрочном периоде. Долгосрочный тренд заключается в обратном: по мере повышения прозрачности рынка автомобилей с пробегом он «оттянет» на себя существенную часть аудитории, замедлив темпы роста первички.

Подержанная мечта

«Рост автопарка и улучшение финансового благополучия населения позволят потенциальным покупателям новых машин осуществить свою мечту. Значит, на рынке автомобилей с пробегом появится больше предложений о продаже. Поскольку это будут более свежие автомобили, в возрасте до 5 лет, то эти предложения уйдут через трейд-ин к официальным дилерам, что позволит увеличить долю дилерских продаж», — отмечает Александр Груздев.

Сценарии развития вторичного авторынка России до 2019 г., млн шт. (прогнозы агентства «Автостат»)

Между тем все больше россиян отказываются от идеи приобретения нового автомобиля, предпочитая ему подержанный. Как показал недавний опрос исследовательского холдинга «Ромир», за последние два года доля тех, кто рассчитывает стать владельцем новой машины, сократилась с 61 до 54%. Соответственно, выросло число желающих купить подержанный автомобиль — с 27 до 30%. При этом, согласно исследованию «Автостата», бэушки все чаще стали рассматривать владельцы китайских машин (более 28%), массовых иномарок (почти 25%) и даже премиальных автомобилей (около 17,5%). В то же время доля таких покупателей среди собственников отечественных машин не изменилась, ведь она и так остается на высоком уровне — свыше 28%.

«Ключевой драйвер переориентации на вторичный рынок — снижение платежеспособного спроса. Темпы роста цен на автомобили с пробегом ниже, чем на новые авто. Более того, инициативное развитие вторичного рынка, повышение доли дилеров и как следствие минимизация рисков будут способствовать дальнейшему перераспределению спроса в пользу автомобилей с пробегом», — резюмирует Сергей Литвиненко.

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Фото: компании-производители