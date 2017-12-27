Ни одна из горячих тем, волнующих автовладельцев, не проходит мимо нашего форума. В дискуссиях участвуют и авторы «За рулем». В этом месяце обсуждали проблемы выбора автомобиля и тонкости тестирования аккумуляторов; выясняли, сколько времени допускается не глушить мотор и на что ориентироваться при установке колес большего диаметра.

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Зачем в статьях о выборе автомобиля за 300–400 тысяч рублей вы рекомендуете покупать подержанную машину, если за ту же сумму можно купить новую, пусть скромнее классом?

Мы не рекомендуем, а лишь рассматриваем возможные варианты. У каждого своя система ценностей, и далеко не все выбирают автомобиль по принципу «чтобы не ломался и денег не просил». Кто-то гонится именно за классом и топовым оснащением. Другим по тем или иным причинам (собаки, дача, дети) нужна машина попросторнее. Иные не хотят переживать за царапины на свежем кузове и тратиться на каско. А некоторые проезжают лишь несколько тысяч километров в год, потому им сложно разориться на ремонтах и обслуживании. В последнем случае покупать новый автомобиль на два-три года вообще не имеет смысла, так как он дешевеет значительно быстрее подержанного. В общем, каждому надо сделать свой выбор.

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Можно ли во дворе сидеть в машине с работающим мотором? По идее — нельзя. С другой стороны, Правила запрещают стоянку с включенным двигателем. А стоянка — это то, что длится пять минут и более. Значит, до пяти минут — можно?

Действительно, пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку с работающим двигателем. Однако речь идет исключительно о стоянке в жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Именно эта территория и подпадает под раздел 17 Правил дорожного движения, где содержится запрет на стоянку с работающим двигателем.

Кроме того, термин «стоянка» подразумевает прекращение движения автомобиля на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой. Таким образом, вы можете не глушить двигатель на любое время стоянки вне жилой зоны. А в жилой зоне — либо до пяти минут стоянки, либо больше, если это время необходимо для посадки и высадки пассажиров или погрузки-разгрузки.

Но в принципе стоять под окнами дома с работающим двигателем и правда не очень хорошо.

Вы сравнивали УАЗ Профи и Газель. Поясните, есть ли в Профи подушка безопасности для пассажиров? Если есть, интересно будет увидеть, как в нее влетит средний пассажир с поясным ремнем. Как вообще допускают к продаже такие машины?

Пассажирской подушки безопасности нет ни в базовом оснащении, ни в версии «Комфорт», ни в списке опций. УАЗ Профи — трехместный, а место под подушку осталось прежним: она рассчитана для защиты одного пассажира, а не двоих.

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Прочитал на сайте про кузовные материалы. На мой взгляд, с точки зрения безопасности алюминий лучше, чем сталь. Ведь для достижения той же прочности деталь нужно делать толще. А карбоновые панели — наоборот. Обеспечивая высокую общую прочность, они не выдерживают деформаций — ломаются, а не гнутся, поэтому для рассеивания энергии непригодны.

Если алюминиевый элемент с усложненной формой и более толстой стенкой, чем у сходного стального, имеет идентичные характеристики при поглощении энергии удара, то он никак не может быть предпочтительнее в плане пассивной безопасности. Что до карбоновых деталей, то из этого материала делают, например, кокпиты гоночных болидов и некоторых серийных спортивных автомобилей: они отлично защищают пилота при столкновениях.

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К статье про установку колес большого диаметра нужно бы добавить, что на все перечисляемые параметры (жесткость, устойчивость, тормозной путь, управляемость) гораздо больше влияют собственно конструкция и материал шины, количество, качество и расположение нитей корда, состав резиновой смеси. Поставьте не Michelin, а, например, «Белшину» той же размерности — и убедитесь.

Если говорить о шинах конца прошлого века, то совершенно верно — любая импортная шина была намного лучше по всем этим параметрам, чем произведенная на наших заводах. Но сейчас, когда на большинстве заводов России и Белоруссии стали производить современные шины, разрыв сократился, а порой, с учетом соотношения качества и цены, его и вовсе нет. При выборе шин советую ориентироваться на наши шинные тесты, которые проводятся и для летних, и для зимних шин самых разных размерностей. А если не найдете в наших тестах нужную, то можно отталкиваться от оценки шин близкой размерности.

В последней аккумуляторной экспертизе (ЗР, № 10, 2017) вы расставили батареи по ранжиру, не учитывая их цену. А вот год назад цену учитывали! Почему изменили политику?

Политика не изменилась. Кстати, в прошлогоднем материале мы рассматривали оба варианта табели о рангах — с учетом цены и без. На сей раз мы тоже провели соответствующие расчеты, однако в итоговой таблице решили обойтись без ценового параметра. Причина проста: разброс цен сильно зависит от торговой точки. Например, тюменская батарея (одна из самых дешевых в нашей выборке) в магазине при Тюменском аккумуляторном заводе стоит почти на тысячу рублей меньше, чем за нее платили мы.

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Фото: depositphotos.com, «За рулем.РФ»