Колесные диски: все, что нужно знать

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у Колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно.

А. и Б. Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»

Кто изобрел колесо? Науке это неведомо. Более того, древние цивилизации вообще обходились без колес. Зато в интернете давно бродит первоапрельская шутка о доисторических горных свиньях (Sus ludus rotalis), останки которых были найдены в Южных Пиренеях. На их ногах присутствовали костные наросты в виде колес, позволявшие свинкам разгоняться до бешеной скорости. Но в реальности природа предпочла иные движители.

Природный запрет на колеса сказывается и на колесной терминологии. Простейшие, казалось бы, термины часто трактуют и применяют ошибочно, а правильное использование порой выглядит как проявление неграмотности.

Колесная терминология действительно запутанна. И для облегчения понимания иногда проще подстраиваться под конкретную аудиторию, то есть использовать разные выражения на заседаниях кафедры и у прилавков автомагазинов. Но все-таки лучше всегда говорить грамотно. К чему мы вас и призываем.

Ни дна ни покрышки

Что находится между колесом и дорожным покрытием? Шины. Или, как их еще называют, покрышки. Однако, если быть точными, покрышка — это чехол из толстой резины, надеваемый на надувную камеру. Иными словами, камерная шина состояла из камеры и покрышки. Но с появлением бескамерных шин покрышка как отдельный элемент фактически перестала существовать. Кстати, «шинный» ГОСТ Р 52900–2007 указывает, что маркировка должна быть нанесена «на бескамерную шину (покрышку камерной шины)». То есть в одном случае на шину, а в другом — на покрышку. Получается, это не синонимы.

Если машина современная, то она, скорее всего, обута в шины, а вот у камерных «старушек» были покрышки.

Ступица

В любом словаре русского языка ступицей названа центральная часть колесá с отверстием под ось или вал. Так оно и есть, если речь идет о телеге. Но на современном автомобиле это деталь подвески, а не колесá. Например, на переднеприводных машинах ступица — это элемент, передающий момент от ШРУСа ведущему колесу. Ведомые колеса также крепятся к ступицам, но момент при этом не передают.

Где находится диск?

Материалы по теме Почему конгениально? Говорим о технике грамотно

Они бывают штампованные, кованые, комбинированные, литые, магниевые… О чем речь? О дисках, конечно же. А чтобы не путать с тормозными, можно конкретизировать: о колесных дисках. Любой продавец вас поймет. Но это грубая ошибка. Правильное название такой детали — колесо! Кто не верит, предлагаю пролистать каталог запасных частей автомобилей ВАЗ — никаких колесных дисков там нет. ГОСТ Р 52390–2005 говорит о том, что колесо — это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». В техрегламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» изложены требования к шинам: каждая должна соответствовать «размерности колесá, на котором она смонтирована». Именно колесá, а не диска! В ПДД диски тоже не упоминаются — только шины и колёса. А то, что находится между ступицей и дорóгой, называется «колесо с шиной в сборе».

А куда же делся диск? Формально он присутствует как часть целого: ведь обычно колесо состоит из обода и диска. Но эта конструкция, как правило, неразборная, а потому диск не имеет права на самостоятельное существование.

ШРУС

Как расшифровывается аббревиатура ШРУС, знает почти каждый автомобилист: шарнир равных угловых скоростей. Через ШРУСы крутящий момент от дифференциала передается ведущим колесам. Но зачастую ШРУСом называют деталь, правильное название которой — привод колеса. И такой привод помимо прочих элементов содержит два ШРУСа, которые в документации называют короче: шарнир наружный, шарнир внутренний. Таким образом, момент от трансмиссии передается через внутренний шарнир, вал и наружный шарнир на ступицу с ведущим колесом.