Разрешена ли чиповка двигателей, надо ли регистрировать «джиперские» переделки автомобилей и «переориентацию» автобусов, где и как хранить запаску, аптечку и огнетушитель?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

1. Чтобы поездки в деревню стали более комфортными, хочу поставить на свой УАЗ рулевой демпфер и дополнительные тяги. Скажите, является ли это переоборудованием? Если да, то что нужно представить для регистрации изменений в автомобиле?

Материалы по теме Тюнинг в законе: если менять не нужно, менять не надо

Да, это является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, так как подобное переоборудование повлияет на такие важные ездовые характеристики автомобиля, как управляемость и устойчивость. Для прохождения процедуры регистрации необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы в аккредитованной испытательной лаборатории, написать заявление в ГИБДД и внести желаемые изменения с оформлением заявления-декларации. Далее прохóдите внеочередной технический осмотр и возвращаетесь в испытательную лабораторию для получения протокола оценки безопасности конструкции, который является основанием для внесения поправок в ПТС и регистрации изменений в ГИБДД.

2. Сотрудники ГИБДД требуют демонтировать веткоотбойники на моем автомобиле, с которыми я езжу уже более года. Скажите, насколько законны их требования?

Согласно правилам ЕЭК ООН № 26–02(03) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов», указанные изменения в конструкции являются травмоопасным выступом и, соответственно, должны быть демонтированы.

Материалы по теме Форсируем мотор Патриота: плюс полсотни лошадей!

3. Недавно узнал об интересной услуге — чиповке двигателя. Но по комментариям в интернете я понял, что она «вредит» автомобилю. Можно ли безболезненно для автомобиля прочиповать двигатель?

Чиповка двигателя, или, по-научному, воздействие на электронные блоки транспортного средства, которое изменяет алгоритм управления, предусмотренный програм­мным кодом, является внесением изменения в конструкцию. Такое вмешательство требует обязательного согласования, предусмотренного для других видов переоборудования.

Теперь о «вреде» для двигателя: большинство штатных прошивок настроено таким образом, чтобы попасть в наиболее благоприятный диапазон налоговых ставок, а также обеспечить для двигателя оптимальные параметры по нагрузке и нормам выбросов. Чтобы количество вредных веществ в отработавших газах оставалось минимальным, программа управления искусственно ограничивает максимальную мощность двигателя. При чиповке эти ограничения снимают, что порой приводит к недопустимым нагрузкам на двигатель и трансмиссию и почти гарантированно ухудшает экологические параметры и снижает ресурс.

4. Поставил на Mitsubishi Outlander колёса большего диаметра (35 дюймов). Почему в ГАИ требуют бумагу, что характеристики моего автомобиля не ухудшились?

Применение шин другой размерности запрещено пунктом 5 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011, где говорится о соответствии устанавливаемых колес эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств. При установке колес, размерность которых не указана в руководстве по эксплуатации автомобиля, меняются важные характеристики транспортного средства, например управляемость и устойчивость, а также возникает несоответствие показаний спидометра и реальной скорости.

Материалы по теме Бывает ли полезный тюнинг — экспертиза ЗР

5. В прошлом году я установил на свой автомобиль дополнительный топливный бак. Но недавно выяснилось, что в протоколе оценки безопасности не учли изменившуюся массу без нагрузки. Скажите, неужели мне надо будет снова проходить всю процедуру по переоборудованию и заново оплачивать ее полную сто­имость?

Испытательная лаборатория некачественно выполнила свою работу. Вам необходимо обратиться в данную лабораторию повторно, чтобы она исправила недочеты.

6. Меня интересует установка калитки для крепления запасного колеса. Выяснилось, что конструкция будет перекрывать регистрационный знак. Могу ли я переместить госномер левее? Какие дополнительные действия по регистрации потребуются?

Да, можете. Перенос регистрационного знака является внесением изменения в конструкцию и оформляется в соответствии с процедурой, предусмотренной регламентом. Новое место установки должно удовлетворять требованиям по идентификации транспортных средств.

7. Приобрел несколько специализированных автобусов для перевозки детей и хочу использовать их для проведения экскурсий по городу. Скажите, должен ли я вносить изменения в конструкцию автобусов?

Материалы по теме Как узаконить переоборудованный автомобиль? Отвечает НАМИ

На каждом автобусе должны быть удалены: устройство ограничения скорости (УОС), сигнальные кнопки для связи с водителем «Просьба об остановке» в каждом поперечном ряду сидений, цветографическая схема «Дети». В салоне нужно демонтировать сиденья, предназначенные для перевозки детей, и убирающуюся ступеньку (подножку) для служебной двери, используемую для входа и выхода детей. В салоне автобуса должны быть установлены пассажирские сиденья, оборудованные ремнями безопасности, в соответствии с требованиями по их размещению и обеспечению ширины проходов. Эти работы являются внесением изменений в конструкцию и должны быть оформлены в ГИБДД.

8. Где правильно хранить в автомобиле огнетушитель и аптечку? И нужно ли крепить огнетушитель к кузову автомобиля?

Как размещать огнетушитель и аптечку в автомобиле, разъяснено в пункте 11 («Требования к комплектности транспортных средств») приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 «Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации». Там сказано, что огнетушители и аптечки надежно закрепляются в местах, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Если такие местá не предусмотрены, то размещать огнетушитель и аптечку можно произвольно.

Есть вопросы к специалистам ФГУП «НАМИ»? Задавайте! Адрес электронной почты: exp@zr.ru

Фото: depositphotos