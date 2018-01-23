Тюнинг в законе: если менять не нужно, менять не надо

Начался очередной виток сражения за легализацию переделок в автомобиле. Одна контора подготовила новую гору макулатуры, вторая тут же ее придавила еще более весомой, отправив исходную макулатуру на переделку… И все в итоге заняты важным государевым делом. И ГИБДД, и Минэкономики, и еще какие-то ассоциации с Мосгортрансом в придачу…

Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников.

Лao-Цзы, древнекитайский мудрец

Того, кто попытается досконально разобраться в хитросплетениях действующих ПДД, Положений, Технических регламентов, ГОСТов и прочих Дополнений, мне искренно жаль. Не разберетесь… Сколько раз за последнее время вносились изменения в ПДД — не помните? И я не помню: давно сбился со счета. А сколько денег на это ухнули? Об этом не хочется даже думать…

У авторов новых документов нет ни малейшего представления о том, как их предложения будут внедряться в жизнь. Скажу больше — им это неинтересно и не нужно. Сами они будут ездить как ездили, — в этом не стоит сомневаться.

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Зачем и кому именно сегодня понадобилось заниматься этой ерундой? Мое мнение: затем, что она создает видимость некой титанической работы, на которую требуются космические деньги. На этом фоне от измученных чиновников даже неловко требовать наводить порядок на реальных дорогах, где из лесовозов вываливаются бревна, автобусы нападают на остановки, а наглые отморозки разъезжают по тротуарам, обочинам и встречкам.

Что касается легализации переделок, то тут, как мне кажется, всё просто. Приведу пример.

Однажды мне пришлось добраться до высокого гаишного кабинета насчет так называемого «колхозного ксенона» — и всё потому, что очередная редакция какого-то талмуда якобы сняла на него запрет. Прихожу, здороваюсь и спрашиваю: «Мол, ну как же так-то?»

Большой Начальник с погонами грустно смотрит на меня. Вздыхает. А потом достает с полки толстенную папку и спокойно зачитывает: мол, любые изменения конструкции транспортного средства ЗАПРЕЩЕНЫ. И поясняет: изменения — это изъятие элемента, предусмотренного заводом-изготовителем, или же установка элемента, не предусмотренного им. Вот и всё — и не надо ссылаться на какие-то талмуды…

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Коротко и ясно. Кстати, примерно то же самое написано в «Перечне неисправностей...» — см п.7.18.

А что делать с теми, кто выехал на дорогу со слепящими фарами, ревущими системами выпуска, спиленными пружинами или заведомо неродными колесами? А очень просто: остановить — и в сторону. А заодно быстренько пробить по базе данных, какой добрый человек проводил техосмотр такой машины. В эпоху компьютеризации это делается элементарно — и никакие изменения в законодательстве для этого не нужны.

Уж если инспекторы проверяют наличие полисов страхования, то уточнить информации о проверке технического состояния автомобиля — святое дело. Кстати, любые серьезные дилеры при прохождении планового ТО запросто выдают тебе документ: мол, проверено — мин нет! Если к таким дилерам добавятся менее серьезные — ради Бога: в Европе это давно работает. Герр Шульц получает сертификат у какого-нибудь Мерседеса и обретает право обслуживать такие машины в своем гараже. Если сертификат окажется липовым, то герру Шульцу станет очень плохо.

В общем, займитесь делом, ребята. Российские дороги — это не образец для подражания. А уже потом придумывайте, как бы похитрее узаконить замену галогеновых лампочек на светодиоды. И как в очередной раз изменить ПДД.

А вообще-то, «Если менять не нужно, менять не надо». Это тоже китайская мудрость.