На форуме «За рулем» обсуждается все, что волнует автовладельцев, будь то выбор стеклоомывающей жидкости, правила пользования домкратом или происхождение комплектующих для президентского лимузина. В дискуссиях участвуют авторы ЗР.

В статье на сайте zr.ru вы называете камеры видеофиксации на ремонтных участках дорог «кормушкой». Но ведь временные дорожные знаки ставятся для ограничения скорости на опасных участках. Что плохого в том, что ГИБДД разрешили контролировать водителей?

Мы говорим о том, что знаки весьма часто ставят как бог на душу положит. Водители подчас не могут понять, с какой стороны их ждет сужение, с какой скоростью можно ехать после отмены ограничения. Не редкость и знаки, забытые на недели и месяцы на уже отремонтированных участках дорог. ГИБДД обязана следить за дорожниками и жестко их наказывать за халатность. Вместо этого автоинспекции разрешили штрафовать водителей, которые зачастую не успевают среагировать на знаки.

Материалы по теме Буксировка автомобиля: несколько простых советов

У легкового автомобиля сломался мотор. Можно ли его при этом буксировать? Ведь ни усилитель тормозов, ни гидро­усилитель не работают. При каких неисправностях разрешается буксировать машины на гибкой сцепке?

Пункт 20.2 (1) ПДД устанавливает ограничение для водителей, управляющих буксирующими транспортными средствами: стаж не менее двух лет. Расстояние между буксирующим и буксиру­емым автомобилями при использовании гибкой сцепки должно составлять от четырех до шести метров (пункт 20.3). Кроме этого, буксировка запрещается с неисправным рулевым управлением и тормозами (пункт 20.4). Неисправными эти системы считаются, если водитель не может остановить автомобиль или осуществить маневр даже на минимальной скорости. В вашем случае, двигаясь медленно, вы можете маневрировать и тормозить — значит, буксировка на гибкой сцепке допускается.

Материалы по теме Двигатели Skyactiv: перестройка

Вопрос возник после прочтения материала «Атмосферный или с турбонаддувом — какой мотор лучше?». Вы пришли к выводу, что явных минусов у турбомоторов практически нет. Тогда почему многие производители продолжают ­держаться за атмосферники?

Встречный вопрос: о каких производителях речь? Если говорить о действительно технологичных и современных двигателях, на ум приходит только Mazda и ее Skyactiv. Эти моторы действительно удачные и не уступают в отдаче наддувным. Но и у Мазды в моторной гамме уже есть турбодвигатели. И у Тойоты, и у Ниссана. В гамме двигателей Renault есть наддувные моторы малого объема, просто такие машины в Россию не поставляют. Из крупных игроков разве что Лада не имеет двигателей с наддувом. Но это, поверьте, вопрос времени. Обычно атмосферные моторы припасают для небогатых рынков, к которым относится и Россия.

Поделитесь информацией о проекте «Кортеж». Насколько будет локализовано производство? Можно ли считать его российским?

Проектом «Кортеж» (его официальное название — Единая модульная платформа, ЕМП), в рамках которого создают новое семейство отечественных автомобилей, занимается российский научный центр НАМИ. Институт разрабатывает платформу, основные агрегаты, а также создает дизайн. Так что это полностью российская разработка, над которой трудятся наши инженеры.

Конечно, они опираются на опыт других автомобилестроителей. И для постройки прототипов используют, если необходимо, импортные комплектующие. Это общемировая практика — так поступают сейчас все без исключения компании, чтобы эффективно использовать силы и средства. И от этого автомобиль не перестает быть немецким, японским или российским. По тому же принципу выбирают и производителей комплектующих для серийных моделей ЕМП. Наряду с иностранными (Magna, Brembo, Haldex, Valeo) детали будут поставлять и отечественные компании, например красноярский завод КиК, Нижнекамский ­шинный завод и другие.

В статье о домкратах вы отметили, что их винты «сухие» и потому долго не протянут. А чем их лучше смазывать?

Подойдет даже капля моторного масла со щупа, только затем не забудьте протереть щуп. Но лучше использовать более «долго­играющие» пластичные смазки, содержащие противозадирные присадки. К примеру, смазку для ШРУСов: обычно в ней есть дисульфид молибдена — мощная противозадирная присадка. Ходовые винты работают в условиях сухого трения, а качество их поверхностей невысокое, в отличие от того же мотора в паре вкладыш — коленвал, где полностью отсутствует контакт в условиях масляного клина.

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Недавно по центральному телевидению прошел сюжет про омывайки, которые продаются на обочинах дорог. При этом прозвучала фраза эксперта о том, что изопропанол, мол, ни с чем не спутать: он воняет гораздо сильнее других. Но запрещен-то не изопропанол, а метанол!

К сожалению, технически грамотную информацию на тему омывающих жидкостей встретить довольно сложно. А на обочинах продают метанольные жидкости, находящиеся у нас под запретом. При этом легальные производители стеклоомывающих жидкостей на основе разрешенного изопропилового спирта действительно получают рекламации с жалобами на резкий запах и плохую текучесть. Но многие СМИ ошибочно приписывают эти свойства метанолу.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС, PA Photos, depositphotos