В статье на сайте zr.ru вы называете камеры видеофиксации на ремонтных участках дорог «кормушкой». Но ведь временные дорожные знаки ставятся для ограничения скорости на опасных участках. Что плохого в том, что ГИБДД разрешили контролировать водителей?
Мы говорим о том, что знаки весьма часто ставят как бог на душу положит. Водители подчас не могут понять, с какой стороны их ждет сужение, с какой скоростью можно ехать после отмены ограничения. Не редкость и знаки, забытые на недели и месяцы на уже отремонтированных участках дорог. ГИБДД обязана следить за дорожниками и жестко их наказывать за халатность. Вместо этого автоинспекции разрешили штрафовать водителей, которые зачастую не успевают среагировать на знаки.
У легкового автомобиля сломался мотор. Можно ли его при этом буксировать? Ведь ни усилитель тормозов, ни гидроусилитель не работают. При каких неисправностях разрешается буксировать машины на гибкой сцепке?
Пункт 20.2 (1) ПДД устанавливает ограничение для водителей, управляющих буксирующими транспортными средствами: стаж не менее двух лет. Расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями при использовании гибкой сцепки должно составлять от четырех до шести метров (пункт 20.3). Кроме этого, буксировка запрещается с неисправным рулевым управлением и тормозами (пункт 20.4). Неисправными эти системы считаются, если водитель не может остановить автомобиль или осуществить маневр даже на минимальной скорости. В вашем случае, двигаясь медленно, вы можете маневрировать и тормозить — значит, буксировка на гибкой сцепке допускается.
Вопрос возник после прочтения материала «Атмосферный или с турбонаддувом — какой мотор лучше?». Вы пришли к выводу, что явных минусов у турбомоторов практически нет. Тогда почему многие производители продолжают держаться за атмосферники?
Встречный вопрос: о каких производителях речь? Если говорить о действительно технологичных и современных двигателях, на ум приходит только Mazda и ее Skyactiv. Эти моторы действительно удачные и не уступают в отдаче наддувным. Но и у Мазды в моторной гамме уже есть турбодвигатели. И у Тойоты, и у Ниссана. В гамме двигателей Renault есть наддувные моторы малого объема, просто такие машины в Россию не поставляют. Из крупных игроков разве что Лада не имеет двигателей с наддувом. Но это, поверьте, вопрос времени. Обычно атмосферные моторы припасают для небогатых рынков, к которым относится и Россия.
Поделитесь информацией о проекте «Кортеж». Насколько будет локализовано производство? Можно ли считать его российским?
Проектом «Кортеж» (его официальное название — Единая модульная платформа, ЕМП), в рамках которого создают новое семейство отечественных автомобилей, занимается российский научный центр НАМИ. Институт разрабатывает платформу, основные агрегаты, а также создает дизайн. Так что это полностью российская разработка, над которой трудятся наши инженеры.
Конечно, они опираются на опыт других автомобилестроителей. И для постройки прототипов используют, если необходимо, импортные комплектующие. Это общемировая практика — так поступают сейчас все без исключения компании, чтобы эффективно использовать силы и средства. И от этого автомобиль не перестает быть немецким, японским или российским. По тому же принципу выбирают и производителей комплектующих для серийных моделей ЕМП. Наряду с иностранными (Magna, Brembo, Haldex, Valeo) детали будут поставлять и отечественные компании, например красноярский завод КиК, Нижнекамский шинный завод и другие.
В статье о домкратах вы отметили, что их винты «сухие» и потому долго не протянут. А чем их лучше смазывать?
Подойдет даже капля моторного масла со щупа, только затем не забудьте протереть щуп. Но лучше использовать более «долгоиграющие» пластичные смазки, содержащие противозадирные присадки. К примеру, смазку для ШРУСов: обычно в ней есть дисульфид молибдена — мощная противозадирная присадка. Ходовые винты работают в условиях сухого трения, а качество их поверхностей невысокое, в отличие от того же мотора в паре вкладыш — коленвал, где полностью отсутствует контакт в условиях масляного клина.
Недавно по центральному телевидению прошел сюжет про омывайки, которые продаются на обочинах дорог. При этом прозвучала фраза эксперта о том, что изопропанол, мол, ни с чем не спутать: он воняет гораздо сильнее других. Но запрещен-то не изопропанол, а метанол!
К сожалению, технически грамотную информацию на тему омывающих жидкостей встретить довольно сложно. А на обочинах продают метанольные жидкости, находящиеся у нас под запретом. При этом легальные производители стеклоомывающих жидкостей на основе разрешенного изопропилового спирта действительно получают рекламации с жалобами на резкий запах и плохую текучесть. Но многие СМИ ошибочно приписывают эти свойства метанолу.
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Фото: Донат Сорокин/ТАСС, PA Photos, depositphotos
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