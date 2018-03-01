Что общего между УАЗом и Титаником? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 119 «Высокое напряжение» (ЗР, 2017, № 12) Александр Клишковский, житель г. Муром, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. И вот — новое задание! Ответы принимаются до 1 апреля 2018 года.

ЗАДАЧА № 122

Патриотическая течь

Приобрел Степаныч УАЗ Патриот — не новый, но в приличном состоянии. На радостях накупил всякую всячину — светодиодные лампочки, импортные дворники, красивые пробки бензобаков, топливный фильтр и даже флакончик с октан-корректором. Весь вечер провозился в гараже, а с утра заехал на заправку, залил в баки «девяносто второй» и отправился в первую поездку. Через некоторое время почуял запах бензина! Остановился, глядит — из-под правого бака струйка бензина сочится.

Сильно расстроился Степаныч. И только вечером сосед, бывалый уазовод, подсказал ему, чтó нужно сделать.

Так что же было неисправно в машине? И почему дефект проявил себя именно таким образом?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из декабрьского номера журнала «За рулем».

Вспомним задачу. Приехал в гаражи Кузьмич на своем седане Ravon Gentra, а мотор не глушит. Это привлекло внимание соседей. Герой нашей задачи им объясняет: мол, если сразу с больших оборотов выключить зажигание, то сгорит электроника, поскольку подскочит напряжение — ведь мгновенно отключится регулятор напряжения, а ротор генератора будет по инерции вращаться, вырабатывая «опасные волны».

Некоторые читатели утверждают: «…не может ротор генератора вращаться по инерции. Исправный двигатель глушится сразу, и, соответственно, коленвал, перестав вращаться, через ремень сразу затормозит генератор». А ведь мы рассказывали (ЗР, № 8, 2017) о шкиве генератора с муфтой свободного хода. Сейчас подобное решение используется даже на бюджетных автомобилях, Ravon Gentra — из их числа. Такая конструкция шкива сильно снижает динамические нагрузки на ремень и его натяжитель, тем самым про­длевая срок их службы.

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Часть читателей почти согласна с тем, что проблемы могут возникнуть: «…шкив генератора Джентры имеет обгонную муфту. ­Поэтому после выключения зажигания еще в течение некоторого времени можно слышать, как ротор генератора продолжает крутиться и вырабатывать электричество. Генератор с обесточенным реле-регулятором может выдать 50 вольт — такой скачок напряжения непременно что-нибудь да поломает в электронной начинке».

На самом деле ответ вообще не зависит от марки автомобиля и типа генератора, используемого на нем. Действительно, если генератор снабжен дополнительными ди­одами, подпитывающими регулятор напряжения (см. наш «Конкурс» в ЗР, № 3, 2017), то чтó изменится в его работе после отключения зажигания? А ничего! Что неприятного может произойти после снятия питания? Почему реле-регулятор обесточится? Ротор провернется еще несколько раз, после чего остановится, но при этом никаких причин выдавать повышенное напряжение у него нет. На генераторах без упомянутых диодов ситуация еще проще: отключение зажигания сразу же снимет питание с обмотки возбуждения — и вновь превышение напряжения невозможно. Добавим также, что во всех ситуациях от пиковых выбросов напряжения (по какой бы причине они ни возникали) бортовую сеть надежно защищает штатная АКБ, работающая фактически параллельно генератору. Это инерционный элемент, напряжение на котором не может меняться мгновенно.

Наш победитель — один из немногих, кто учел все факторы. Но главное — он напомнил о том, что аккумуляторная батарея является великолепным буфером, предотвращающим скачки напряжения. Обладая большой емкостью, она съедает любые пиковые выбросы, не давая напряжению подскочить. «Чего не стоит делать, так это снимать аккумуляторную батарею при работающем двигателе. Могут возникнуть опасные для электронных приборов скачки напряжения. И об этом сказано в инструкции по эксплу­атации автомобиля».

Всем участникам конкурса спасибо. Александра Клишковского поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.