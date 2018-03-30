Ликвидные седаны на вторичке: как им удалось опередить кроссоверы? Бум кроссоверов, который сегодня можно наблюдать на рынке новых машин, до вторички не дошел. Здесь бестселлерами по-прежнему являются седаны, что в значительной степени отражает структуру российского автопарка. Впрочем, большинство потребителей бэушек и сами не хотят пересаживаться с четырехдверок. Какие модели седанов с пробегом являются сегодня наиболее популярными и ликвидными? Зрелищность зашкаливает! 10 необычных автосостязаний Спустя короткое время после появления первых в мире автомобилей как грибы стали плодиться всяческие автосостязания. Значительная их часть принадлежит к касте профессионального спорта и зачастую не блещет зрелищностью. Поэтому голодные до шоу люди постоянно придумывают что-нибудь новенькое или переиначивают порядком наскучившие сценарии. Мы подготовили подборку таких нетривиальных автосоревнований. Летние шины 195/65 R16 — большой тест Эксперты «За рулем» испытали 11 моделей летних шин размерностью 195/65 R15 по цене от 2600 рублей за штуку, предназначенных для относительно недорогих автомобилей. За последние десять лет характеристики таких шин изменились — и порой драматически.