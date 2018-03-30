Зрелищность зашкаливает! 10 необычных автосостязаний

Спустя короткое время после появления первых в мире автомобилей как грибы стали плодиться всяческие автосостязания. Значительная их часть принадлежит к касте профессионального спорта и зачастую не блещет зрелищностью. Поэтому голодные до шоу люди постоянно придумывают что-нибудь новенькое или переиначивают порядком наскучившие сценарии. Мы подготовили подборку таких нетривиальных автосоревнований.

Зрелищность зашкаливает! 10 необычных автосостязаний
  • В каких гонках участвуют самые быстрые автомобили, читайте здесь.
  • Самые странные правила в автоспорте — по этой ссылке.

Фото: из архива автора
Зрелищность зашкаливает! 10 необычных автосостязаний
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