Как обезопасить видеорегистратор от падения, а батарею — от перегрева? Свои маленькие и большие хитрости присылают в редакцию читатели «За рулем». Если у вас тоже есть гаражные секреты, которыми вы готовы поделиться, пишите на электронную почту exp@zr.ru. Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.

В ЗОНЕ ДОСТУПА

О. Мосов, Пермский край

В прошлом во многих автомобилях был выключатель «массы» аккумуляторной батареи. Однако с приходом электронных систем управления двигателем разработчики посчитали, что разъединять электрическую цепь таким образом совсем не нужно и даже вредно для микропроцессорных систем. Это верно, но только до тех пор, пока не возникнет, например, короткое замыкание в электрической цепи. Рыться в багажнике, чтобы найти ключ для снятия клеммы? Предлагаю подыскать ему место под капотом. В моем случае для этого идеально подходит пластиковая накладка двигателя и канцелярский зажим, а способ крепления показан на фото.

АНТИВОНЮЧКА

В. Сухачев, Москва

Часто возникает необходимость протереть деталь автомобиля или вывести пятно на кузове. В продаже имеется немало хороших и недешевых салфеток. Для эффективного удаления загрязнений салфетку лучше смочить растворителем, бензином или керосином. Порой салфетку еще можно использовать, однако ее приходится выбрасывать, так как ткань источает резкий запах химиката. Я использую одноразовые пластиковые пакеты, снабженные герметичным замком-застежкой, например из-под растворимого кофе. Использованные салфетки отлично умещаются в них, и запах не досаждает.

ТЕПЛОЗАЩИТА

С. Королёв, Гомель

Век аккумуляторной батареи на автомобилях Opel Omega B короче, чем на многих других. По моему мнению, причина этого — большая тепловая нагрузка от двигателя, которая приводит к перегреву корпуса батареи и испарению электролита. Чтобы защитить батарею, я обернул ее с трех сторон строительным фольгированным вспененным полиэтиленом толщиной 5 мм (фольгированной стороной — к двигателю). Этот совет может быть полезен и в том случае, когда рядом с батареей проходит система выпуска. На фото видны полоски пленки ПВХ: около катода — синяя, у анода — красная. Наклеил их на батарею для того, чтобы при «прикуривании» от аккумулятора никто случайно не перепутал полярность.

РЕСТАВРАЦИЯ

А. Бессонов, Екатеринбург

У кроссовера Chevrolet Captiva после зимней мойки мороз прихватил лючок бензобака. Попытался открыть — обломилось ушко, замок перестал фиксировать лючок, горловина бензобака стала беззащитной. Из червячного хомута, который оказался под рукой, я выгнул полоску и закрепил ее винтом М5 с гайкой на оставшейся части кронштейна. Замок снова действует.

КРЕПИТЬ — И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ

В. Жижин, Пермский край

Видеорегистратор на присосках порою плохо держится на стекле. Я нанес на рабочую поверхность присоски бесцветный силиконовый герметик и таким образом устранил проблему. Этот прием позволяет установить присоску на участок стеклá с шелкографией (например, за зеркалом). Есть и другой способ защитить недешевый девайс от повреждения при падении: небольшим отрезком лески привяжите крепеж видеорегистратора к проводу его питания (если он проложен под обивкой потолка) либо к кронштейну зеркала.

ИЗГНАНИЕ БАРАБАШКИ

А. Кривошеев, Вологодская область

При сильных порывах ветра в седане Renault Logan первого поколения при закрытых дверях и стеклах периодически был слышен стук в задней части машины. Сняв обшивку в багажнике, обнаружил, что клапан выхода воздуха из салона ходит ходуном. Вытянул его внутрь багажника… и понял, откуда берутся обрывки губчатого уплотнителя, которые я иногда находил под машиной. Купил в строительном магазине оконный (дверной) уплотнитель с клейким слоем, вырезал по размеру и приклеил по периметру клапана. Аналогичную процедуру проделал и на другой стороне, и неприятный звук исчез.

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Фото: авторы советов