Самые популярные машины на вторичке. И это не кроссоверы!

Бум кроссоверов, который сегодня можно наблюдать на рынке новых машин, до вторички не дошел. Здесь бестселлерами по-прежнему являются седаны, что в значительной степени отражает структуру российского автопарка. Впрочем, большинство потребителей бэушек и сами не хотят пересаживаться с четырехдверок. Какие модели седанов с пробегом являются сегодня наиболее популярными и ликвидными?

Классовая борьба

В отличие от рынка новых автомобилей, где сегмент SUV стал крупнейшим, на вторичке по-прежнему наибольшим спросом пользуются седаны. На их долю приходится 44,3% всех продаж, тогда как подержанные кроссоверы и внедорожники занимают лишь 20,8%, гласят данные агентства «Автостат» за 2017 год. Для сравнения, на первичном авторынке доля SUV в прошлом году достигла рекордных 42% и продолжает расти. Подтверждает эту тенденцию и статистика «Avito Авто», согласно которой в 56,3% случаев в 2017 году покупались седаны В- и С-классов, при этом спрос превысил предложение.

Для сегмента SUV характерна обратная ситуация: доля кроссоверов составляет 20% в структуре предложения и лишь 16% в структуре спроса. Таким образом, покупатели подержанных автомобилей чаще выбирают седаны не только из-за широкого выбора четырехдверок на вторичке, но, прежде всего, из-за их более доступной цены при традиционно высокой ликвидности: даже через несколько лет использования их достаточно легко продать с минимальной потерей по стоимости. В свою очередь, кроссоверы дешевеют быстрее: по оценкам «Avito Авто», модели SUV в возрасте 3–4 лет на 40,6% дешевле машин до трех лет.

Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, портрет потребителей нового и подержанного автомобиля сильно отличается. Приобретая SUV, нужно быть готовым к повышенным расходам на содержание и обслуживание автомобиля, поэтому потребители «секонд-хэнда» страхуют себя от повышенных трат, отдавая предпочтение седанам.

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Стоит также учитывать, что Россия всегда была страной седанов, а мода на SUV захлестнула рынок новых машин относительно недавно. Учитывая, что доля кроссоверов и внедорожников в российском автопарке еще невелика, число предложений по их продаже на вторичке гораздо меньше, чем тех же седанов.

Однако со временем ситуация будет неизбежно меняться: по мере выхода на рынок «секонд-хэнда» популярных сегодня моделей SUV «кроссоверомания» охватит и сегмент автомобилей с пробегом. Об этом уже сегодня можно судить по статистике продаж ведущих официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурга, которые работают, в основном, с иномарками небольшого возраста. К примеру, в подразделении Blue Fish ГК «Рольф» доля SUV в объеме реализации уже сейчас выше, чем седанов. В компании CarPrice также фиксируют увеличение доли кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке, однако растет она за счет трехдверных хэтчбеков и минивэнов.

«Чтобы серьезно разбавить хиты современного рынка машин с пробегом, новым бестселлерам потребуется не менее трех-пяти лет. То есть примерно в 2020–2021 году на вторичке появятся те самые SUV, так хорошо продаваемые сегодня, а к 2023–2025 годам они будут представлять значительную долю», — прогнозирует генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

«Классика» не стареет?

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Пока же рейтинги продаж автомобилей с пробегом возглавляют преимущественно седаны. Причем самыми популярными из них остаются вазовские «пятерки» и «семерки», которые за 2017 год нашли более 250,7 тыс. новых владельцев. Продолжают пользоваться спросом и уже снятые с производства Lada Samara 115 (146,1 тыс. шт.), Lada 110 (119,4 тыс. шт.) и Priora (105,7 тыс. шт.). А вот бестселлер прошлых лет на первичном авторынке — седан Lada Granta — серьезно уступает им по объему продаж с показателем 63,6 тыс. автомобилей с пробегом.

По словам руководителя «Avito Авто» Сергея Литвиненко, высокий интерес к отечественным автомобилям в сравнении с иномарками аналогичных классов определяет низкая цена: средняя стоимость Приоры составляет 246 тыс. рублей, Lada 110 — 87 тыс. рублей. Для сравнения, приобрести Гранту можно в среднем за 324 тыс. рублей, и в этом случае при выборе между иномарками и продукцией отечественного автопрома играет роль остаточная стоимость автомобиля.

«Посредственные потребительские качества и невысокая надежность старых Жигулей компенсируются их невысокой стоимостью и доступностью сервиса. Но главное — в структуре автопарка многих регионов преобладают именно эти автомобили. Продажи старых Лад еще какое-то время будут преобладать на вторичном рынке регионов до их естественного выбытия из автопарка», — комментирует директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish ГК «Рольф» Алексей Баринов.

Топ-10 самых продаваемых седанов с пробегом в 2017 году

№ Модель Кол-во, шт. 1. Lada Classic 250 722 2. Lada Samara 146 107 3. Lada 110 119 413 4. Lada Priora 105 659 5. Toyota Camry 74 291 6. Renault Logan 71 937 7. Toyota Corolla 68 583 8. Daewoo Nexia 64 483 9. Lada Granta 63 578 10. Hyundai Solaris 62 790

Данные агентства «Автостат»

Среди иномарочных седанов с пробегом самой продаваемой моделью является Toyota Camry, чей результат в 2017 году составил 74,3 тыс. реализованных машин. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Renault Logan (71,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (68,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (64,5 тыс. шт.), а также бестселлер прошлых лет на первичном рынке иномарок — Hyundai Solaris (62,8 тыс. шт.). А вот седан Ford Focus не попал в топ-5, хотя эта модель (с учетом всех типов кузовов) остается безусловным лидером среди подержанных иномарок в целом.

Как говорит Алексей Баринов, общее у всех этих автомобилей одно — большая доля в структуре автопарка страны. Toyota Camry и Corolla особенно популярны на востоке страны, они заслужили репутацию надежных машин. Renault Logan и Hyundai Solaris по-настоящему «народные» автомобили, предлагающие хороший набор потребительских качеств по умеренной цене. Daewoo Nexia также была в свое время бестселлером и благодаря доступной стоимости становится неплохой альтернативой Жигулям. Ford Focus же хорошо продается также в кузове хэтчбек, поэтому он и выигрывает в общем зачете.

Стоит, в частности, отметить модели Тойоты Camry и Corolla, которые сохраняют высокие позиции в рейтингах продаж, несмотря на то что большинство автомобилей этих моделей попали в нашу страну уже подержанными и в последние годы их парк пополняется слабо. Тем не менее россияне предпочитают их покупать в большей степени, чем более молодые иномарки, как те же Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Solaris.

Пробег не имеет значения

Как известно, цены на подержанные автомобили одной и той же модели варьируются в зависимости от года выпуска и пробега. К примеру, разница между Приорами 2011 и 2012 гг.в., согласно статистике сайта Drom.ru, составляет 25 тыс. рублей, Фокусами тех же лет — 57 тыс. рублей, а Солярисами — лишь 24 тысячи. По словам участников рынка, при покупке подержанного автомобиля большинство россиян делают выбор в пользу машин с наименьшим пробегом, чтобы потенциально избежать непредвиденных дополнительных затрат.

Как отмечает Денис Еременко, у автомобиля нет границы цифр на одометре и лимита возраста, когда он выходит из строя — при одинаковых показателях состояние машины может очень сильно отличаться. Поэтому потребителям вторички нужно смотреть на текущее состояние автомобиля и его сервисную историю. При этом цена бэушек в России четко не привязана к комплектации, состоянию и пробегу, поскольку большинство старается скрыть реальные данные при продаже.

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Между тем аналитики «Автостата» составили очередной рейтинг автомобилей по сохранности остаточной стоимости. По сравнению с прошлым годом в нем произошли значительные перестановки, в том числе в сегменте седанов. Так, среди моделей В-класса лидером стал Hyundai Solaris, который в трехлетнем возрасте сохраняет при перепродаже на вторичном рынке 89,91% своей первоначальной стоимости. А вот Kia Rio и Lada Granta выпали из топ-3 по ликвидности в своем классе. В С-сегменте наилучший результат показала Mazda3 — 97,12%, что позволило ей обойти прошлогоднего лидера — Короллу, чей индекс остаточной стоимости составил 94,73%. Кроме того, в тройку лидеров вошел Kia Cerato — за три года эксплуатации эта модель сохраняет 89,31% от своего первоначального ценника. Среди бизнес-седанов наиболее ликвидными остаются Mazda6 и Toyota Camry — их показатели составили 95,63% и 92,03% соответственно. Таким образом, более высокую остаточную стоимость зачастую имеют не самые продаваемые модели с пробегом, и наибольшим спросом у россиян пользуются дешевые и менее ликвидные подержанные автомобили.

По словам Дениса Долматова, широко распространенные машины, как правило, всегда более ликвидные — на них больше запчастей, а их ремонт обходится дешевле. Однако высокая ликвидность подчас работает и против них — на рынке много криминальных машин (если говорить о бизнес-сегменте) либо машин после службы в такси (если говорить о бюджетных моделях). В этих условиях, скорее всего, покупатель не хочет рисковать и выбирает те машины, которые точно не работали на износ либо менее интересны мошенникам.