Самые популярные машины на вторичке. И это не кроссоверы!

Классовая борьба
В отличие от рынка новых автомобилей, где сегмент SUV стал крупнейшим, на вторичке по-прежнему наибольшим спросом пользуются седаны. На их долю приходится 44,3% всех продаж, тогда как подержанные кроссоверы и внедорожники занимают лишь 20,8%, гласят данные агентства «Автостат» за 2017 год. Для сравнения, на первичном авторынке доля SUV в прошлом году достигла рекордных 42% и продолжает расти. Подтверждает эту тенденцию и статистика «Avito Авто», согласно которой в 56,3% случаев в 2017 году покупались седаны В- и С-классов, при этом спрос превысил предложение.
Для сегмента SUV характерна обратная ситуация: доля кроссоверов составляет 20% в структуре предложения и лишь 16% в структуре спроса. Таким образом, покупатели подержанных автомобилей чаще выбирают седаны не только из-за широкого выбора четырехдверок на вторичке, но, прежде всего, из-за их более доступной цены при традиционно высокой ликвидности: даже через несколько лет использования их достаточно легко продать с минимальной потерей по стоимости. В свою очередь, кроссоверы дешевеют быстрее: по оценкам «Avito Авто», модели SUV в возрасте 3–4 лет на 40,6% дешевле машин до трех лет.
Как отмечает директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко, портрет потребителей нового и подержанного автомобиля сильно отличается. Приобретая SUV, нужно быть готовым к повышенным расходам на содержание и обслуживание автомобиля, поэтому потребители «секонд-хэнда» страхуют себя от повышенных трат, отдавая предпочтение седанам.
Стоит также учитывать, что Россия всегда была страной седанов, а мода на SUV захлестнула рынок новых машин относительно недавно. Учитывая, что доля кроссоверов и внедорожников в российском автопарке еще невелика, число предложений по их продаже на вторичке гораздо меньше, чем тех же седанов.
Однако со временем ситуация будет неизбежно меняться: по мере выхода на рынок «секонд-хэнда» популярных сегодня моделей SUV «кроссоверомания» охватит и сегмент автомобилей с пробегом. Об этом уже сегодня можно судить по статистике продаж ведущих официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурга, которые работают, в основном, с иномарками небольшого возраста. К примеру, в подразделении Blue Fish ГК «Рольф» доля SUV в объеме реализации уже сейчас выше, чем седанов. В компании CarPrice также фиксируют увеличение доли кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке, однако растет она за счет трехдверных хэтчбеков и минивэнов.
«Чтобы серьезно разбавить хиты современного рынка машин с пробегом, новым бестселлерам потребуется не менее трех-пяти лет. То есть примерно в 2020–2021 году на вторичке появятся те самые SUV, так хорошо продаваемые сегодня, а к 2023–2025 годам они будут представлять значительную долю», — прогнозирует генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
«Классика» не стареет?
Пока же рейтинги продаж автомобилей с пробегом возглавляют преимущественно седаны. Причем самыми популярными из них остаются вазовские «пятерки» и «семерки», которые за 2017 год нашли более 250,7 тыс. новых владельцев. Продолжают пользоваться спросом и уже снятые с производства Lada Samara 115 (146,1 тыс. шт.), Lada 110 (119,4 тыс. шт.) и Priora (105,7 тыс. шт.). А вот бестселлер прошлых лет на первичном авторынке — седан Lada Granta — серьезно уступает им по объему продаж с показателем 63,6 тыс. автомобилей с пробегом.
По словам руководителя «Avito Авто» Сергея Литвиненко, высокий интерес к отечественным автомобилям в сравнении с иномарками аналогичных классов определяет низкая цена: средняя стоимость Приоры составляет 246 тыс. рублей, Lada 110 — 87 тыс. рублей. Для сравнения, приобрести Гранту можно в среднем за 324 тыс. рублей, и в этом случае при выборе между иномарками и продукцией отечественного автопрома играет роль остаточная стоимость автомобиля.
«Посредственные потребительские качества и невысокая надежность старых Жигулей компенсируются их невысокой стоимостью и доступностью сервиса. Но главное — в структуре автопарка многих регионов преобладают именно эти автомобили. Продажи старых Лад еще какое-то время будут преобладать на вторичном рынке регионов до их естественного выбытия из автопарка», — комментирует директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish ГК «Рольф» Алексей Баринов.
Топ-10 самых продаваемых седанов с пробегом в 2017 году
|№
|Модель
|Кол-во, шт.
|1.
|Lada Classic
|250 722
|2.
|Lada Samara
|146 107
|3.
|Lada 110
|119 413
|4.
|Lada Priora
|105 659
|5.
|Toyota Camry
|74 291
|6.
|Renault Logan
|71 937
|7.
|Toyota Corolla
|68 583
|8.
|Daewoo Nexia
|64 483
|9.
|Lada Granta
|63 578
|10.
|Hyundai Solaris
|62 790
Данные агентства «Автостат»
Среди иномарочных седанов с пробегом самой продаваемой моделью является Toyota Camry, чей результат в 2017 году составил 74,3 тыс. реализованных машин. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Renault Logan (71,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (68,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (64,5 тыс. шт.), а также бестселлер прошлых лет на первичном рынке иномарок — Hyundai Solaris (62,8 тыс. шт.). А вот седан Ford Focus не попал в топ-5, хотя эта модель (с учетом всех типов кузовов) остается безусловным лидером среди подержанных иномарок в целом.
Как говорит Алексей Баринов, общее у всех этих автомобилей одно — большая доля в структуре автопарка страны. Toyota Camry и Corolla особенно популярны на востоке страны, они заслужили репутацию надежных машин. Renault Logan и Hyundai Solaris по-настоящему «народные» автомобили, предлагающие хороший набор потребительских качеств по умеренной цене. Daewoo Nexia также была в свое время бестселлером и благодаря доступной стоимости становится неплохой альтернативой Жигулям. Ford Focus же хорошо продается также в кузове хэтчбек, поэтому он и выигрывает в общем зачете.
Стоит, в частности, отметить модели Тойоты Camry и Corolla, которые сохраняют высокие позиции в рейтингах продаж, несмотря на то что большинство автомобилей этих моделей попали в нашу страну уже подержанными и в последние годы их парк пополняется слабо. Тем не менее россияне предпочитают их покупать в большей степени, чем более молодые иномарки, как те же Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Solaris.
Пробег не имеет значения
Как известно, цены на подержанные автомобили одной и той же модели варьируются в зависимости от года выпуска и пробега. К примеру, разница между Приорами 2011 и 2012 гг.в., согласно статистике сайта Drom.ru, составляет 25 тыс. рублей, Фокусами тех же лет — 57 тыс. рублей, а Солярисами — лишь 24 тысячи. По словам участников рынка, при покупке подержанного автомобиля большинство россиян делают выбор в пользу машин с наименьшим пробегом, чтобы потенциально избежать непредвиденных дополнительных затрат.
Как отмечает Денис Еременко, у автомобиля нет границы цифр на одометре и лимита возраста, когда он выходит из строя — при одинаковых показателях состояние машины может очень сильно отличаться. Поэтому потребителям вторички нужно смотреть на текущее состояние автомобиля и его сервисную историю. При этом цена бэушек в России четко не привязана к комплектации, состоянию и пробегу, поскольку большинство старается скрыть реальные данные при продаже.
Между тем аналитики «Автостата» составили очередной рейтинг автомобилей по сохранности остаточной стоимости. По сравнению с прошлым годом в нем произошли значительные перестановки, в том числе в сегменте седанов. Так, среди моделей В-класса лидером стал Hyundai Solaris, который в трехлетнем возрасте сохраняет при перепродаже на вторичном рынке 89,91% своей первоначальной стоимости. А вот Kia Rio и Lada Granta выпали из топ-3 по ликвидности в своем классе. В С-сегменте наилучший результат показала Mazda3 — 97,12%, что позволило ей обойти прошлогоднего лидера — Короллу, чей индекс остаточной стоимости составил 94,73%. Кроме того, в тройку лидеров вошел Kia Cerato — за три года эксплуатации эта модель сохраняет 89,31% от своего первоначального ценника. Среди бизнес-седанов наиболее ликвидными остаются Mazda6 и Toyota Camry — их показатели составили 95,63% и 92,03% соответственно. Таким образом, более высокую остаточную стоимость зачастую имеют не самые продаваемые модели с пробегом, и наибольшим спросом у россиян пользуются дешевые и менее ликвидные подержанные автомобили.
По словам Дениса Долматова, широко распространенные машины, как правило, всегда более ликвидные — на них больше запчастей, а их ремонт обходится дешевле. Однако высокая ликвидность подчас работает и против них — на рынке много криминальных машин (если говорить о бизнес-сегменте) либо машин после службы в такси (если говорить о бюджетных моделях). В этих условиях, скорее всего, покупатель не хочет рисковать и выбирает те машины, которые точно не работали на износ либо менее интересны мошенникам.
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