Водители против пешеходов: как не задавить человека

Ежегодно в России совершается более 50 тысяч наездов на пешеходов, и каждый десятый такой случай — со смертельным исходом. И пусть виновен в случившемся сам «пеший странник», водителю от этого не легче. Даже не будем перечислять множество проблем (юридические, финансовые и т.д.), с которыми ему придется столкнуться. Как же избежать фатальной встречи с пешеходом?

От кого ждать неприятностей

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Как известно, опасность на автодорогах может исходить не только от тяжелых колесных средств, но и от обычных людей, волей судьбы оказавшихся в водовороте транспортных событий. Это, прежде всего, пешеходы и дорожные (коммунальные) рабочие. Также хватает торговцев повседневными товарами, снующих между рядами машин, да и просящих милостыню инвалидов на колясках.

Поскольку дамоклов меч всевозможных наказаний висит, главным образом, над водителями, знающие об этом пешеходы часто считают себя вправе переходить дорогу где попало и не обращать внимание на сигналы светофора. На дорогах встречается и множество детей, совершенно не подготовленных к взаимодействию с автомобилями. Водителям необходимо это учитывать, внутренне готовясь к неожиданным действиям как детей, так и взрослых. При стечении народа на определенных участках трассы наблюдайте за ситуацией и поддерживайте адекватную ей скорость, чтобы вовремя затормозить в случае опасности.

Общеизвестная рекомендация для водителей — просматривать дорожную обстановку как можно дальше — сослужит добрую службу и здесь. Заранее разглядев укладывающих асфальт рабочих или дворников, убирающих с дороги снег, чьи места работы не обозначены знаками (не говоря уж о заборах), перестройтесь в более отдаленный ряд и снизьте скорость. Если дистанцирование невозможно, почти подъехав к рабочим, коротко подайте звуковой сигнал. Это заставит их на мгновение замереть и сосредоточиться, исключив неосторожные движения.

На оживленных участках дорог, подъезжая к светофорам (в том числе на перекрестках), готовьтесь к появлению торговцев всякой мелочью, в частности несовершеннолетних детей. Также на разделительных линиях между рядами встречаются просящие подаяние личности, среди которых не редкость инвалиды на колясках. Поскольку разглядеть их заранее в потоке практически невозможно, перед светофорами не превышайте скорость, увеличивайте дистанцию (на случай непредвиденной ситуации спереди), двигайтесь ровно посередине своей полосы и исключите перестроения.

Пешеходные переходы и перекрестки

Появление пеших граждан на дороге — совершенно естественно на «зебрах» и перекрестках. Но сочетание невнимательности водителей и самоуверенности пешеходов часто приводит к катастрофическим последствиям.

На небольших внутрирайонных дорогах перед перекрестками и пешеходными переходами попадаются светофоры без предупреждающего мигания. Если зеленый сигнал долго горит, подъезжая к светофору, всегда предполагайте его внезапное переключение. Снизив скорость, будьте готовы к вероятной остановке. Также никогда не проскакивайте на желтый или мигающий зеленый сигнал. Пешеходы могут выйти на проезжую часть раньше времени, причем совершенно не глядя по сторонам.

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Дождавшись разрешающего сигнала или просто остановившись перед зеброй, не торопитесь снова начать движение, если рядом находится большой автомобиль, загораживающий обзор. Его задержка может быть вызвана бегущим наперерез пешеходом.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, снижайте скорость, а при виде подходящего к нему пешехода плавно остановитесь. В противном случае можно не рассчитать расстояние, и человек окажется на дороге раньше, чем вы минуете это место. Но и просто при виде остановившегося перед зеброй автомобиля следует встать рядом, а не проскакивать мимо (п. 14.2. ПДД). Ведь за ним, возможно, скрывается не видимый заранее пешеход.

При повороте на перекрестке не забывайте пропускать пешеходов, переходящих дорогу, на которую вы поворачиваете (п. 13.1. ПДД). Они могут выйти на проезжую часть совершенно неожиданно и независимо от сигналов светофора. Выезжая из двора на основную дорогу, также пропускайте переходящих ее людей. Отслеживайте их заранее — находящийся рядом с машиной человек может попасть в слепую зону.

Еще стоит упомянуть велосипедистов (хоть они и не являются по ПДД пешеходами) и людей, катающихся на роликовых коньках, скейтбордах или самокатах. Многие из них переезжают проезжую часть прямо на своих колесных приспособлениях. Неважно, по пешеходному переходу или нет. Это в любом случае очень опасно, поэтому просчитывайте свои действия с учетом дефицита времени и пространства.

Помехи для восприятия

Не всегда дорога хорошо просматривается. В качестве причин могут быть загораживающие обзор препятствия, а также сочетание факторов (большая скорость, сумерки и т.д.), ухудшающих зрительное восприятие. Старайтесь не забывать об этом, чтобы вовремя принимать соответствующие меры.

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Двигаясь в обычном режиме по узкой дороге (например, по две полосы в каждую сторону), издалека наблюдайте за окрестностями стоящих у тротуара (обочины) автомобилей. Ведь они вполне могут пропускать пешеходов. Автобус на остановке многие пассажиры также предпочитают обходить спереди. Чтобы не наехать на выбежавшего из-за препятствия пешехода, во время проезда опасной зоны замедляйтесь, иногда до полной остановки. При наличии каких-либо сомнений подавайте короткий звуковой сигнал.

На дорогах, где образуются пробки, но имеются свободные крайние (поворотные) ряды, двигайтесь по ним со скоростью не больше 40 км/ч. Иначе не удастся среагировать на вынырнувшего между стоящих машин пешехода. В вечернее время на подобных участках также периодически мигайте дальним светом фар, обозначая свое присутствие.

Теперь о «невидимых» препятствиях. Даже если вы знаете немногие оставшиеся дороги, которые еще неподвластны «всевидящему оку» камер фиксации нарушений, не поддавайтесь соблазну погонять. На большой скорости, особенно в городе, приходится мысленно обрабатывать слишком много поступающей извне информации. В какой-то момент на расслабляюще-свободную дорогу из окружающего ландшафта может выскочить человек (животное, машина), и избежать контакта будет сложно.

В плохую погоду (дождь, снег) и в темноте (ночное время, плохое освещение) у водителя иногда возникает иллюзия свободной дороги. Падающие снежинки, блики от фар на окрестных объектах камуфлируют перебегающих дорогу людей. В подобных условиях не превышайте скорость, а при любом намеке на появление пешехода (похожий на человека силуэт, движущийся в сторону дороги объект) будьте готовы затормозить.

Влияние рельефа дороги

Когда дорога изгибается в горизонтальном или вертикальном направлении, помимо решения обычных задач управления автомобилем приходится обращать внимание на возможное появление в скрытой зоне пешехода и принимать превентивные меры. Причем оказаться там он может не по своей воле: дорожные службы иногда, вопреки логике, размещают пешеходные переходы в подобных опасных местах.

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Некоторые извилистые дороги проходят по границам парков, когда окончание поворота скрывается за деревьями. Также на обочинах могут быть расставлены грузовики, загораживающие обзор. Подъезжая по узкой дороге к такому повороту, всегда замедляйтесь и коротко подавайте звуковой сигнал. Будьте готовы к неожиданностям.

Если дорога многополосная, перед закрытыми поворотами старайтесь перемещаться подальше от тротуара (или стоящих вдоль него машин) — хотя бы на ширину одной полосы — и притормаживайте. У вас появится более полная информация о происходящем за поворотом и время принять контрмеры.

Приближаясь к вертикальному перегибу дороги (верхняя часть холма или моста), также снижайте скорость, чтобы иметь возможность отреагировать на пешехода, скрытого рельефом местности. Никогда не совершайте обгон в таких местах: на встречной полосе помимо автомобилей могут находиться люди, переходящие дорогу и не ожидающие неприятностей с противоположной стороны.

Пешеходы во дворах

Во дворах, то есть на «своей территории», пешеходы чувствуют себя в особенной безопасности. В том числе на узких дворовых проездах. Пенсионеры не смотрят по сторонам, школьники буквально выпрыгивают из-под колес, а молодые мамы без лишних мыслей могут выкатить коляску с ребенком на дорогу. Все это надо учитывать, чтобы держать ситуацию под контролем.

Передвигаясь по двору, не превышайте скорость. Учитывая наши реалии, держите ее хотя бы в пределах 30 км/ч. Очень внимательно следите за окрестностями дороги, мысленно готовясь в любой момент затормозить. Помните, что помимо идущих людей во дворах не редкость быстро движущиеся объекты — велосипедисты и подростки на роликовых коньках (скейтбордах).

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Разворачиваясь на небольшой площадке, двигайтесь очень медленно и постоянно крутите головой, «сканируя» пространство вокруг себя. У многих пешеходов есть нехорошая привычка обходить маневрирующие машины вплотную. Чтобы не наехать на кого-то задним ходом или не прижать к стене дома боком, все время будьте начеку.

В зимний период также следите за состоянием тротуаров и самой дороги. Если они покрыты льдом или укатанным снегом, при сближении с очередным пешеходом замедляйтесь почти до нуля, предполагая его возможное падение под колеса. А ночью, въезжая во двор, включайте дальний свет фар (отключая его только при появлении встречных автомобилей). Это поможет видеть окрестности как на ладони, одновременно обозначив себя в глазах даже отдаленных пешеходов.

Наконец, внутри дворовых пространств обязательно приглушайте (лучше до нуля) звучание стереосистемы. Слушая музыку, вы лишаетесь части внимания и теряете реакцию. Также можно физически не услышать важную информацию извне, например топот и крики подбегающих к дороге детей. Наконец, излишне говорить, что разговоры по телефону (даже по громкой связи) во дворах должны быть исключены.

Текст: Юрий Хайкевич

Фото: ИТАР-ТАСС, АГН «Москва», depositphotos