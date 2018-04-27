Пекинская премьера нового Lexus ES — кому японского премиума?

Японцы из Lexus полностью обновили свой бизнес-седан ES, чтобы вновь дать ему шанс выделиться на фоне немецких конкурентов. Борьба будет нешуточной, потому что от своего старшего брата — флагманского LS — новичок позаимствовал все самое лучшее. Да и дизайн стал дерзок.

Полная техническая информация о новом поколении Lexus ES доступна в нашей недавней новости.

А на днях стало известно, что в Россию возвращается компактный IS. Это еще зачем?

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