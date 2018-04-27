В Германии провели опрос с целью выяснить, какой тип двигателя кажется автолюбителям оптимальным в нынешних условиях. Выяснилось, что потенциальные покупатели утрачивают интерес к дизельным моторам. А вот внимание к электрокарам растет.
Инцидент произошел днем 26 апреля в Красноярске на парковке торгового комплекса «Леруа Мерлен». Посетителей и работников магазина переполошили молодые люди на черном BMW X5 — один из них начал вести беспорядочную стрельбу из люка автомобиля.
Японцы из Lexus полностью обновили свой бизнес-седан ES, чтобы вновь дать ему шанс выделиться на фоне немецких конкурентов. Борьба будет нешуточной, потому что от своего старшего брата — флагманского LS — новичок позаимствовал все самое лучшее. Да и дизайн стал дерзок.
Электрическое будущее совсем близко? Для марки Tesla оно уже наступило, потому что вслед за дорогими Model S и Model X на дороги вышла более доступная Model 3. Мы уже прокатились на этом седане. Каков он? Об этом — в нашем видеообзоре.
Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?
Пекинская премьера нового Lexus ES — кому японского премиума?
Японцы из Lexus полностью обновили свой бизнес-седан ES, чтобы вновь дать ему шанс выделиться на фоне немецких конкурентов. Борьба будет нешуточной, потому что от своего старшего брата — флагманского LS — новичок позаимствовал все самое лучшее. Да и дизайн стал дерзок.
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