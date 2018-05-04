Фраза мгновенно обрела популярность, а таинственная фигура вождя получила новый штрих к портрету. Мол, если никто не знает, как и на чем он приехал, то это означает только одно: в государстве — порядок. Машина Номер Один — это вам не пригородная электричка, которая ходит по расписанию. Она появляется и исчезает, когда надо.
К чему я вспомнил старое кино? А к тому, что в последнее время, по неизвестной причине, в СМИ замелькала информация про другую Машину Номер Один. С намеками на то, что нового президентского автомобиля на инаугурации мы не увидим. То ли он не готов, то ли его и не было никогда — дело темное. Короче, якобы получился не «Кортеж», а очередной «ё-мобиль». Иными словами — мыльный пузырь, причем очень дорогой. И не за деньги олигарха, а за наши с вами.
Честно говоря, я никогда не разделял концепцию подобного автомобиля для первого лица страны. Всегда полагал, что он просто обязан был стать электрическим. О массовости в подобных разработках речь не идет, большие пробеги ему тоже ни к чему, а от Кремля до любого аэропорта он доберется без проблем. И технически было бы полезно, и политически эффектно.
Удалась машина или нет — не знаю. Но доподлинно известно, что она существует наяву, а не на бумаге. И не одна, кстати говоря.
А на чем президент поедет на инаугурацию — дело президента. Лучше, если это будет отечественный автомобиль. Но еще лучше, если ни мы, ни он не будем уделять этому излишнее внимание.
В стране есть куда более важные проблемы.
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