Автобус на тот свет: почему на наших дорогах одни старики

В фильме «Армагеддон», где Брюс Уиллис спасает планету от здоровенного метеорита, есть забавный фрагмент: американские спасители человечества между делом залетают на «русскую космическую станцию». И, конечно же, хихикают: мол, станция находится здесь уже 11 лет — у нас даже автомобили раньше выбрасывают…

В кино все кончилось хорошо. Русский космонавт по фамилии Андропов и топливом поделился, и на космический булыжник слетал, и хваленый ненашенский шаттл кувалдой починил… Так что зря ребята пытались шутить — орбитальную станцию в космос на один год никто и не запускает. Кстати, американской станции на орбите и сегодня что-то не видать…

Материалы по теме Автопилоты и лицензия на убийство

Но вот насчет автомобилей, в общем-то, намек понятен. Особенно, когда речь заходит не о частных машинках, а об автобусах времен СССР, которые до сих пор гоняют в хвост и в гриву. К началу 2018 года в России насчитывалось 428 тыс. автобусов, из которых 32% перевалили за 25-летний возраст. Да и с остальными ситуация не лучше: доля свежих автобусов возрастом до 2 лет — всего 5%... Иными словами, молодым является лишь один автобус из 20.

Конечно, спасибо технике, которая тянет лямку до сих пор. Но не хочется думать о том, что произойдет, когда старичок-пенсионер все-таки не сдюжит. Мне в свое время «посчастливилось» оказаться в Икарусе, у которого на перегоне Рязань — Москва от старости отвалился… задний мост! Нам тогда повезло: бедняга прошкрябал задом по асфальту метров двести, но в итоге остановился. А нас пересадили в другого «старичка», который шел в десяти минутах следом. Начиналась эпоха кооператоров…

Невеселую статистику дополняет столь же невеселая мысль: от региона к региону реальная картина наверняка различается, а потому указанные 5% набираются за счет относительно благополучных районов. Иными словами, где-то нормальных автобусов — 25%, а где-то — вообще «ноль целых фиг десятых». По идее, в стране такого быть не должно, однако никакого федерального закона об отправке старых автобусов на заслуженный отдых в утиль я не видел. Тем интереснее сообщение о том, что инициативу на местах проявило Подмосковье.

Материалы по теме Трагедия в Москве: автобус влетел в подземный переход

— С жиру бесятся! — тут же скажут многие. — У них там и так все в шоколаде!

Насчет жира спорить не хочу. Пока известно одно: подмосковные депутаты решили рассмотреть законопроект, согласно которому эксплуатация автобусов старше 5 или 7 лет (в зависимости от класса) будет запрещена. Если закон примут, то Московская область откроет список региональных борцов за нормальный общественный транспорт.

Очень хочется думать, что так оно и будет. Кстати, некоторые полезные поправки Московская областная дума уже приняла. В частности, теперь стаж таксиста на легковушке должен составлять не менее трех лет. Ну, хоть так — уже хорошо.

Кстати говоря, пару дней назад прошло сообщение о том, что немецкая полиция отловила у себя наш экскурсионный автобус с детьми (!), признав его непригодным для эксплуатации. Ржавый, без тормозов, пожароопасный и т.п. Опять-таки, все кончилось хорошо — в смысле, что никакого ДТП не произошло. Но стыдно за соотечественников, искренно убежденных, что «и так сойдет».

Иногда сходит. А иногда автобусы влетают в подземные переходы. Атмосфера всеобщего раздолбайства просто так свои позиции не сдаст — ведь водитель должен зарабатывать, автобус должен приносить доход, а на документах должны стоять печати.

Но аварии и катастрофы, к сожалению, происходят не только в кино с Брюсами Уиллисами. И если Закон подстегнет регионы тратить деньги на новые автобусы, то всем станет только лучше.

Во всяком случае, это куда приятнее, чем выплачивать компенсации семьям тех, кто погиб по чьей-то дурости или жадности.