Смерть на дорогах: кто нас убивает?

Опубликована очередная статистика ДТП за прошлый год. Погибло 19 088 человек, ранено 215 374.

Ради интереса ознакомился с данными Росстата. Оказалось, что в том же году число жителей России сократилось на 17 000 человек, причем в результате «естественной убыли». Цифры довольно близкие. Похоже, что гибель на наших дорогах — это и есть естественная убыль… А раз она естественная, то и удивляться нечему.

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Впрочем, никто и не удивляется. Да и виновные в этой самой убыли давно известны — загляните на любой форум. Загибаем пальцы: Президент, депутаты, ГИБДД, дорожники, дурацкие законы, дрянные дороги, плохие водители, гастарбайтеры, мерзкий климат, пробки… Извините — пальцы кончились: посчитать самого себя опять не получается.

Я глубоко убежден, что наши дороги — это концентратор напряжения в современном обществе, расколотом неравенством и противоречиями. Огромное число людей чувствует себя обманутыми и озлобленными, поскольку мерилом всего и вся стали деньги и только деньги. Но вряд ли педагог, которому советуют между уроками заняться бизнесом, сядет за руль с хорошим настроением. И трудно сказать, что он подумает, когда тем же вечером нерадивая ученица в дорогущем спорткаре лихо подрежет его на повороте. И удержится ли он сам, чтобы не нахамить кому-то в ответ? Ведь озлобленные люди подчас невольно хамят друг другу, будучи не в силах сдержаться.

Выплеснуть зло на дороге проще, чем в коллективе или в семье. Особенно, когда присутствует «импульс воспламенения», будь то пробка, яма или пылящий по обочине хам. А сегодня будто нарочно то и дело создаются условия, при которых быть вежливым и пушистым и невыгодно, и глупо. Никогда не обращали внимание, как мы протискиваемся в часы пик к ленте эскалатора? Вот-вот: пока толпа переминается с ноги на ногу, гораздо проще обойти ее с флангов и бочком втиснуться на ступеньки слева… И кто при этом в дураках? Правильно — тот, кто не хамит и ничего не нарушает.

С комплексом «твари дрожащей» сражался еще известный студент с топором. Сегодня вместо топоров люди хватаются за баранку. А цель, очень часто, всё та же: доказать всем, что я «право имею»! С той разницей, что студент под конец что-то осознал…

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Был когда-то такой наивный по сегодняшним меркам фильм: «Инспектор ГАИ». Там нехороший Михалков пытался объяснить хорошему Никоненко, что Закон — это, конечно, правильно, но он, так сказать, для общей массы — и не более того. А для уважаемого человека типа директора совкового автосервиса существуют иные нормы поведения…

Что реально следует сделать, чтобы хотя бы снизить упомянутую в начале цифру? Я свое мнение высказывал не единожды: первым делом нужно неотвратимое наказание. С прогрессивной финансово-воспитательной шкалой — без верхней границы.

Для водителей, которые прут на обочину.

Для дорожников, на участке которых полно выбоин и колдобин.

Для инспекторов, не желающих помогать тем, кто нуждается в помощи.

Для депутатов и губернаторов, ставящих на крышу мигалку и дающих команду «Вперед!»

Деньги — неплохое лекарство. Приучились же мы каким-то образом тормозить перед переходами…

Между прочим, в причинах ДТП (не у нас, а там, где правит г-н Трамп!) недавно разбирался журнал Forbes. Так вот, янки решили, что основные виновники местных аварий такие:

целенаправленное нарушение ПДД;

пьяная езда;

слишком высокая скорость;

элементарная невнимательность.

Что ж, очень многое совпадает. Хотя убежден, что повального раздолбайства на наших дорогах сегодня гораздо больше.

И не только, к сожалению, на дорогах. Что-то часто у нас стали падать самолеты…