Кто зарабатывает на автопроме в России?

Из-за девальвации рубля в последние годы рабочая сила в России стала одной из самых дешевых в мировом автопроме. Тем не менее зарплаты работников на российских предприятиях растут куда меньше, чем цены на выпускаемые ими автомобили. Почему же работа на автозаводах остается весьма привлекательной для россиян и на каких предприятиях больше платят?

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Достаток — выше среднего

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Автомобильная промышленность, пожалуй, по праву считается индикатором экономического и социального развития страны, ведь в производстве автомобилей задействованы не только поставщики компонентов, но и предприятия многих других отраслей (металлургия, электротехническая, химическая, легкая промышленность и др.). В общей сложности в обеспечении автопрома своей продукцией занято не менее 4 млн человек, а на самих автомобильных заводах трудится более 250 тыс. работников. По данным компании Kelly Services CIS, подготовленным специально для «За рулем.РФ», средний доход рабочего персонала у автопроизводителей в России составляет 50 тыс. рублей, у поставщиков автокомпонентов — 42–45 тыс. рублей. При этом предприятия автопрома стараются индексировать зарплаты ежегодно, в среднем от 7 до 15%. А в целом уровень дохода сотрудника, работающего в компании-автопроизводителе, выше рыночного примерно на 10–15%.

«Конечно, предприятия автомобильной отрасли являются привлекательными для соискателей, поскольку уровень дохода в автопроме выше по сравнению с большинством отраслей. Но когда идет одновременный набор сотрудников на нескольких заводах, помимо условий работы ключевую роль будет играть репутация компании на рынке», — говорит территориальный директор Kelly Services CIS Алина Белинская.

Более высокая оплата труда рабочих автомобильной промышленности вполне оправданна, поскольку они создают продукцию с большей добавленной стоимостью и работают на сложном оборудовании, отмечает в свою очередь аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. По его мнению, качество иномарок российской сборки является вполне приемлемым, и оно ничуть не хуже, чем у импортных машин, а это важный шаг вперед для российского производства в целом.

Разумеется, зарплаты на российских автозаводах могут значительно различаться, причем сами автопроизводители, как правило, их не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации, относящейся к личным данным сотрудников. Тем не менее нам удалось из разных источников получить сведения об оплате труда на ряде автосборочных предприятий и сравнить доходы их работников.

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Так, на петербургском предприятии Hyundai, которое является крупнейшим производителем иномарок в России, минимальная зарплата, по данным заводской пресс-службы, составляет 48,9 тыс. рублей до вычета налогов (среднюю заработную плату в компании не раскрывают). При этом пересмотр размера или повышение оплаты труда на заводе проходит регулярно, в начале года.

«Мы стараемся предоставлять нашим сотрудникам конкурентную оплату труда, как по отрасли, так и по региональному рынку. Наш завод является одним из лучших работодателей в регионе, и существует очередь из желающих попасть к нам на работу. На каждую позицию, в том числе на позицию оператора производственной линии, есть пять-шесть кандидатов, из которых мы выбираем лучших. Текучесть кадров на предприятии небольшая, сотрудники ценят свои рабочие места. Нехватки кадров нет», — рассказала «За рулем.РФ» начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева.

На сборке BMW платят больше

На предприятиях холдинга «Автотор» средняя заработная плата по итогам 2017 года увеличилась на 10% и составила 39,8 тыс. рублей. Для сравнения, это на 28% выше средней зарплаты по региону. При этом по рабочим специальностям в течение года она доходила до 46,5 тыс. рублей, у освобожденных бригадиров — до 56 тысяч. Любопытно, что уровень зарплаты работников «Автотора» зависит не только от производительности труда и качества выпускаемой продукции, но и от класса производимых автомобилей. Например, работники, занятые на производстве премиальных машин BMW, зарабатывают в среднем на 12% больше, чем их коллеги аналогичных специальностей, занятые на производстве автомобилей массового сегмента. В пресс-службе «Автотора» это объясняют особыми требованиями к производству продукции класса люкс. В целом на предприятии не испытывают острой нехватки кадров, а при необходимости увеличения объемов производства «Автотор» проводит дополнительный набор персонала.

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На калужском заводе Volkswagen средняя заработная плата (без учета зарплат менеджеров и иностранных сотрудников) составляет около 57 тыс. рублей при окладе основной массы работников производства в 36 тысяч, по данным профсоюза «МПРА-Калуга». Для сравнения, средняя зарплата в Калужской области составляет 38 тыс. рублей, то есть почти на 20 тысяч меньше, чем в среднем по заводу.

«Самыми высокооплачиваемыми специальностями на предприятии Volkswagen являются, например, лазерщики или другие профессии, требующие высокой квалификации и являющиеся дефицитными на рынке труда. Их зарплата обусловлена запросом завода в связи с высоким уровнем индустриализации и дигитализации. Так, сотрудник вправе рассчитывать на зарплату более 100 тыс. рублей в месяц», — утверждает председатель профкома МПРА в Калужской области Дмитрий Трудовой.

Что касается отечественного АВТОВАЗа, последний раз зарплата вазовцев индексировалась в июле прошлого года на 5%, и, согласно ежеквартальному отчету компании, в III квартале 2017-го среднемесячная зарплата на предприятии составила 43,7 тыс. рублей против 30,3 тысяч в целом по региону. Однако в заводском профкоме «Единство» эту цифру считают необъективной, поскольку в ней учитывается заработная плата топ-менеджеров, а рядовые работники получают примерно 20 тыс. рублей.

«На АВТОВАЗе тяжелый труд и низкая зарплата. Например, из-за высокой интенсивности работ самая высокая текучесть кадров на производстве В0 (там, в частности, выпускают автомобили для Renault-Nissan. — Прим. ред.). Причем для привлечения работников в В0 даже установлена премия в 30 тыс. рублей, если человек отработает на этом производстве один год», — говорит председатель профкома МПРА в Самарской области Петр Золотарёв.

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Кстати, помимо стандартного соцпакета некоторые автозаводы предоставляют своим сотрудникам различные бонусы и льготы. Среди них — ДМС (добровольное медицинское страхование), бесплатная доставка до места работы и дотации на питание. К примеру, на АВТОВАЗе заводчанам компенсируется 75% стоимости обеда или ужина в зависимости от графика работы, а при работе в третью смену питание для работников и вовсе бесплатное.

Сотрудникам петербургского завода Hyundai помимо прочего предоставляются обучение (в том числе иностранным языкам) и возможность заниматься футболом. Кроме того, они могут получить скидку на покупку выпускаемых предприятием автомобилей, а это, как известно, самые популярные в России иномарки.

В числе социальных льгот на «Автоторе» — компенсация процентов по кредитам на приобретение жилья для работников, проработавших на предприятии более трех лет. Также на калининградском заводе действует программа по выплате стипендий детям работников, обучающимся в высших учебных заведениях, с третьего курса дневного обучения.

Экономят на рабочих

Между тем в результате ослабления рубля за последние годы рабочая сила на предприятиях российского автопрома значительно подешевела — порядка на 30% в долларовом эквиваленте, согласно оценкам консалтинговой компании Frost & Sullivan. Так, если в 2013 году уровень зарплат превышал 1 тыс. долларов, то в 2018-м работники получают уже около 650 «зеленых». Аналогичные расчеты приводят и в профсоюзе «МПРА-Калуга», согласно которым в 2014 году зарплата работников производства на калужском заводе Volkswagen была около 850 евро, а сейчас составляет чуть более 500 евро. В результате платежеспособность сотрудников предприятия за последние четыре года снизилась примерно на 20% в рублевом эквиваленте.

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Как констатирует консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко, уровень зарплат на российских автозаводах более чем вдвое ниже, чем у восточноевропейских лидеров автопрома — Польши, Чехии, Словакии, где средняя зарплата работников, задействованных в автопроизводстве, составляет около 85 тыс. рублей. А если сравнивать с показателями Западной Европы, то тут даже Польша, Чехия и Словакия отстают от той же Германии по уровню зарплат на 30–40%.

Тем не менее иностранные автопроизводители не видят повода повышать зарплату российским работникам. Дело в том, что внутри России они работают исключительно в рублях, и девальвация российской национальной валюты означает для них, прежде всего, увеличение затрат на закупку импортных автокомпонентов, доля которых остается значительной в производстве иномарок в нашей стране. Эти издержки неспособны компенсировать удешевление рабочей силы в России, учитывая, что оплата труда занимает незначительную часть в расходах автоконцернов. Показательно, что цены на автомобили в России растут гораздо сильнее, чем зарплаты работников, которые их производят.

«В последнее время автопром в России переживает не лучшие времена и у автопредприятий резко снизились доходы. В условиях слабого рубля большинство автокомпонентов приходится покупать в Европе, но в любом случае производить детали в Европе дешевле, чем в России. Однако наибольшее влияние оказывает все еще низкий уровень продаж автомобилей, вызванный снижением платежеспособности населения», — комментирует Дмитрий Трудовой.

Конечно, из-за ослабления рубля снижаются рублевые затраты на сборку иномарок, добавляет Дмитрий Лукашов. Но выигрыш иностранных производителей при этом неочевиден, поскольку им необходимо в конечном итоге конвертировать рублевую выручку в доллары. На падающем рынке это сделать непросто, и они несут валютные риски. По словам эксперта, при ослаблении национальной валюты, как правило, отлично себя чувствуют только компании-экспортеры, а для российского автопрома основным является внутренний рынок.

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