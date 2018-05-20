Можно ли ездить с трещиной на лобовом?

Правильный ответ: все зависит от размера и расположения трещины. Но есть нюансы — о них и пойдет речь.

ПДД как таковые о повреждениях стекол молчат. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» к этому добавляет, что нельзя использовать ТС, у которого отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией — любое из имеющихся.

Дальнейшее расследование отсылает нас к ГОСТу Р 51709–2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», на положениях которого зиждется процедура техосмотра. Пункт 4.7.2: наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя,не допускается. То есть автомобиль даже с незначительным повреждением стекла в указанной зоне техосмотр не пройдет! Инстанция, проводящая ТО, обяжет водителя заменить стекло.

Так в теории.

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На практике техосмотр по-прежнему можно успешно пройти при практически любых неисправностях и без предоставления автомобиля для проверки. Или просто купить диагностическую карту, которая позволит приобрести обязательный полис ОСАГО. Страховые компании при продаже ОСАГО не требуют предоставлять автомобиль для осмотра. Им даже фактический бланк диагностической карты не нужен — он есть в электронной базе данных.

Трещина на ветровом стекле не относится к числу неисправностей, за выезд на дороги с которыми полагается штраф. Так что инспектор, если ему не нравится ваша трещина, вправе (и отчасти обязан) сделать рекомендации — и гаишники действительно иногда их делают. Хотя могут и попытаться подвести под статью 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Но мы только что убедились, что в «Перечне» трещины не упоминаются, а значит и наложению административного штрафа в 500 рублей не подлежат.

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Отдельный вопрос: можно ли продать и переоформить машину с трещиной на лобовом стекле? Вне всякого сомнения, да. Если неохота или некогда менять.

Но учтите, что продавец все равно потеряет деньги: новому владельцу предстоят техосмотр и покупка ОСАГО, и он однозначно настоит на коррекции оговариваемой стоимости сделки — в свою пользу. Любой очевидный и заметный дефект — прекрасный повод для сбивания цены. Скорее всего, продавец на этом потеряет больше относительно того, во что обошлась бы ему замена стекла.

Но еще больше владелец рискует потерять, если трещина действительно серьезно ухудшает обзор с места водителя (таких машин на дорогах мы видим достаточно), и по этой причине однажды все-таки произойдет ДТП, коего многие годы удавалось избегать. Так что, если вы человек осторожный и вдумчивый, то даже трещина со стороны пассажира должна вас беспокоить. А если не беспокоит, то вы напрасно прочитали эту заметку.