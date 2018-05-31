Как продлить жизнь свечам Renault Duster, деталям подвески Фольксвагена и обивке водительского сиденья? Какие детали от ГАЗели пригодятся владельцу Лады Ларгус? Есть ли способ заставить хорошо работать дворники Приоры? Своими секретами, позволяющими справиться с этими и другими проблемами, поделились читатели «За рулем». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.

КАПЛЯ ТУШИТ СВЕЧУ

А. Косов, Новосибирск

В кроссовере Renault Duster с двигателем 1.6 нередко раньше срока выходит из строя свеча второго цилиндра. Это происходит из-за негерметичности трубки правой форсунки омывателя ветрового стекла, которая расположена именно над свечой второго цилиндра. В свечной колодец попадают капли воды, и это приводит к существенному сокращению ресурса свечи. Следы влаги практически незаметны, так как капли испаряются, но замкнутое пространство свечного колодца превращается в паровую баню. Лекарство простое: необходимо устранить протечку воды либо защитить свечу второго цилиндра от капели подходящим по размеру щитком.

БЕРЕГИ СИДЕНЬЯ СНОВУ

В. Лабутин, Пермь

Нередко дети пачкают грязной обувью спинки передних сидений. Имеющиеся в продаже накидки не всегда эстетично выглядят и редко точно подходят по размерам. Для защиты от грязи я использовал одежный чехол, который в недорогих магазинах и на рынках можно найти за 50 рублей. Чехол легко надеть на сиденье любой формы, а вшитая молния надежно его зафиксирует. Обилие расцветок и рисунков позволяет подобрать чехол, гармонично вписывающийся в интерьер автомобиля. Получаем дешевую и практичную замену полиэтиленовым накидкам с тесемками.

СТОЙКИ — БОЛЕЕ СТОЙКИ

В. Рослик, Ялта

Когда менял стойки стабилизатора поперечной устойчивости, обратил внимание, что пыльник на шаровом пальце уплотняется только за счет натяга. Так выполнено уплотнение на большинстве неори­гинальных стоек, даже известных производителей (например, Meyle или Federal-Mogul). А оригинальные стойки для Фольксвагена в этом месте имеют металлическое ­кольцо, улучшающее уплотнение. Чтобы продлить жизнь новым неоригинальным стойкам, стяните верхнюю часть пыльника медной проволокой в два оборота. Концы проволоки лучше спаять, чтобы не разошлись от вибраций, и отогнуть в сторону, чтобы они не повредили резиновый пыльник.

КРЮЧКОТВОРСТВО

Р. Ибрагимов, Каменск-Уральский

В салоне универсала Лада Ларгус отсутствуют крючки для легких вещей. Я приспособил вещевые крючки от ГАЗели. Капнул клеевым пистолетом на крючок и закрепил его саморезом на средней стойке. Очень удобно и эстетично.

НЕ ТЕРЯЙСЯ

Е. Михайлов, Рязанская область

Очень часто при установке аккумулятора шпилька с крючком выскакивает из отверстия, за которое должна цепляться. При уже установленной батарее вновь нащупать крючком отверстие чрезвычайно сложно, и часто приходится снова снимать аккумулятор. Поэтому я просверлил отверстие в крючке, установил шпильку и закрепил, поставив шайбу и шплинт.

БЕЗЗАЗОРНЫЙ ДВОРНИК

И. Данилов, Старый Оскол

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На Приоре стал плохо работать водительский стеклоочиститель. В сторону левой стойки очищал стекло нормально, а когда возвращался назад, начинал «дробить». Причина — осевой люфт вала, к которому крепится поводок дворника. Поводки я снял, разобрал «жабо» и обнаружил, что люфт небольшой. Для его устранения достаточно подложить под стопорное кольцо шайбу толщиной около 0,15 мм. Ее изготовил из боковины пластиковой бутылки. Стопорное кольцо село с натягом, выбрав люфт. Дворник работает отлично!

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Фото: авторы советов