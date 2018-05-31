КАПЛЯ ТУШИТ СВЕЧУ
А. Косов, Новосибирск
В кроссовере Renault Duster с двигателем 1.6 нередко раньше срока выходит из строя свеча второго цилиндра. Это происходит из-за негерметичности трубки правой форсунки омывателя ветрового стекла, которая расположена именно над свечой второго цилиндра. В свечной колодец попадают капли воды, и это приводит к существенному сокращению ресурса свечи. Следы влаги практически незаметны, так как капли испаряются, но замкнутое пространство свечного колодца превращается в паровую баню. Лекарство простое: необходимо устранить протечку воды либо защитить свечу второго цилиндра от капели подходящим по размеру щитком.
БЕРЕГИ СИДЕНЬЯ СНОВУ
В. Лабутин, Пермь
Нередко дети пачкают грязной обувью спинки передних сидений. Имеющиеся в продаже накидки не всегда эстетично выглядят и редко точно подходят по размерам. Для защиты от грязи я использовал одежный чехол, который в недорогих магазинах и на рынках можно найти за 50 рублей. Чехол легко надеть на сиденье любой формы, а вшитая молния надежно его зафиксирует. Обилие расцветок и рисунков позволяет подобрать чехол, гармонично вписывающийся в интерьер автомобиля. Получаем дешевую и практичную замену полиэтиленовым накидкам с тесемками.
СТОЙКИ — БОЛЕЕ СТОЙКИ
В. Рослик, Ялта
Когда менял стойки стабилизатора поперечной устойчивости, обратил внимание, что пыльник на шаровом пальце уплотняется только за счет натяга. Так выполнено уплотнение на большинстве неоригинальных стоек, даже известных производителей (например, Meyle или Federal-Mogul). А оригинальные стойки для Фольксвагена в этом месте имеют металлическое кольцо, улучшающее уплотнение. Чтобы продлить жизнь новым неоригинальным стойкам, стяните верхнюю часть пыльника медной проволокой в два оборота. Концы проволоки лучше спаять, чтобы не разошлись от вибраций, и отогнуть в сторону, чтобы они не повредили резиновый пыльник.
КРЮЧКОТВОРСТВО
Р. Ибрагимов, Каменск-Уральский
В салоне универсала Лада Ларгус отсутствуют крючки для легких вещей. Я приспособил вещевые крючки от ГАЗели. Капнул клеевым пистолетом на крючок и закрепил его саморезом на средней стойке. Очень удобно и эстетично.
НЕ ТЕРЯЙСЯ
Е. Михайлов, Рязанская область
Очень часто при установке аккумулятора шпилька с крючком выскакивает из отверстия, за которое должна цепляться. При уже установленной батарее вновь нащупать крючком отверстие чрезвычайно сложно, и часто приходится снова снимать аккумулятор. Поэтому я просверлил отверстие в крючке, установил шпильку и закрепил, поставив шайбу и шплинт.
БЕЗЗАЗОРНЫЙ ДВОРНИК
И. Данилов, Старый Оскол
На Приоре стал плохо работать водительский стеклоочиститель. В сторону левой стойки очищал стекло нормально, а когда возвращался назад, начинал «дробить». Причина — осевой люфт вала, к которому крепится поводок дворника. Поводки я снял, разобрал «жабо» и обнаружил, что люфт небольшой. Для его устранения достаточно подложить под стопорное кольцо шайбу толщиной около 0,15 мм. Ее изготовил из боковины пластиковой бутылки. Стопорное кольцо село с натягом, выбрав люфт. Дворник работает отлично!
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Фото: авторы советов
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