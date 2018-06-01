Что не так с Кретой? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 122 «Патриотическая течь» (ЗР, № 3, 2018) Андрей Артамонов, житель Ульяновска, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое задание! Ответы принимаются до 1 июля 2018 года.

ЗАДАЧА № 125

Сухая Creta

Забрала Маша свою Крету из ремонта. Бампер меняли да крыло. А потом машина постояла несколько дней во дворе и здорово запылилась. Решила девушка перед поездкой омывателем брызнуть, стекло очистить. Щетки ходят, моторчик жужжит, а вода не брызгает! Смышленая Маша пожертвовала бутылкой питьевой воды, долила в омыватель, но не помогло. Звонит отцу. Тот что-то про клапаны на «восьмерке» начал вспоминать, но совета дельного не дал. А тут идет одноклас­сник по двору, который в автосервис уже пять месяцев как работать устроился. И кричит издали: «Машка, хорош сырость разводить! У тебя же…».

А вы догадались, что было не так с Кретой? Ждем развернутого описания неисправности и системы, в которой она возникла.

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Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из мартовского номера журнала «За рулем».

Герой нашей задачи Степаныч приобрел подержанный УАЗ Патриот. И после того, как установил на автомобиль кучу полезностей, потекло топливо из правого бензобака. Читателям нужно было разгадать причину. Но, как вы понимаете, короткого ответа в телеграфном стиле недостаточно. Надо рассказать, что и как устроено в системе, что задумали конструкторы и как удалось новоиспеченному автовладельцу навредить самому себе.

Не все читатели запомнили главное правило нашего конкурса. В задаче всегда содержатся исчерпывающие данные для того, чтобы ее решить. И как расстраивают после этого ответы вроде таких: «Скорее всего, бензобак протерся под хомутом, который его держит». Бак протереться может, но у такого события никакой связи с условием задачи нет даже близко. С тем же успехом можно предположить, что в правый бок Патриота кто-то въехал.

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Несколько читателей грешили на флакончик с октан-корректором, который, дескать, растворил бензопроводы. Друзья, только в старых боевиках встречаются эпизоды, в которых подсунутая врагами жидкость мгновенно растворяет полмашины вместе с водителем. При замене топливного фильтра накосячить можно, но, скорее всего, из-за этого сорвет штуцер. Или он потечет — опять же из-за плохой посадки — сразу после пуска двигателя.

Но все-таки наши читатели любят отечественную технику, а потому правильных ответов пришло очень много. Победителем конкурса стал тот, кто дал не только верный, но и развернутый ответ! Его мы и цитируем ниже.

УАЗ Патриот — самобытный автомобиль. Это знают все, кто владеет им продолжительное время. Новичкам он порой преподносит необъяснимые сюрпризы. Но хорошо, что владельцы Патриотов в большинстве своем люди общительные и всегда готовы поделиться секретами и особенностями эксплуатации. Вот и сосед Степаныча с удовольствием ему помог.

Многие знают, что на Патриоте до рестайлинга 2017 года устанавливали два топливных бака. Но за подачу горючего отвечает только один бензонасос, расположенный в правом баке. Он обеспечивает поступление бензина в рампу под заданным давлением. При этом производительность насоса в несколько раз превышает потребности двигателя в топливе. Поэтому всегда существует «обратка» — магистраль, по которой излишки топлива сливаются обратно в бак. Этот поток и способствует перекачке топлива из левого бака в правый. Как?

Для этого применяют эжекторный (или, как его еще называют, струйный) насос. Внешне он выглядит как обычный тройник, только внутри происходят процессы, описанные законом швейцарского физика Даниила Бернулли: чем выше скорость потока жидкости, тем меньше давление в нем. Благодаря разнице давлений между левым баком и полостью диффузора в этом тройнике топливо из левого бака начинает поступать в правый. Такая система исправно выполняет свою функцию, пока герметично закрытый правый бак не наполнится доверху: при этом в нем поднимется давление и эжекция прекратится. Если же правый бак закрыт негерметично, то топливо продолжит поступать, - в результате сквозь негерметичную пробку бензин потечет наружу. По условию задачи, герой сразу заполнил оба бака доверху. А так как нештатная крышка бензобака оказалась негерметичной, почти сразу же возникла течь.

Владельцы Патриотов, желающие уберечь себя от воровства топлива, ставят на свои машины пробки с замками, получая те же проблемы с вытеканием бензина. После этого они возвращают родные пробки на место — и система начинает вновь работать исправно. Чтобы всё функционировало как следует, важна герметичность только правого бака, - а у левого можно вовсе удалить крышку, если, конечно, вас не беспокоит возможное попадание в него грязи.

Можно добавить, что струйные насосы работают не только на внедорожниках УАЗ. У многих кроссоверов топливный бак, расположенный под задним сиденьем, почти разделен на два объема глубоким туннелем, в котором проходит карданный вал. И там тоже для перекачки топлива используется струйный насос — вот только проблем­ с переливом не бывает.

Всем участникам конкурса спасибо. Андрея Артамонова поздравляем с победой! Он получает от компании PLA Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.

Фото: depositphotos.com