Как надо управлять машиной. Урок 4. Занос

«За рулем» взял Сергея Антонова, инструктора московского центра Jaguar Land Rover Experience, обул машину в шины Continental и показал, как себя вести в типичных сложных ситуациях.

Занос — это ситуация, когда задние колеса начинают скользить, пытаясь опередить передние.

Существует множество различных техник выхода из заноса, зависящих от привода автомобиля: передний, полный, задний. Но существует одно универсальное средство, которое работает на всех автомобилях. Нужно повернуть руль в сторону заноса, то есть куда скользят задние колеса.

При этом угол поворота — решающий фактор, потому что если водитель повернет слишком сильно, то машина попадет в ловушку в виде ритмического заноса (сначала машина начнет стабилизироваться, но потом провалится в скольжение в другую сторону, что будет сопровождаться ростом угла скольжения и, как правило, вращением автомобиля).

Здесь на помощь придет правильная посадка. Благодаря правильному положению за рулем водитель будет чувствовать силы, воздействующие на автомобиль, а главное понимать, на какой угол он отклонился. Это и будет подсказкой, куда и на сколько повернуть рулевое колесо.

После поворота руля в сторону заноса автомобиль начнет выходить на исходный курс.

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Урок 1. Правильная посадка

Урок 2. Экстренное торможение

Урок 3. Снос