Надо ли уступать автобусу? Проверь себя на знание ПДД В крупных городах появляется все больше выделенных полос для общественного транспорта. Но многие водители до сих пор не знают, можно ли на них выезжать или нет. Разберем довольно распространенную ситуацию. 5 плюсов и один минус Nissan Qashqai Для компании Nissan эта модель является знаковой — именно благодаря Кашкаю японцам удалось занять лидирующее положение в сегменте компактных кроссоверов. На европейском рынке Qashqai несколько лет подряд был самым популярным Ниссаном, да и в России он не на последних ролях. Что же стало причиной такой популярности? Как собирают российские Ford Transit — репортаж с завода Ford Sollers в Елабуге — предприятие уникальное, даже в мировом масштабе: перенять российский опыт планируют и на других заводах компании. Первые в очереди — англичане. Не верите? Тогда добро пожаловать на экскурсию!