Надо ли уступать автобусу? Проверь себя на знание ПДД

В крупных городах появляется все больше выделенных полос для общественного транспорта. Но многие водители до сих пор не знают, можно ли на них выезжать или нет. Разберем довольно распространенную ситуацию.

Водитель желтого автомобиля, по обыкновению, субботним днем отправился на тренировку по футболу. Чтобы повернуть к стадиону, он перестроился на полосу для общественного транспорта и дожидается зеленую «стрелку». Сзади к нему приближается рейсовый автобус, следующий по утвержденному маршруту. И он подъедет к перекрестку явно раньше, чем водителю легковушки загорится нужный сигнал светофора. Как поступить последнему, чтобы не нарушить Правила дорожного движения?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице

Как в этой ситуации поступить водителю желтого автомобиля, чтобы не стать нарушителем ПДД?

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