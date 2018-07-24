Надо ли уступать автобусу? Проверь себя на знание ПДД

Водитель желтого автомобиля, по обыкновению, субботним днем отправился на тренировку по футболу. Чтобы повернуть к стадиону, он перестроился на полосу для общественного транспорта и дожидается зеленую «стрелку». Сзади к нему приближается рейсовый автобус, следующий по утвержденному маршруту. И он подъедет к перекрестку явно раньше, чем водителю легковушки загорится нужный сигнал светофора. Как поступить последнему, чтобы не нарушить Правила дорожного движения?
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