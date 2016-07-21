Почему на кабриолете можно ездить без шлема, а на мотоцикле нет?

Правила дорожного движения запрещают движение по дорогам общего пользования на мотоцикле без шлема. Иными словами, это просто незаконно (и очень опасно). В кабриолете тоже нет крыши, но ездить в нем разрешается с непокрытой головой.

Риск получить по голове куда больше при обычной пешей прогулке — любой современный кабриолет продуман с точки зрения безопасности. В первую очередь речь идет о возможном перевороте машины. Рамка лобового стекла усилена по сравнению с аналогичными моделями в версии купе, а позади салона имеются мощные дуги безопасности. У каких-то автомобилей они видны всегда, а у каких-то «выстреливают» в момент ДТП. Главное, чтобы при аварии пассажиры были пристегнуты, иначе все усилия инженеров окажутся напрасными.

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Конечно, всегда есть риск, что может прилететь какой-то посторонний предмет извне. Но такое может случиться лишь при остановке. Во время движения это практически невозможно. Ведь автомобили без крыши проектируются еще и с тем расчетом, чтобы в салон ничего не могло залететь: ни камень, ни болт, ни что бы то ни было еще. Кстати, и ветер с каждым годом все менее активно гуляет по салонам автомобилей с открытом верхом.

На мотоцикле (равно как и на любом двухколесном транспорте) наездник защищен на порядок меньше. Разумеется, он не пристегнут и при аварии или просто падении неминуемо слетит со своего «железного коня». Потому наличие защиты головы просто необходимо. Ведь даже на небольшой скорости шанс удариться головой при падении очень велик. На пути мотоциклиста, слетевшего со своего байка, может оказаться что угодно — от дерева до автомобиля. А при отсутствии шлема это гарантированно приведет к травме даже на мизерной скорости.

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Не стоит забывать и про возможность попадания в голову постороннего предмета при движении. Будь это все тот же камень или любой мусор, вылетевший из-под колеса попутного или встречного автомобиля. В идеале — к шлему стоит добавить и специальную экипировку, которая поможет избежать или хотя бы снизит риск травм тела.

Так что, вне зависимости от наличия штрафов за отсутствие шлема, обязательно пользуйтесь этим предметом. Ведь вы не киборг и мы не в фантастическом фильме, где любую серьезную травму можно вылечить по мановению волшебной палочки. Здоровье не купишь. Если даже сделанный из суперсплавов Терминатор в первой части легендарной франшизы после падения с мотоцикла получил повреждения, то что говорить про людей.